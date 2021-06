Volley, Italia verso le Olimpiadi: Blengini taglia 4 azzurri, ne restano 16. Attesa per le convocazioni

Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di volley maschile, si appresta a scegliere i dodici giocatori per le Olimpiadi di Tokyo 2021. I Giochi inizieranno tra meno di un mese (venerdì 23 luglio), dunque il tecnico è ormai prossimo alle convocazioni per la rassegna a cinque cerchi. In gruppo sono rimaste soltanto 16 atleti, bisognerà tagliarne ancora quattro prima di conoscere i 12 azzurri che andranno a caccia di una medaglia in Giappone.

L’allenatore ha operato quattro tagli al gruppo nelle ultime ore e le scelte sono state dolorose. Spiccano le esclusioni del centrale Daniele Mazzone e dello schiacciatore Oleg Antonov, abbandonano anche il palleggiatore Davide Saitta e l’opposto Giulio Pinali. Uno dei prossimi tagli sarà sicuramente tra gli opposti: il capitano Ivan Zaytsev è confermatissimo, dovranno rinunciare al sogno olimpico o Luca Vettori o Gabriele Nelli.

Inevitabile anche un taglio nel reparto schiacciatori: Osmany Juantorena è una garanzia, Filippo Lanza ha sempre dato delle sicurezze, a rischiare sembrano essere Jiri Kovar (che sogna il grande rientro) e i giovani Alessandro Michieletto e Daniele Lavia (che hanno dimostrato di poter meritare il palcoscenico). Si dovrà quasi sicuramente rinunciare anche a uno dei centrali: Matteo Piano e Simone Anzani sembrano avere una marcia in più, possibile ballottaggio tra Gianluca Galassi e Fabio Ricci.

Difficilmente ci sarà spazio sull’aereo per due liberi, uno tra Massimo Colaci e Fabio Balaso sarà quasi sicuramente costretto a restare a casa. Confermati i due palleggiatori: Simone Giannelli sarà il titolare, Riccardo Sbertoli la riserva. La Nazionale si ritroverà il 29 giugno a Roma per un collegiale che proseguirò fino al 6 luglio. A Cisterna di latina sono previsti poi due test match il 10 e l’11 luglio. Di seguito l’elenco dei tredici atleti convocati, tra cui Blengini sceglierà i dodici per le Olimpiadi di Tokyo 2021.

CONVOCATI ITALIA VOLLEY COLLEGIALE PRE-OLIMPICO

PALLEGGIATORI: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

OPPOSTI: Ivan Zaytsev, Luca Vettori, Gabriele Nelli

SCHIACCIATORI: Osmany Juantorena, Jiri Kovar, Filippo Lanza, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia

CENTRALI: Matteo Piano, Simone Anzani, Fabio Ricci, Gianluca Galassi

LIBERI: Massimo Colaci, Fabio Balaso

Foto: CEV