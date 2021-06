L’Italia sarà protagonista al torneo preolimpico di tiro con l’arco in programma a Parigi (Francia) dal 18 al 21 giugno. Le nostre Nazionali cercheranno di qualificare le due squadre: sono in programma tre pass a cinque cerchi per ogni sesso, dunque bisognerà salire sul podio per garantirsi la partecipazione ai Giochi. Si tratta di una missione tutt’altro che semplice, ma comunque alla portata dell’Italia, che ha tutte le carte in regola per cerchare l’impresa in una manifestazione che si preannuncia decisamente equilibrata, incerta e avvincente.

La formazione maschile si affiderà soprattutto all’esperienza di Mauro Nespoli, 33enne lombardo che vinse la medaglia d’oro a squadre alle Olimpiadi di Londra 2012. Accanto al Campione d’Europa individuale 2005 e 2008 figurano due giovani di indubbio talento come Federico Musolesi e Alessandro Paoli. Si è dunque deciso di rinunciare a Marco Galiazzo. Il 38enne veneto, Campione Olimpico nell’individuale ad Atene 2004 e protagonista del trionfo a squadre nel 2012, guarderà la competizione da casa.

La compagine femminile, invece, sarà formata da Tatiana Andreoli, Lucilla Boari, Chiara Rebagliati. Terzetto molto solido e capace di potersi regalare soddisfazioni importanti. In caso di qualificazione alle Olimpiadi, l’Italia sarebbe comunque una outsider in grado di sorprendere davvero chiunque e di fare saltare il banco.

Va precisato che l’Italia ha già qualificato a Tokyo 2021 un uomo e una donna (dunque potrà disputare anche la gara a coppie miste), indipendentemente dall’esito del torneo di Parigi. Nel caso di risultato positivo in terra francese, allora potrà volare nel Sol Levante la squadra composta da 3 elementi. Ricordiamo che 9 squadre per sesso sono già ammesse ai Giochi (8 attraverso i Mondiali 2019, a cui si aggiunge il Giappone in qualità di Paese organizzatore), restano da assegnare gli ultimi tre posti.

CONVOCATI ITALIA PREOLIMPICO TIRO CON L’ARCO:

SQUADRA MASCHILE: Mauro Nespoli, Federico Musolesi, Alessandro Paoli

SQUADRA FEMMINILE: Tatiana Andreoli, Lucilla Boari, Chiara Rebagliati

Foto: World Archery