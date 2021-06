Italia-Galles 1-0, Europei 2021: decide Pessina, azzurri agli ottavi da primi nel girone

L’Italia è andata agli ottavi di finale come prima: si è appena conclusa l’ultima partita del Girone A degli Europei di calcio. Alle ore 18.00 è andato in scena il match che vedeva opposte Italia e Galles, con gli azzurri che hanno vinto per 1-0, passando il turno a punteggio pieno. Decisivo il gol di Pessina al 39′.

Nel primo tempo al 25′ Chiesa ha mancato una buona occasione per via di un assist non preciso, ma poi l’Italia ha sbloccato la gara al 39′ con Pessina, al quale Verratti ha fornito un ottimo assist da schema su calcio piazzato. Si è andati al riposo sull’1-0.

Nella ripresa gli azzurri hanno controllato il match giocando in 11 contro 10 in virtù dell’espulsione di Ampadu al 55′ per un brutto fallo meritvole del rosso diretto. Al 65′ Belotti è andato vicino al raddoppio, impegnando il portiere avversario, poi è stato Cristante a sfiorare il gol in pieno recupero, ma il match si è concluso sull’1-0.

Con questo successo l’Italia ha passato il turno come prima del Girone A a punteggio pieno con 9 punti, ed agli ottavi affronterà la seconda classificata del Girone C, quindi Ucraina o Austria. Passaggio del turno come seconda del girone per il Galles, mentre la Svizzera, pur terza, con 4 punti non dovrebbe avere problemi ad essere ripescata.

Foto: LaPresse