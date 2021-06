Saranno solo nove i corridori italiani che prenderanno parte al Tour de France 2021. Questi i loro nomi: Kristian Sbaragli (Alpecin-Fenix), Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious), Daniel Oss (Bora-Hansgrohe), Davide Ballerini, Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), Jacopo Guarnieri (Groupama-FDJ), Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty), Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) e Davide Formolo (UAE Team Emirates).

Chiaramente, da un contingente così ridotto, non ci si può aspettare troppo. Sonny Colbrelli, fresco di successo al Campionato Italiano, è il principale candidato, tra i corridori nostrani, a un successo di tappa. Il bresciano sarà competitivo su diversi traguardi, ma dovrà anche vedersela con una concorrenza spietata. Nibali, invece, proverà a vincere una frazione di alta montagna, mentre Rota potrebbe farsi vedere in qualche fuga.

Oss, Guarnieri e Formolo parteciperanno al Tour de France col ruolo di gregari. Il primo è l’uomo di fiducia di Peter Sagan, mentre il secondo è il pesce pilota di Demare. Per quanto concerne Formolo, invece, quest’ultimo farà parte della batteria di scudieri di Tadej Pogacar. Dovranno lavorare per i compagni anche Ballerini e Sbaragli, ma stante le loro caratteristiche di uomini veloci che tengono in salita, ambedue potrebbero avere delle occasioni per correre per sé stessi.

Mattia Cattaneo è l’unica carta azzura per la classifica generale dato che Nibali non dovrebbe avere in programma di curare la graduatoria. Il corridore della Deceuninck-Quick Step è forte in salita e a cronometro, ma la concorrenza è di livello veramente alto e l’azzurro dovrebbe fare un miracolo per agguantare la top-10. Una posizione tra i primi venti, invece, è un obiettivo alla portata di Mattia, il quale, l’anno scorso, fu diciassettesimo alla Vuelta.

Foto: Lapresse