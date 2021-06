Si avvicina il momento della verità per il tiro con l’arco italiano, con alle porte il fondamentale torneo preolimpico su scala mondiale di Parigi che metterà in palio gli ultimi pass a disposizione per le prove a squadre di Tokyo 2021. Dopo aver fallito la prima occasione al Mondiale 2019, il terzetto femminile si gioca tutto domenica 20 giugno per provare a far parte delle 12 Nazionali che parteciperanno al torneo olimpico.

Lo staff tecnico tricolore ha convocato le seguenti atlete per il Preolimpico di Parigi: Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati. Confermato di fatto in blocco il terzetto reduce dal trionfo in Coppa del Mondo a Losanna dello scorso 23 maggio, in cui fu capace di battere abbastanza nettamente nel suo cammino Spagna, Germania, Russia e Messico.

Abbastanza scontata la presenza di Andreoli e Boari, punti di riferimento indiscussi del movimento azzurro al femminile, mentre il terzo elemento della squadra è rimasto in bilico fino alle ultime settimane. Rebagliati invece ha cambiato passo a cavallo tra 2020 e 2021, guadagnandosi sul campo la convocazione per Parigi al posto di Vanessa Landi.

Quest’ultima ha effettuato tutto il percorso di transizione dalle gare giovanili ai grandi eventi senior insieme a Boari e Andreoli, ottenendo un oro mondiale youth e un argento europeo con il terzetto, mentre in coppia con Mauro Nespoli è stata in grado di conquistare un titolo continentale ed un bronzo iridato nel Team Mixed.

Foto: World Archery