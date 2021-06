Roland Garros 2021, risultati femminili 1° giugno: avanzano Svitolina, Sakkari, Barty e Paolini

Così come per gli uomini, oggi, martedì 1° giugno, si concludono a Parigi anche per le donne gli incontri del primo turno del Roland Garros 2021 di tennis, secondo torneo stagionale dello Slam: destino felice per l’unica azzurra impegnata, dato che Jasmine Paolini avanza al secondo turno.

L’azzurra batte batte la qualificata elvetica Stefanie Voegele con il punteggio di 7-5 6-1 in un’ora e venti minuti, vincendo nove degli ultimi dieci giochi disputati, strappando quattro volte il servizio all’avversaria, anche grazie ad un saldo positivo tra vincenti e gratuiti (27 contro 26).

Tra i principali match di giornata si registrano le vittorie della numero 1 del mondo, l’australiana Ashleigh Barty, che piega in tre set la statunitense Bernarda Pera per 6-4 3-6 6-2, vincendo 91 punti contro gli 84 dell’avversaria, e della ceca Karolina Pliskova, che batte la croata Donna Vekic per 7-5 6-4 mettendo a segno 26 vincenti.

Successi anche per la testa di serie numero 5, l’ucraina Elina Svitolina, che batte la wild card francese Océane Babel per 6-2 7-5 grazie ai propri 21 vincenti ed ai 32 gratuiti della transalpina, e per l’ellenica Maria Sakkari, che supera l’ucraina Katarina Zavatska per 6-4 6-1, vincendo 67 punti contro i 51 dell’avversaria.

RISULTATI FEMMINILI ROLAND GARROS 1° GIUGNO

Ashleigh Barty batte Bernarda Pera 6-4 3-6 6-2

Magda Linette batte Chloé Paquet 6-3 6-3

Astra Sharma batte Irina Maria Bara 7-6 6-2

Ons Jabeur batte Yulia Putintseva 7-5 6-2

Cori Gauff batte Aleksandra Krunic 7-6 6-4

Qiang Wang batte Su-Wei Hsieh 2-6 6-4 7-5

Fiona Ferro batte En Shuo Liang 6-1 1-6 6-4

Jennifer Brady batte Anastasija Sevastova 6-3 6-3

Karolina Pliskova batte Donna Vekic 7-5 6-4

Sloane Stephens batte Carla Suárez Navarro 3-6 7-6 6-4

Varvara Lepchenko batte Shuai Zhang 6-3 6-3

Karolina Muchova batte Andrea Petkovic 1-6 6-3 6-4

Ekaterina Alexandrova batte Venus Williams 6-3 6-1

Barbora Krejcikova batte Kristyna Pliskova 5-7 6-4 6-2

Ann Li batte Margarita Gasparyan 6-0 6-1

Elina Svitolina batte Océane Babel 6-2 7-5

Maria Sakkari batte Katarina Zavatska 6-4 6-1

Jasmine Paolini batte Stefanie Vögele 7-5 6-1

Anett Kontaveit batte Viktorija Golubic 6-7 7-6 6-0

Kristina Mladenovic batte Anna Karolína Schmiedlová 6-4 6-0

Foto: LaPresse