L’Italia sta proseguendo la sua marcia di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo 2021, il cui inizio è previsto tra poco più di un mese (23 luglio). La Nazionale di volley maschile sta sostenendo una serie di allenamenti presso il Centro Giulio Onesti di Roma e ieri sera ha affrontato la Tunisia in un’amichevole. Il CT Chicco Blengini ha a disposizione tutti i big della sua rosa, mentre i giovani e le seconde linee sono impegnati nella Nations League a Rimini (ieri è giunta la terza vittoria nel torneo, 3-0 contro l’Argentina).

Gli azzurri ha sconfitto la formazione guidata da coach Antonio Giacobbe col punteggio di 3-1 (25-19; 23-25; 29-27; 29-27). Punteggio decisamente tirato per quello che è stato il primo incontro dei big dopo quasi due anni di assenza dal campo in maglia azzurra. Ivan Zaytsev e compagni stanno pian piano ritrovando l’amalgama giusta e questi allenamenti congiunti con la compagine africana, anch’essa qualificata alla rassegna a cinque cerchi, servono proprio a ingranare in vista dei Giochi. Dopo un primo set ben controllato, la nostra Nazionale ha perso il secondo parziale e nella terza e nella quarta frazione si è imposta dopo una tirata serie ai vantaggi.

A mettersi maggiormentei in luce sono stati lo schiacciatore Osmany Juantorena (21 punti) e l’opposto Ivan Zaytsev (14), da segnalare l’incredibile tabellino del regista Simone Giannelli capace di mettere a segno 10 punti personali. Nel sestetto titolare figuravano anche il martello Jiri Kovar (5), i centrali Matteo Piano (10) e Simone Anzani (4), il libero Massimo Colaci. A partita in corso c’è stato spazio anche per l’opposto Luca Vettori (8), gli schiacciatori Filippo Lanza (5) e Oleg Antonov (4), il centrale Fabio Ricci (3).

ITALIA-TUNISIA 3-1 (25-19, 23-25, 29-27, 29-27)

ITALIA: Anzani 4, Giannelli 10, Juantorena 21, Piano 10, Zaytsev 14, Kovar 5, Colaci (L). Vettori 8, Lanza 5, Ricci 3, Antonov 4, Candellaro, Saitta, Lavia, Ne: Mazzone. All: Blengini.

TUNISIA: Ismail 9, Omar 9, Hamza 8, Elyes 14, Salim 1, Khaled 5, Saddem (L). Ahmed 4, Kassis (L), Miledi 5, Aymen 6, Wassim 8, Ali 2. Ne: Mehdi, Mohamed, Maktouf. All: Giacobbe

Durata set: 26’, 28’, 35’, 34’

Italia: a 8 bs 14 mv 13 et 24

Tunisia: a 7 bs 16 mv 10 et 22

Foto: CEV