LIVE Italia-Giappone 4-1, World League pallanuoto in DIRETTA: finisce il primo quarto!

Gooooooooooooool, bella marcatura da posizione esterna, Italia-Giappone 7-2.

Altra rete Italiana botta dalla distanza ravvicinata! Italia-Giappone 6-2.

Gooooooool dell’Italia, reagiscono subito gli azzurri, Italia-Giappone 5-2.

Rete del Giappone con un tiro dall’esterno, Italia-Giappone 4-2.

Inizia il secondo quarto, posso per il Giappone.

Finisce il primo quarto, Italia-Giappone 4-1.

Segna l’Italia dalla distanza ravvicinata, Italia-Giappone 4-1.

Rete dell’Italia con Figlioli su rigore! Italia-Giappone 3-1.

Palo del Giappone con un tiro dalla distanza.

Segna l’Italia con un tiro dalla distanza, Italia-Giappone 2-1.

Tiro fuori del Giappone che ci prova da posizione esterna.

Pareggio dell’Italia con un tiro dalla distanza ravvicinata, Italia-Giappone 1-1.

Rete del Giappone, Italia-Giappone 0-1.

8′ Inizia la partita!

16.30 Temporale in corso, la sfida non parte.

16.23 Nei due quarti di giornata già giocati, la Francia perde contro gli Usa di misura per 11-12, mentre la Grecia demolisce la Georgia per 20-8.

16.18 Il commento del commissario tecnico Alessandro Campagna alla fine della partita con la Francia. “Anche oggi abbiamo disputato una buona partita sul piano dell’attenzione, della concentrazione e del ripetto degli avversari. Era questo che avevo chiesto principalmente alla squadra. Abbiamo alternato il pressing alla zona M nel finale e ci siamo adattati al criterio dell’arbitraggio. Mi piace l’opportunità di sfruttare questo torneo per provare diverse tattiche di gioco. I ragazzi si sono impegnati. Adesso testa al Giappone che gioca in maniera poco convenzionale allo stile europeo e merita la massima attenzione, concentrazione e rispetto. Dobbiamo preparare bene la partita, che resta comunque un quarto di finale. Si comincia a giocare ad eliminazione diretta e vogliamo arrivare fino alla fine”.

16.13 Giocatori che ancora non si vedono in vasca, potrebbe esserci qualche minuto di ritardo.

16.08 Ricordiamo che la squadra nipponica ha chiuso il girone B con tre sconfitte e 44 gol subiti.

16.03 Gli azzurri hanno sconfitto la squadra di Vukanic per 14-7 (4-1, 4-4, 3-0, 3-2) con tripletta di Velotto, doppiette di Luongo, Echenique e Presciutti, gol di Di Fulvio, Figlioli, Figari, Alesiani e Dolce.

15.58 L’Italia dopo aver superato agevolmente la Francia, chiudendo al primo posto il gruppo A, affronta ora il Giappone.

15.53 il quadro dei Quarti di finale:

(A) 2A-3B alle 12:45 Francia-USA, 11-12.

(B) 3A-2B alle 14:30 Grecia-Georgia, 20-8.

(C) 1A-4B alle 16:15 Italia-Giappone

(D) 4A-1B alle 18:00 Kazakistan-Montenegro

15.48 Buona sera e benvenuti alla diretta live testuale di Italia-Giappone, quarto di finale della Superfinale di World League di Pallanuoto maschile.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, quarto di finale della Superfinal di World League di Pallanuoto. Il Settebello è a Tblisi, in Georgia, per l’ultimo test importante in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo.

Nella fase preliminare le otto squadre finaliste erano divise in due gironi. Gruppo A con Grecia, Francia, Kazakistan e Italia; gruppo B con Montenegro, Stati Uniti, Giappone e Georgia. Il Settebello campione del mondo e bronzo olimpico ha battuto all’esordio il Kazakistan, nella seconda sfida la Grecia e nella terza la Francia, conquistando il primo posto nel girone e il diritto di affrontare oggi nel quarto di finale la quarta e ultima classificata dell’altro gruppo, il modesto Giappone.

Ridotta a quindici giocatori la rosa che nelle ultime settimane si stava allenando tra Siracusa ed Ostia. In ogni caso, le scelte non sono definitive: c’è ancora tempo per scegliere i tredici che voleranno alle Olimpiadi in Giappone.

Il CT Alessandro Campagna ha convocato questi 15 atleti: Jacopo Alesiani e Vincenzo Dolce (AN Brescia), Marco Del Lungo (Esercito/AN Brescia), Matteo Aicardi, Francesco Di Fulvio, Nicholas Presciutti e Alessandro Velotto (Esercito/Pro Recco), Gonzalo Echenique, Nicolò Figari, Pietro Figlioli e Stefano Luongo (Pro Recco), Andrea Fondelli (RN Savona), Luca Damonte e Gianmarco Nicosia (Telimar Palermo), Michael Bodegas (Barceloneta).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, quarto di finale della Superfinal di World League di Pallanuoto: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 16.15. Buon divertimento!

