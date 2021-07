Una prestazione superba. Gigi Samele, è lui ad aver dato inizio al valzer delle medaglie dell’Italia in queste Olimpiadi di Tokyo. Lo schermidore, specialista della sciabola, si è reso protagonista di un percorso eccezionale, culminato con una Finale che l’ha visto opposto al fuoriclasse ungherese Aron Szilagyi, campione sia a Londra che a Rio de Janeiro.

Un vero e proprio “mostro sacro” della disciplina che ha saputo ripetersi con classe e determinazione, piegando il foggiano 15-7. Tuttavia, resta negli occhi quella fantastica semifinale vinta dall’atleta nostrano contro il coreano Kim, rimontando 9 stoccate, dal 6-12 fino a uno spettacolare 15-12.

“Sono arrabbiato per come è finita, lui ha tirato molto bene e non ho potuto fare molto di più. Però ieri avrei firmato per una giornata così. Sì, sarò felice, quando riuscirò a realizzare quello che ho fatto“, le prime impressioni del nostro portacolori.

“Sarà une bellissimo regalo per il mio compleanno. Ora mezza giornata per festeggiare, poi testa alla gara a squadre che è molto importante per me e i compagni. Noi ci crediamo molto e ci sentiamo forti“, ha aggiunto l’azzurro (fonte: Repubblica).

Foto: LaPresse