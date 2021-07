Si è conclusa la prima, combattutissima giornata dei due tornei di basket 3×3, quello maschile e quello femminile, alle Olimpiadi di Tokyo. Battaglie dall’inizio alla fine del programma, quelle che si sono giocate all’Aomi Urban Sports Park: andiamo a scoprire quel che è successo sul campo a metà rispetto a quello della pallacanestro così come si gioca nei palasport.

TORNEO MASCHILE

Solo la Serbia rimane a punteggio pieno al termine del primo giorno. Dusan Bulut, alias Mr. Bullutproof, il maggiore dei giocatori di 3×3 da questa parte dell’Oceano da anni ormai, trascina i suoi contro la Cina, ma con l’Olanda è una battaglia decisa sul filo di lana. E a proposito di lotte, è così che il Belgio riesce a ribaltare il pronostico con la Lituania, non finendo di stupire sulle ali di Vervoort. ll Giappone aveva aperto con le donne, il Giappone chiude con gli uomini, e con una vittoria dopo un overtime praticamente infinito.

RISULTATI

Polonia-Lettonia 14-21

Cina-Serbia 13-22

Russia (ROC)-Cina 21-13

Serbia-Olanda 16-15

Lettonia-Belgio 20-21

Giappone-Polonia 19-20 dts

Olanda-Russia (ROC) 18-15

Belgio-Giappone 16-18 dts

CLASSIFICA

1 Serbia 2-0

2 Lettonia, Russia (ROC), Olanda, Giappone, Belgio, Polonia 1-1

8 Cina 0-2

TORNEO FEMMINILE

Italia-Mongolia – Italia-Francia

Va quasi come da previsioni la giornata del 3×3 femminile. Si svelano anche alcuni dei rapporti di forza in seno alle squadre: il big match Stati Uniti-Francia rivela che le americane, con ottime giocatrici WNBA a roster, possono dire la loro in maniera significativa. L’Italia, seppur con partite dal diverso spirito, dall’1-1 odierno ricava complessivamente fiducia in aumento, mentre è la Russia che, sostanzialmente, si prende le sue due vittorie sulle asiatiche. La Romania si scopre squadra non di grande forza, o forse semplicemente in una giornata no.

RISULTATI

Russia (ROC)-Giappone 21-18

Cina-Romania 21-10

Russia (ROC)-Cina 19-9

Romania-Giappone 8-20

Italia-Mongolia 15-14

USA-Francia 17-10

Mongolia-USA 9-21

Italia-Francia 16-19

CLASSIFICA

1 Stati Uniti, Russia 2-0

3 Giappone, Cina, Italia, Francia 1-1

7 Mongolia, Romania 0-2

