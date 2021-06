Naomi Osaka ha comunicato che non parteciperà a Wimbledon 2021, in programma da lunedì 28 giugno a domenica 11 luglio. La tennista giapponese ha rinunciato a disputare il prestigioso Slam sull’erba, decidendo di “trascorrere del tempo con gli amici e con la famiglia”. Nel comunicato si legge che sarà pronta per le Olimpiadi di Tokyo 2021 e che è eccitata dal fatto di poter giocare di fronte ai propri connazionali.

La 23enne nipponica, numero 2 del ranking WTA, si era ritirata al secondo turno del recente Roland Garros, dopo che aveva annunciato che non si sarebbe mai presentata in conferenza stampa, generando una serie di polemiche (gli organizzatori inglesi avevano già dichiarato che non avrebbero concesso deroghe in tal senso). La vincitrice di 2 US Open (2018-2020) e 2 Australian Open (2019-2021) non ha mai fatto troppa strada a Wimbledon, visto che come miglior risultato vanta il terzo turno nel 2017 e nel 2018.

Si tratta del secondo forfait di lusso in questa giornata per quanto concerne lo Slam britannico, visto che all’ora di pranzo era arrivata anche la rinuncia di Rafael Nadal.

Foto: Lapresse