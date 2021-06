Pagelle Italia-Galles 1-0, Europei calcio 2021: Verratti arma in più, Acerbi e Belotti note stonate

Non saranno arrivate tre reti come nelle partite precedenti, ma l’Italia-2 funziona. La Nazionale di Roberto Mancini, molto rimaneggiata (8 giocatori cambiati rispetto alle due partite precedenti) si prende la terza vittoria contro il Galles grazie alla rete di Pessina al 39′, ma gestendo la partita in maniera comoda soprattutto dopo l’espulsione di Ampadu. Una squadra che mostra il suo lato di sostanza e che ritrova un Marco Verratti tirato a lucido.

PAGELLE ITALIA-GALLES 1-0

Donnarumma 6: Poco operoso nel primo tempo, un po’ pigro su un lancio da lontano del Galles in cui costringe Bonucci a concedere un calcio d’angolo. Bravissimo a rimanere in piedi al 52′ sull’avanzata di Ramsey. L’unico pericolo su cui ci poteva mettere una pezza, visto che da piazzato Gunter e Bale sparano fuori. (90′ Sirigu SV)

Toloi 6: Impiegato da terzino destro, ma più che altro fa il terzo centrale lasciando la possibilità ad Emerson di poter spingere. Pochi pericoli dalle sue parti, contenendo discretamente l’elettricità di Williams. Importante nel gioco aereo.

Bonucci 6: Con la compatta difesa gallese, deve prendere spesso anche le redini del gioco. Col passare del tempo passa lui in marcatura, facendo buona guardia. Esce all’intervallo per prendersi un po’ di riposo. (Dal 46′ Acerbi 5,5 Coppia inedita con Bastoni. Rischia tantissimo dopo otto minuti, facendo sfilare un pallone sanguinoso per Ramsey, ci mettono una pezza Donnarumma e Jorginho. Da lì diventa ordinaria amministrazione.)

Bastoni 7: Dovrebbe fare il marcatore, invece si ritrova anche ad impostare con buoni risultati. Due pericoli per il Galles arrivano dai suoi piedi, Belotti e Chiesa non concretizzano. Si trova spesso a fronteggiare Bale e lo annulla per tutta la partita. Gran partita del centrale dell’Inter.

Emerson 6: Non facile prendere il posto del moto perpetuo Spinazzola, anche per la ruggine dovuta alle poche partite con il Chelsea. Dai suoi piedi non nascono tanti pericoli, mentre in difesa fronteggia bene prima James e poi Bale.

Pessina 7: Si muove tantissimo, per caratteristiche è probabilmente il giocatore più vicino a Nicolò Barella. Ci mette tanto dinamismo nelle due fasi e con un suo inserimento su calcio di punizione sblocca la gara. Due minuti dopo va vicinissimo alla doppietta, per tutta la partita è una spina nel fianco della difesa gallese. E pensare che nemmeno doveva partecipare a quest’Europeo (86′ Castrovilli SV)

Jorginho 6,5: Metronomo ottimale, imprescindibile per la manovra. Con Verratti al suo fianco, si limita al compitino in fase di impostazione, ma è preziosissimo quando si tratta di recuperare palloni. Salva l’Italia al 53′ recuperando intelligentemente il pallone e ripulendolo come meglio non si può. Sempre la giocata giusta al momento giusto, il cervello di questa squadra. (75′ Cristante 6 si piazza a metà campo a fare il frangiflutti, senza risaltare.)

Verratti 7,5: In pochi minuti ricorda a tutti perché nei piani di Mancini è lui è il titolare di questa Nazionale a discapito di un pur ottimo Locatelli. Pochi giri di orologio e le chiavi della manovra passano automaticamente dai suoi piedi. Inventa da solo il gol di Pessina, procurandosi la punizione e offrendo al centrocampista dell’Atalanta un meraviglioso cioccolatino. Non manca la quantità, con tanti palloni recuperati; classe e polmoni, la Nazionale ha a disposizione un’altra grande arma.

Bernardeschi 7: Il più volenteroso nei primi minuti, si sbatte molto sulla trequarti. Offre un gran pallone a Belotti nel primo tempo poi sprecato dal centravanti del Torino, al 52′ coglie il palo direttamente da calcio di punizione. Pochi minuti dopo si procura anche il rosso di Ampadu, cala dopo il 60′ ma la sua prestazione è positiva. (75′ Raspadori 6 Tanta emozione per il gioiellino del Sassuolo, che non si fa notare.)

Belotti 5,5: Unica vera nota stonata della partita azzurra. Arriva in ritardo su due lanci importanti di Verratti e Bastoni, spreca una ghiotta occasione al 24′ sparando fuori un diagonale. Altra chance dopo il 60′, ma Ward gli nega la gioia del gol. In mezzo tanto lavoro per i compagni, ma con questa partita non riesce a candidarsi come centravanti titolare in luogo di Immobile.

Chiesa 6: Non riesce a farsi vedere in avvio, appena spostato sulla destra aumenta subito i giri del motore. Soprattutto dopo l’espulsione fa vedere le sue folate, offrendo a Belotti la chance del 2-0 neutralizzata da Ward. Quando ha lo spazio può essere devastante.

Roberto Mancini 6,5: Subito un aggiustamento per scardinare la difesa gallese, invertendo Chiesa e Bernardeschi. Gli azzurri prendono campo con il passare dei minuti, mettendo alle corde il Galles e poi gestendo dopo l’espulsione di Ampadu. La sua Italia-2 non avrà l’effervescenza della versione originale, ma è una squadra che copre benissimo il campo e che sa leggere le partite. Alla fine ha ragione lui: sono 26 titolari.

GALLES: Ward 6; Gunter 5,5, Rodon 5,5, Ampadu 4; Roberts 5, Morrell 6- (59′ Moore 6), Allen 6 (86′ Levitt SV), Williams 6 (86′ B. Davies SV); James 5,5 (73′ Wilson 6), Ramsey 5, Bale 5 (86′ Brooks SV). All. Page 5,5.

Foto: LaPresse