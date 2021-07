Le Olimpiadi di Tokyo tengono banco sempre e comunque. Quest’oggi la nazionale spagnola di pallacanestro, allenata da Sergio Scariolo, ha perso Juancho Hernangomez, con i Minnesota Timberwolves che gli hanno negato il permesso di giocare in Giappone a causa della lesione acromioclavicolare subita durante un’amichevole con la Francia.

Il presidente federale spagnolo Jorge Garbajosa si è scagliato contro la decisione della franchigia NBA in una conferenza stampa tenutasi questo pomeriggio: “Juancho voleva giocare, ma non può partecipare. Abbiamo avuto tanti consulti medici e nessuno ci ha detto che non avrebbe potuto giocare. Non abbiamo problemi con i Timberwolves o la NBA, il problema ce l’abbiamo con chi ha deciso di non farlo giocare, il loro presidente“.

Garbajosa si rivolge a Gersson Rosas, President of Basketball Operations della franchigia di Minneapolis; il dirigente, in passato giocatore tra le altre dei Toronto Raptors e della Benetton Treviso, spiega l’andamento della situazione, rincarando la dose: “Prima dell’ultimo incontro con gli USA i nostri dottori si sono incontrati con quelli dei Timberwolves che si sono congratulati con noi per il recupero del giocatore. Ci avevano detto che Juancho avrebbe potuto giocare e che il prossimo consulto sarebbe stato al termine dei Giochi. Da allora la franchigia NBA ci ha detto che non avrebbe giocato, e abbiamo prove che questa non è una decisione medica“.

Sergio Scariolo ha dunque dovuto fare a meno della sua ala piccola titolare, che ebbe un ruolo cruciale nel Mondiale vinto nel 2019 in Cina; al suo posto, il tecnico ha richiamato Xabi Lopez-Arostegui, che dal prossimo anno vestirà la maglia del Valencia.

