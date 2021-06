Tennis: Garin e Shapovalov no alle Olimpiadi, Francia senza Gasquet e Mannarino. Vondrousova, ranking protetto e Muchova out

Succede un po’ di tutto in uno strano lunedì legato alla questione tennis-Olimpiadi di Tokyo. Si susseguono infatti le novità relative alla partecipazione di numerosi giocatori all’evento a cinque cerchi, tra pezzi che si perdono per strada, scelte di quartetti del singolare e decisioni dettate da possibilità dei regolamenti ITF che lasciano più di un dubbio sotto diversi punti di vista.

Sulla questione dei rinunciatari, sono arrivati in giornata gli ultimi due. Uno è il canadese Denis Shapovalov, che conferma le indiscrezioni uscite alcuni giorni fa con un tweet, motivando la sua decisione con la salute generale legata alla corrente situazione. L’altro è il cileno Cristian Garin, che tramite il proprio profilo Instagram ha comunicato il fatto che a Tokyo non ci andrà, confermando però Parigi 2024 come grande obiettivo della propria carriera.

La Francia, inoltre, si troverà senza Richard Gasquet e Adrian Mannarino in campo all’Ariake della capitale giapponese. Senza nemmeno Benoit Paire, bandito dalla FFT per ragioni disciplinari, il quartetto va a comporsi così: Gael Monfils, Ugo Humbert, Jeremy Chardy e Gilles Simon per i singolari, mentre in doppio ci saranno Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut.

Anche al femminile si è creato un certo numero di discussioni in tema Repubblica Ceca. Il nome è quello di Marketa Vondrousova, che ha deciso di utilizzare il ranking protetto, trovandosi fuori dalla selezione olimpica in quanto numero 41 del mondo. Resta fuori Karolina Muchova (che su Twitter si è detta amareggiata, ma consapevole dei regolamenti ITF), anche se rimane da capire la questione di Barbora Krejcikova, che avrebbe parecchie possibilità di vincere l’oro in doppio con Katerina Siniakova, ma è attualmente iscritta al WTA 250 di Palermo.

Foto: LaPresse