Wimbledon 2021, sorteggio italiani: Berrettini sfida Pella e pensa ad Isner, primi turni insidiosi per Sinner e Musetti

Si è appena svolto il sorteggio del tabellone maschile di Wimbledon 2021. C’era grande attesa perchè nel main draw dello Slam londinese ci sono ben dieci italiani e quattro di essi sono anche teste di serie. La più alta (settima) è Matteo Berrettini, che comincerà il suo torneo con l’argentino Guido Pella, ma il vero pericolo per il romano è l’eventuale terzo turno contro John Isner. Il numero d’Italia è stato inserito nella parte bassa con l’ipotetico quarto di finale contro Alexander Zverer e la semifinale con Daniil Medvedev o Roger Federer.

Jannik Sinner farà il suo esordio con l’ungherese Marton Fucsovics in un primo turno insidioso per l’altoatesino, che è stato inserito nello stesso spicchio dell’argentino Diego Schwartzman (avversario di terzo turno). Non è andata male a Fabio Fognini, che incrocerà lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas e potrebbe spingersi anche fino ad un terzo turno contro il russo Andrey Rublev.

Buon sorteggio per Lorenzo Sonego, semifinalista ad Eastbourne. Il piemontese non ha pescato nei primi due turni degli specialisti dell’erba, a partire dal portoghese Pedro Sousa. Può fare molta strada, ipotizzando un terzo turno contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta o l’americano Sam Querrey, con all’orizzonte un ottavo di finale da brividi con Roger Federer.

Lorenzo Musetti, alla sua prima partita della carriera su erba a livello ATP, se la vedrà con il polacco Hubert Hurkacz, testa di serie numero 14 e vincitore del Masters 1000 di Miami. Andreas Seppi e Stefano Travaglia partono favoriti contro il portoghese Joao Sousa e lo spagnolo Pedro Martinez. Se la gioca Gianluca Mager con l’argentino Juan-Ignacio Londero ed anche Marco Cecchinato con il britannico Liam Broady. Molto sfortunato Salvatore Caruso, che ha pescato Marin Cilic.

PRIMO TURNO ITALIANI WIMBLEDON 2021

Matteo Berrettini vs. Guido Pella (Arg)

Jannik Sinner vs. Marton Fucsovics (Hun)

Lorenzo Sonego vs. Pedro Sousa (Por)

Fabio Fognini vs. Ramos-Vinolas (Spa)

Andreas Seppi vs. Joao Sousa (Por)

Stefano Travaglia vs. Pedro Martinez (Spa)

Marco Cecchinato vs. Liam Broady (Gbr)

Gianluca Mager vs. Juan Ignacio Londero (Arg)

Lorenzo Musetti vs. Hubert Hurkacz (Pol)

Salvatore Caruso vs. Marin Cilic (Cro)

Foto: LaPresse