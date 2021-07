Le padrone di casa e le leader del momento, il Giappone e la versione 3×3 femminile di Team USA: questi gli ostacoli per l’Italia nel torneo olimpico al suo debutto in quel di Tokyo. Giornata forse decisiva, questa, per l’aspetto legato alla qualificazione ai quarti di finale.

L’Italia arriva da quinta in classifica, avendo 2 vittorie e 2 sconfitte, mentre le nipponiche sono nel gruppo delle seconde (ma ufficialmente terze per differenza canestri) con un record di 3-1. Quanto alle americane, con stelle WNBA all’interno della squadra, c’è un 4-0 che dice tutto sul loro percorso fino a questo momento. Sarà importante puntare soprattutto sulla sfida alle fantasiose padrone di casa, che giocano anche un basket interessante, per poter avere una zona di sicurezza in vista dei difficili impegni con americane e, domani, russe.

Italia-Giappone e Italia-Stati Uniti si giocheranno domenica quando saranno le ore 7:25 e 10:55 da noi. Passaggi in diretta o differita su Rai2 all’interno del flusso della giornata. Diretta streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

ITALIA BASKET 3×3 OLIMPIADI TOKYO: PROGRAMMA

LUNEDÌ 26 LUGLIO

Ore 7:25 Italia-Giappone

Ore 10:55 Italia-Stati Uniti

ITALIA BASKET 3×3 OLIMPIADI TOKYO: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Rai2 (ove possibile)

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo