Tour de France: solo nove italiani al via. Mai cosi pochi dal 1984

Verrebbe da dire pochi ma buoni, ma il ciclismo italiano si presenterà al via del Tour de France 2021 con solo nove rappresentati. Un numero veramente basso, un record negativo che va ad eguagliare quello dell’edizione del 1984. Alla partenza da Brest ci saranno Vincenzo Nibali, Davide Formolo, Daniel Oss, Davide Ballerini, Sonny Colbrelli, Jacopo Guarnieri, Mattia Cattaneo, Lorenzo Rota e Kristian Sbaragli.

Un gruppetto ristretto che non ha grandi velleità di fare classifica generale, forse il solo Vincenzo Nibali, ma al massimo gli azzurri potranno andare a caccia di qualche vittoria di tappa. Molti di loro, invece, saranno alleati fondamentali per alcuni dei grandi favoriti per la maglia gialla, come i vari Formolo, Cattaneo ed Oss per Pogacar, Alaphilippe e Kelderman.

Si parte in nove, ma non è detto che si arrivi in nove, visto che la presenza a Parigi di Vincenzo Nibali è ancora in fortissimo dubbio. Il siciliano ha fatto sapere che l’ipotesi ritiro anticipato è molto valida in caso di convocazione per le Olimpiadi di Tokyo. E’ una decisione che verrà presa comunque durante la corsa ed ovviamente di comune accordo con il CT Davide Cassani.

Nove azzurri, ma almeno ci sarà la maglia di Campione d’Italia in questo Tour de France. Infatti il neo vincitore del titolo italiano, Sonny Colbrelli, è uno degli uomini più attesi della Bahrain Victorious. Il 31enne di Desenzano sul Garda è apparso in ottima forma nelle ultime settimane e punta ad essere protagonista già in queste prime settimane, con alcuni arrivi che si adattano benissimo alle sue caratteristiche. L’Italia si affida soprattutto a lui per cancellare subito quello zero nella caselle delle vittorie, come invece era accaduto nel Tour de France dello scorso anno.

FOTO LaPresse