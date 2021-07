L’Italia è stata eliminata dal torneo olimpico di basket 3×3 femminile. Le azzurre allenate da Andrea Capobianco sono state sconfitte con il punteggio di 13-19 dalla Cina, trascinata da un’incontenibile Lili Wang, autrice di non meno di 11 punti, da qualsiasi posizione e in qualsiasi modo. Non bastano i 5 di Rae Lin D’Alie e Chiara Consolini alla nostra Nazionale, che chiude con due vittorie e (con questa) sei sconfitte il suo torneo.

Fin da subito le azzurre si trovano in difficoltà, sia per via dell’altezza di Zhang che per le prime evoluzioni di Wang. Consolini è la prima a segnare per le azzurre, con D’Alie e Rulli si torna a -1 (4-5), ma ancora la coppia Zhang-Wang ricaccia indietro l’Italia.

A quel punto, però, Wang entra sostanzialmente in un’altra dimensione, trovando dei canestri a volte veramente al limite dell’impossibile, dando alla Cina il +6. L’Italia non riesce a trovare soluzioni contro di lei e, in più, trova scarsa vena realizzativa, senza contare la scarsa fiducia da oltre l’arco (un tema costante di tutto il torneo).

L’ultimo assalto è di D’Alie proprio dalla lunga distanza (10-14), ma una nuova fiammata di Wang mette la parola fine sul match, e quindi anche sulle Olimpiadi dell’Italia. La Cina sfiderà la Russia (Comitato olimpico) per il penultimo atto di domani.

ITALIA-CINA 13-19

ITALIA: D’Alie 5, Consolini 5, Filippi 2, Rulli 1

CINA: Yang 3, Zhang 4, Wan 1, Wang 11

Foto: LaPresse