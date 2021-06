Pallanuoto, Champions League 2021: Brescia-Ferencvaros 12-14. Finisce in semifinale il sogno dei lombardi

Finisce a 21″ dalla sirena il sogno del Brescia di giocarsi la Champions League 2020-2021 di pallanuoto maschile in finale con la Pro Recco. I campioni d’Italia cedono infatti nei secondi finali in semifinale per 12-14 ai magiari del Ferencvaros, che invece avevano battuto per due volte nella fase a gironi.

I lombardi pagano inevitabilmente un primo quarto finito 0-4 che ha costretto i campioni d’Italia a giocare costantemente all’inseguimento senza mai riuscire a mettere la testa davanti agli avversari, pur pervenendo in diverse occasioni al pareggio.

La risalita del Brescia porta la partita negli ultimi otto minuti sul punteggio di 11-11, gli ungheresi si portano nuovamente in vantaggio, ma i lombardi rientrano ancora sullo score di parità. A 21″ dal termine Constantin-Bicari però trafigge Del Lungo e porta il Ferencvaros in finale, con gli ungheresi che poi chiudono sul 14-12.

La finale di domani, sabato 5 giugno, alle ore 20.30 opporrà dunque la Pro Recco ai magiari del Ferencvaros, mentre il Brescia giocherà contro gli spagnoli del Barceloneta per il terzo posto alle ore 18.00. Svanisce così la possibilità di vedere il derby italiano in finale.

TABELLINO

FERENCVAROS-BRESCIA 14-12

Ferencvaros: Vogel, Sedlmayer 1, Vigvari, Zalanki 1, Vamos 4 (1 rigore), Fekete, Fountoulis 1 (rigore), Jaksic, Nemet, Varga 4 (1 rigore), Jansik 2, Constantin-Bicari 1, Gardonyi. All. Z. Varga.

Brescia: Del Lungo, Dolce 2, C. Presciutti, D. Lazic, Jokovic 3, Nikolaidis, Renzuto 2, Cannella, Alesiani 1, Vlachopoulos 3 (2 rigori), Balzarini, N. Gitto 1, E. Rossi. All. Bovo.

Arbitri: Margeta (Slovenia) e Voevodin (Russia).

Note – Parziali: 4-0, 4-6, 3-5, 3-1. Sup. num.: Ferencvaros 5/10, Brescia 7/14. Rigori: Ferencvaros 3/3, Brescia 2/2.

Foto: LM / Stefano Nicoli