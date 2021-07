Ci avviciniamo alla conclusione della fase eliminatoria del torneo di basket 3×3 femminile di Tokyo. Le azzurre di Coach Capobianco, infatti, chiuderanno questa prima serie di ‘fatiche’ olimpiche contro la squadra del Russian Olympic Committee, ovvero la Nazionale russa (che non gareggia a Tokyo né col nome né con la bandiera della Russia, per via delle vicende legate al doping).

Rae D’Alie e compagne arrivano all’ultimo match di questa prima fase dopo una doppia battuta d’arresto contro il Giappone (10-22) e gli Stati Uniti (13-17) nelle due partite disputate nella giornata odierna.

Le cestiste russe, invece, arrivano alla sfida contro le nostre azzurre dopo un percorso quasi netto nel torneo olimpico: 3 vittorie nei primi 3 match (sul Giappone per 21-18, sulla Cina per 19-9 e sulla Mongolia per 21-5) e una sconfitta contro gli Stati Uniti (20-16 il risultato in favore delle americane).

Il match è in programma martedì 27 luglio alle 10:25 ora italiana. La diretta TV sarà garantita da Rai 2 all’interno del flusso olimpico (da verificare la contemporaneità con altre gare di altre discipline). La diretta streaming sarà disponibile su Discovery+, Eurosport Player e DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta LIVE scritta, per non farvi perdere nemmeno un’azione del match delle azzurre.

BASKET 3×3 FEMMINILE, TOKYO: IL PROGRAMMA DEL MATCH

Martedì 27 luglio

Ore 10:25 Italia-Russian Olympic Committee

BASKET 3×3 FEMMINILE, TOKYO: TV E STREAMING

DIRETTA TELEVISIVA – Rai 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+, DAZN

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

