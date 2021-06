Manca ormai poco più di un mese alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’Italia entra ininterrottamente nella top10 del medagliere da Atlanta 1996. Nelle ultime tre edizioni (Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016) non si è mai schiodata dal medesimo numero di ori: 8. Un bottino che, a nostro avviso, questa volta non sarebbe sufficiente per rimanere nell’elite planetaria. Sarà necessario, con ogni probabilità, raggiungere e superare la doppia cifra in termini di vittorie, come al Bel Paese non accade da Atene 2004. Non sarà un’impresa semplice: dai pronostici di OA Sport risulta che l’Italia vincerà 9 medaglie d’oro complessive e ben 36 podi totali.

Andiamo a scoprire quali saranno gli azzurri che potranno dare l’assalto al bersaglio grosso in Giappone. Il numero di stellette indicherà le reali ambizioni di ciascun italiano. Gli atleti non menzionati, a nostro avviso, non rientrano tra i papabili per un oro.

SCOPRI IL PROGRAMMA E IL CALENDARIO DELLE OLIMPIADI DI TOKYO 2021 GIORNO PER GIORNO

GUIDA

5 stelle: carte principali dell’Italia per l’oro.

4 stelle: in seconda fila, ma comunque papabili per una vittoria.

3 stelle: outsider con potenzialità di far saltare il banco.

2 stelle: possibile sorpresa.

1 stella: l’oro impensabile alla vigilia, ma non impossibile a prescindere.

5 STELLE

Italia 4 di coppia maschile (canottaggio)

Filippo Ganna (cronometro individuale, ciclismo su strada)

Manuel Lombardo (-66 kg, judo)

Luigi Busà (-75 kg, karate)

Frank Chamizo (-74 kg, lotta libera)

Gregorio Paltrinieri (800 sl, 1500 sl, nuoto)

Gregorio Paltrinieri (10 km, nuoto di fondo)

Irma Testa (-57 kg, boxe femminile)

Italia fioretto maschile a squadre (scherma)

Italia fioretto femminile a squadre (scherma)

Chiara Cainero (skeet, tiro a volo)

Jessica Rossi (trap, tiro a volo)

Gabriele Rossetti (skeet, tiro a volo)

Italia femminile volley

4 STELLE

Gianmarco Tamberi (salto in alto, atletica)

Italia 4 senza maschile (canottaggio)

Elisa Longo Borghini (prova in linea femminile, ciclismo su strada)

Italia inseguimento a squadre maschile (ciclismo su pista)

Italia omnium femminile (ciclismo su pista)

Odette Giuffrida (-52 kg, judo)

Gabriele Detti (400 sl, nuoto)

Settebello (pallanuoto)

Luca Curatoli (sciabola individuale, scherma)

Italia sciabola maschile a squadre (scherma)

Daniele Garozzo (fioretto individuale, scherma)

Alessio Foconi (fioretto individuale, scherma)

Italia spada maschile a squadre (scherma)

Alice Volpi (fioretto individuale, scherma)

Vito Dell’Aquila (-58 kg, taekwondo)

Diana Bacosi (skeet, tiro a volo)

Italia trap misto a squadre (tiro a volo)

Tita-Banti (Nacra17, vela)

3 STELLE

Marcel Jacobs (100 metri, atletica)

Antonella Palmisano (20 km di marcia, atletica)

Giovanni De Gennaro (K1 maschile, canoa slalom)

Italia madison femminile (ciclismo su pista)

Marco Lodadio (anelli, ginnastica artistica)

Fabio Basile (-73 kg, judo)

Silvia Semeraro (+61 kg, karate)

Benedetta Pilato (100 rana, nuoto)

Federica Pellegrini (200 sl, nuoto)

Rachele Bruni (10 km, nuoto di fondo)

Elena Micheli (pentathlon moderno)

Rossella Fiamingo (spada individuale, scherma)

Italia spada femminile a squadre (scherma)

Arianna Errigo (fioretto individuale, scherma)

Simone Alessio (-80 kg, taekwondo)

Matteo Berrettini (tennis)

Silvana Stanco (trap, tiro a volo)

Mauro De Filippis (trap, tiro a volo)

Italia gara mista a coppie (tiro con l’arco)

Mattia Camboni (RS:X, vela)

2 STELLE

Massimo Stano (20 km marcia, atletica)

Italia femminile basket 3×3

Stefanie Horn (K1 femminile, canoa slalom)

Manfredi Rizza (K1 200 metri, canoa velocità)

Oppo-Ruta (doppio pl, canottaggio)

Gianni Moscon (prova in linea maschile, ciclismo su strada)

Italia madison maschile (ciclismo su pista)

Italia omnium maschile (ciclismo su pista)

Christian Parlati (-81 kg, judo)

Angelo Crescenzo (-67 kg, karate)

Marco De Tullio (400 sl, nuoto)

Simona Quadarella (1500 sl, nuoto)

Angela Carini (-69 kg, boxe femminile)

Mara Navarria (spada individuale, scherma)

Italia sciabola femminile a squadre (scherma)

Andrea Santarelli (spada individuale, scherma)

Martina Batini (fioretto individuale, scherma)

Jannik Sinner (tennis)

Tammaro Cassandro (skeet, tiro a volo)

Italia maschile volley

1 STELLA

Burgo-Beccaro (K2 1000 metri, canoa velocità)

Italia due senza maschile (canottaggio)

Rodini-Cesarini (doppio pl femminile, canottaggio)

Damiano Caruso (prova in linea maschile, ciclismo su strada)

Alice Bellandi (-70 kg, judo)

Abraham Conyedo Ruano (-97 kg, lotta libera)

Antonino Pizzolato (-81 kg, sollevamento pesi)

Rossella Gregorio (sciabola individuale, scherma)

Alessandro Mazzara (skateboard)

Fognini-Berrettini (doppio maschile, tennis)

Sofia Ceccarello (Carabina 10 metri e carabina 3 posizioni, tiro a segno)

Riccardo Mazzetti (pistola automatica 25 metri, tiro a segno)

Mauro Nespoli (prova individuale, tiro con l’arco)

Marta Maggetti (RS:X, vela)

Foto: Luigi Mariani/LivePhotoSport