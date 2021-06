Orari F1, GP Austria 2021: programma prove libere, qualifiche e gara. Guida tv Sky e differite TV8

Si torna subito in pista in Austria per un nuovo appuntamento del Mondiale 2021 di F1. Sarà ancora il circuito di Spielberg teatro di una nuova sfida e le attese non mancano di certo.

Max Verstappen (Red Bull), trionfatore in Stiria nello scorso weekend, vorrà confermarsi leader e rafforzare la testa della classifica del Mondiale piloti (156 punti). Lewis Hamilton (Mercedes), da par suo, vorrà rispondere perché 18 punti iniziano a essere un po’ troppi e soprattutto preoccupa la serie di quattro successi consecutivi infilata dalla Red Bull. Le Frecce Nere, in sostanza, stanno pagando dazio ed è necessario invertire il trend.

Di sicuro, vorrà fare meglio la Ferrari che, doppiata nell’ultima gara in terra austriaca, aspira a un rendimento nelle qualifiche e nella corsa domenicale più convincente. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz spingeranno al 100% per centrare la top-5.

Di seguito il programma del GP di Austria e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA GP AUSTRIA 2021 F1

Venerdì 2 luglio

Ore 11.30-12.30, F1, Prove libere 1, diretta

Ore 15.00-16.00, F1, Prove libere 2, diretta

Sabato 3 luglio

Ore 12.00-13.00, F1, Prove libere 3, diretta

Ore 15.00, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 4 luglio

Ore 15.00, F1, Gara, diretta

PROGRAMMA GP AUSTRIA 2021 F1 IN TV

TV A PAGAMENTO – L’intero Gran Premio di Austria sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201), su cui verranno proposte tutte le sessioni, dalle prove libere alla gara.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 Sky e 8 DT) trasmetterà in differita le qualifiche e la gara. Non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere, trasmessa dunque da Sky Sport.

STREAMING – Il Gran Premio di Austria potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV. Inoltre sarà visibile la differita su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

PROGRAMMA SKY SPORT

Venerdì 2 luglio

Ore 11.15: Paddock Live

Ore 11.30: prove libere 1 F1

Ore 12.30: Paddock Live

0re 13.00: replica prove libere 1 F1

Ore 14.45: Paddock Live

Ore 15.00: prove libere 2 F1

Ore 16.00: Paddock Live

Ore 17.20: prove libere Porsche Super Cup

Ore 17.30: Paddock Live Show

Ore 20.30: replica prove libere 2 F1

Ore 22.15: replica prove libere 2 F1

Sabato 3 luglio

Ore 00.00: replica prove libere 2 F1

Ore 01.45: replica prove libere 2 F1

Ore 03.30: replica prove libere 1 F1

Ore 04.45: replica prove libere 2 F1

Ore 06.30: replica prove libere 2 F1

Ore 08.45: replica prove libere 2 F1

Ore 10.30: replica prove libere 2 F1

Ore 11.45: Paddock Live

Ore 12.00: prove libere 3 F1

Ore 13.00: Paddock Live

Ore 13.20: qualifiche Porsche Super Cup

Ore 14.15: #SkyMotori

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15.00: qualifiche F1

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

Ore 18.15: replica qualifiche F1

Ore 20.15: replica qualifiche F1

Ore 22.00: replica qualifiche F1

Domenica 4 luglio

Ore 00.00: replica qualifiche F1

Ore 00.00: replica qualifiche F1

Ore 01.45: replica qualifiche F1

Ore 03.30: replica qualifiche F1

Ore 04.45: replica qualifiche F1

Ore 06.30: replica qualifiche F1

Ore 08.15 replica qualifiche F1

Ore 10.15 replica qualifiche F1

Ore 12.20: gara Porsche Super Cup

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15.00: gara F1

Ore 17.00: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 18.00 replica gara F1

Ore 19.00: Race Anatomy F1

Ore 20.00 replica gara F1

Ore 22.00 replica gara F1

PROGRAMMA TV8

Sabato 3 luglio

ore 18.30, F1, Qualifiche, differita*

Domenica 4 luglio

ore 19.30, F1, Gara, differita*

*orari da confermare

FOTOCATTAGNI