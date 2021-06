Tokyo 2020, Simona Halep costretta a dare forfait per problemi fisici in Giappone

La rumena Simona Halep (n.3 del mondo) non sarà al via del torneo olimpico di tennis a Tokyo. Halep, ferma da oltre un mese per un problema al polpaccio, è stata costretta a rinunciare ai Giochi, dopo aver saltato altri eventi importanti, ultimo dei quali Wimbledon.

“Sfortunatamente il mio infortunio richiede più tempo del previsto e ho deciso di non partecipare alle Olimpiadi di Tokyo. Dopo aver dovuto dare forfait al Roland Garros e a Wimbledon, non poter essere in Giappone è molto difficile da accettare, ma sono determinata a tornare in campo più forte di prima“, le parole della n.3 WTA.

A queste considerazioni si è associato anche Mihai Covaliu, presidente del Comitato olimpico e sportivo rumeno, che ha dichiarato a TVR: “Simona Halep non parteciperà, non sarà la portabandiera della Romania. Siamo molto dispiaciuti, sappiamo quanto Simona volesse partecipare ai Giochi Olimpici. Aveva dato grande priorità alla rassegna a Cinque Cerchi. Un vero peccato“.

Foto: LaPresse