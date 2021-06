LIVE Sonego-Sousa, Wimbledon 2021 in DIRETTA: 1° turno da non sottovalutare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Pedro Sousa, sfida valida per il primo turno del torneo singolare maschile di Wimbledon in Gran Bretagna. Primo confronto tra i due giocatori: chi vince la sfida, incrocerà al secondo turno uno tra il colombiano Daniel Elahi Galan e l’argentino Federico Coria, in campo come quarto match sul campo 14 dopo la sfida tra un altro azzurro, Lorenzo Musetti, e il polacco Hubert Hurkacz.

Lorenzo Sonego torna in campo dopo la finale di Eastbourne persa contro Alex de Minaur nel secondo atto conclusivo su erba in carriera dopo quello di Antalya nel 2019. Dopo la quarta finale raggiunta in carriera, l’azzurro partecipa al terzo Slam dell’anno con la testa di serie #23 e disputa per la terza volta il torneo più celebre al mondo, dove ha raggiunto solo il primo turno nel 2018 e nel 2019. L’azzurro rincorre il suo best ranking e soprattutto la top10 nella Race verso Torino.

Pedro Sousa disputa per la prima volta i Championships dopo essersi fermato sempre alle qualificazioni come nel 2017: terza presenza Slam dopo i tre primi turni tra Melbourne e la Grande Mela. Il classe 1988 torna in campo dopo l’eliminazione proprio nelle qualificazioni al Roland Garros al primo turno contro Borna Gojo. Il portoghese è attualmente #121 al mondo e virtualmente ha guadagnato due posizioni: con una vittoria si avvicinerebbe alla top 110.

Il match è in programma come quarta partita giornaliera a partire dalle ore 12.00 italiane, o meglio le 11.00 locali, sul Court 6 del All England Lawn Tennis and Croquet Club.

