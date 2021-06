Sport in tv oggi (martedì 29 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Una nuova giornata ricca di sport e di interesse quella di oggi, martedì 29 giugno. Si comincia dalle prime ore del mattino con le sfide della Coppa America di calcio e la NBA, prima di entrare a bomba nella seconda giornata di Wimbledon e le attese sfide che vedranno protagonisti tanti italiani e Roger Federer.

A ora di pranzo, da non dimenticare, la quarta tappa del Tour de France e a seguire gli Europe di Softball con le azzurre che giocheranno contro la Bulgaria e l’Ungheria. Di scena anche il Settebello di Sandro Campagna contro il Giappone e poi il grande calcio con gli ottavi di finale degli Europei, tra cui la super sfida tra Inghilterra e Germania. Questo e molto altro…

Di seguito il programma completo:

SPORT IN TV OGGI (MARTEDI’ 29 GIUGNO)

2:00 CALCIO Coppa America: Bolivia-Argentina – Diretta tv su Sky Sport Serie A, streaming su Sky Go e Now Tv.

2:00 CALCIO Coppa America: Uruguay-Paraguay – Diretta tv su Sky Sport 252, streaming su Sky Go e Now Tv.

3:00 NBA Western Conference, Finale, Gara-5: Phoenix Suns-Los Angeles Clippers – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA, streaming su Sky Go e Now Tv.

12:00 TENNIS Wimbledon, seconda giornata – Diretta tv su Sky Sport (6 canali Calcio riconvertiti e i tre principali Uno, Arena e il nuovo Tennis), streaming su Sky Go e Now. Differita di un match su SuperTennis alle 21:00.

Programmazione italiani

F. Fognini ITA vs A. Ramos-Vinolas ESP – Court 18 – 2° match dalle ore 12:00

E. Vesnina RUS vs M. Trevisan ITA – Court 11 – 2° match dalle ore 12:00

H. Hurkacz POL vs L. Musetti ITA – Court 14 – 3° match dalle ore 12:00

A. Petkovic GER vs J. Paolini ITA – Court 16 – 3° match dalle ore 12:00

J. Londero ARG vs G. Mager ITA – Court 17 – 3° match dalle ore 12:00

M. Cilic CRO vs S. Caruso ITA – Court 18 – 4° match dalle ore 12:00

L. Sonego ITA vs P. Sousa POR – Court 6 – 5° match dalle ore 12:00

Programmazione Federer

R Federer SUI vs A. Mannarino – Central Court – 2° match dalle 14.30

13:25 CICLISMO Tour de France 2021, 4a tappa Redon-Fougeres (150,4 km) – Diretta tv su Eurosport 1 (dalle 13:20) e Rai2 (dalle 14:00), streaming su Eurosport Player, Discovery+, DAZN e RaiPlay.

15:00 SOFTBALL Europei 2021: Italia-Bulgaria – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), live streaming su Sky Go e Now.

16:15 PALLANUOTO World League: Italia-Giappone – Diretta streaming su Eurovision Sport TV.

18:00 CALCIO Ottavi Europei 2021: Inghilterra-Germania – Diretta tv su Rai1, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203), streaming su RaiPlay, Sky Go e Now.

20:00 SOFTBALL Europei 2021: Italia-Ungheria – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), live streaming su Sky Go e Now.

20:15 BASKET Preolimpico: Repubblica Dominicana-Serbia – Diretta tv su Sky Sport (Non specificato dall’emittente che lo farà all’ultimo momento per questioni di palinsesto), live streaming su Sky Go e Now.

21:00 CALCIO Ottavi Europei 2021: Svezia-Ucraina – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203), streaming su Sky Go e Now.

Foto: LaPresse