Pallanuoto, Tokyo 2021: inizia il cammino olimpico del Settebello, esordio con il Sudafrica

Un cammino durissimo, con un sogno da inseguire. Inizia il torneo di pallanuoto maschile, scattano le Olimpiadi di Tokyo per il Settebello: i campioni del mondo in carica vanno a caccia della terza medaglia a Cinque Cerchi consecutiva dopo l’argento di Londra 2012 ed il bronzo di Rio 2016.

Avversario soft all’esordio per la compagine guidata da Sandro Campagna. Gli azzurri, domani alle 3.00 (ora italiana), se la vedranno con la squadra materasso della manifestazione, il Sudafrica. Pietro Figlioli e compagni sono impegnati nel Gruppo A, nel quale sono presenti anche Stati Uniti, Giappone, Ungheria e Grecia.

Azzurri che devono vincere e convincere: fondamentale rimuovere tutti i dubbi e le incertezze arrivate nell’ultimo anno, ma anche nelle ultime settimane con la delusione in World League. La banda tricolore ha tutte le carte in regola per giocarsi qualcosa di importante, nonostante rivali di livello eccelso.

Non dovrebbero esserci dubbi sul successo di domani: gli ultimi due precedenti ufficiali tra Italia e Sudafrica risalgono a Rio 2016, con il trionfo azzurro per 22-3, e alla World League del 2013, con un successo per 14-3 degli italiani.

Foto: Lapresse