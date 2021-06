Tour de France 2021, solo 9 italiani in gara. Nibali prepara le Olimpiadi, Colbrelli per la maglia verde

Saranno solo 9 gli atleti azzurri ai nastri di partenza del prossimo Tour de France. Una spedizione dal numero esiguo ma che punta a fare bene con l’obiettivo di portare a casa qualche vittoria di tappa. Fari puntati sul neo campione italiano Sonny Colbrelli che ha dimostrato di aver trovato la giusta condizione fisica.

Se per il ciclista della Bahrain Victorious sarà estremamente complicato imporsi in una volata di gruppo, diverso il discorso per un arrivo a ranghi ristretti magari in tappe con un finale movimentato. La maglia verde resta un traguardo complicato ma questo Colbrelli potrebbe farci un pensierino.

Obiettivo vittoria parziale e preparazione in vista di Tokyo per Vincenzo Nibali e Davide Formolo. Entrambi, laddove riuscissero a trovare il colpo di pedale giusto, cercheranno il successo in qualche tappa di montagna. Lo Squalo in particolare proverà a convincere il ct Cassani che la condizione è quella giusta per le Olimpiadi.

A Davide Ballerini spetterà il compito di guidare e supportare in volata Mark Cavendish che sarà al via della Grande Boucle al posto di Bennett. Il corridore della Deceuninck-Quick Step, in particolare ad inizio di questa stagione, ha palesato una crescita importante e chissà che non possa arrivare anche per lui la grande occasione. Per quanto concerne, invece, Mattia Cattaneo potrebbe puntare a fare classifica con la top-20 come realistico obiettivo.

Daniel Oss sarà come accade da tempo spalla di Peter Sagan, il suo lavoro è stato importante in molti dei successi del campione slovacco. Jacopo Guarnieri metterà a disposizione tutto il suo talento di Demare. Il 33enne nativo di Vizzolo Predabissi sarà l’ultimo uomo per il francese in volata.

Difficile attendersi particolari colpi di mano da Kristian Sbaragli e Lorenzo Rota entrambi chiamati a rispondere alle esigenze di squadra. Alla vigilia si prospetta un Tour de France che difficilmente riuscirà a rinverdire i fasti dell’ultimo Giro d’Italia ma nel quale gli azzurri potranno comunque togliersi qualche soddisfazione.

Foto: LaPresse