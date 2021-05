Medagliere Olimpiadi Tokyo 2021: i pronostici di OA Sport. Italia con 9 ori e oltre 30 medaglie

Mancano meno di due mesi alle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma nella capitale giapponese da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. I Giochi sono stato rinviati di un anno rispetto alla programmazione originaria a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito duramente tutto il mondo nella passata stagione, sarà indubbiamente una rassegna a cinque cerchi condizionata dalla pandemia e ben diversa rispetto a quella a cui eravamo abituati. Non c’è ancora certezza sulla presenza del pubblico e tutti gli eventi di contorno saranno indubbiamente ridimensionati, ma c’è tanta voglia di ritornare alla normalità e l’evento sportivo più importante in assoluto regalerà emozioni a non finire.

Saranno delle Olimpiadi davvero incredibili dal punto di vista tecnico e agonistico, con ben 33 sport in scena (50 discipline) e addirittura 339 titoli in palio. Oltre 10000 atleti si fronteggeranno con l’obiettivo di mettersi al collo almeno una delle 1089 medaglie che verranno consegnate in poco più di due settimane di gara (in 72 specialità si assegneranno i doppi bronzi). Nel Sol Levante ci sarà la prima volta storica per arrampicata sportiva, skateboard, surf, karate e ci sarà il grande ritorno di baseball e softball. Novità inserite appositamente per aumentare l’interesse sulla manifestazione anche da parte del pubblico più giovane e per assicurare ancora più azione all’evento sportivo più importante al mondo.

Non mancheranno ovviamente gli sport considerati simbolo della rassegna a cinque cerchi come atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, scherma. Ampio spazio alle discipline di squadra (pallavolo, basket, pallanuoto, calcio, pallamano, hockey prato, rugby a 7), agli sport di precisione (tiro a volo, tiro a segno, tiro con l’arco) e di combattimento (judo, boxe, taekwondo, lotta), alle attività acquatiche (canoa, canottaggio, tuffi, vela) e con la racchetta (tennis, badminton, tennistavolo). Ovviamente non vanno dimenticati triathlon, equitazione, pentathlon, sollevamento pesi, golf. Ce ne sarà davvero per tutti i gusti nel cuore dell’estate, si ritornerà a vivere dopo uno dei momenti più bui della storia contemporanea.

Parteciperanno oltre 200 Nazioni e la Cerimonia d’Apertura rappresenterà come sempre uno dei momenti più rilevanti, sarà la copertina che attirerà l’attenzione del pubblico in tutto il mondo. Allo Stadio Olimpico di Tokyo ogni Paese sfilerà dietro il proprio vessillo, l’Italia sarà guidata dai portabandiera Elia Viviani e Jessica Rossi. Per la prima volta nella storia il ruolo è stato affidato a due atleti contemporaneamente, un uomo e una donna grazie alla possibilità concessa dal Cio. Il Bel Paese conta di portare una delegazione di circa 300 atleti (le qualificazioni sono ancora in corso di svolgimento) e ovviamente punta a essere grande protagonista in questa kermesse, con l’obiettivo di portare a casa il maggior numero possibile di medaglie.

Quante medaglie conquisterà l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2021? La speranza è che si sfondi quota 30, il muro dell’eccellenza per i nostri standard. La nostra Nazionale è molto solida e ha delle punte di notevole qualità, la speranza è che si arrivi in Giappone al massimo della forma e per fare saltare il banco. Il gioco delle previsioni è sempre uno dei più gettonati alla vigilia dei Giochi, cercare di indovinare quante volte suonerà l’Inno di Mameli e quante volte gli azzurri saliranno sul podio è un vero e proprio sport che fa molto divertire gli appassionati. Il bello è poi anche verificare a evento in corsa se si sta indovinando, se ci sono sgradite controprestazioni o gradevoli sorprese.

La redazione di OA Sport ha previsto 36 medaglie per l’Italia, divise in questo modo: 9 ori, 15 argenti, 12 bronzi. Sarebbe un bottino davvero da sogno perché eguaglierebbe lo storico record di 36 podi risalente alle edizioni di Los Angeles 1932 e di Roma 1960, quando il Bel Paese fu rispettivamente secondo e terzo nel medagliere. Sono numeri da sogno, avvicinati soltanto ad Atlanta 1996 (35) e Sydney 2000 (34). Sarebbe un sensibile miglioramento rispetto alle ultime due edizioni, visto che a Londra 2012 e a Rio 2016 ci si fermò a 28 medaglie (8 ori). Il numero di ori pronosticati da OA Sport (9) è inferiore rispetto allo storico primato di Los Angeles 1984, ma anche alle due edizioni più recenti da record (13 ad Atlanta e Sydney).

L’Italia, secondo queste previsioni, non riuscirebbe a chiudere nella top-10 del medagliere delle Olimpiadi. L’ingresso nell’elite sportiva internazionale ci è sempre riuscito dai tempi di Mosca 1980, eccezion fatta per Barcellona 1992 (quindi nove volte sulle ultime dieci edizioni). Il Bel Paese dovrebbe accontentarsi dell’undicesimo posto, a un solo oro di distanza dall’Australia. Prevediamo una vittoria del medagliere a mani basse da parte degli USA (49 ori, 121 medaglie) davanti a Cina (28, 81) e Giappone (24, 65). La Russia, che sarà presente senza la bandiera e senza la possibilità di fare risuonare il proprio inno, dovrebbe chiudere con 24 ori e 77 medaglie. A seguire Germania e Olanda (17 ori per entrambi), Gran Bretagna (15), Francia (14) e Corea del Sud (12).

Quali saranno gli italiani a laurearsi Campioni Olimpici secondo OA Sport? Gregorio Paltrinieri dovrebbe trionfare nella 10 km di nuoto di fondo dopo aver dominato gli ultimi Europei, Filippo Ganna nella cronometro individuale da Campione del Mondo di specialità, i Cavalieri delle Acque potrebbero dettare la loro legge (il quattro di coppia maschile di canottaggio), Luigi Busà dovrebbe tingersi di gloria nei 75 kg di karate, Manuel Lombardo potrebbe esultare tra i 66 kg di judo, Simone Alessio è pronto ad azzannare negli 80 kg di taekwondo, Chiara Cainero insegue la magia nello skeet (tiro a volo), Frank Chamizo punta al riscatto dopo Rio (74 kg di lotta), la Nazionale di fioretto maschile ha tutti i mezzi per imporsi.

Di seguito troverete tutte le le previsioni di medaglia per l’Italia alle Olimpiadi 2021 secondo OA Sport, con il dettaglio degli azzurri che secondo la nostra redazione saliranno sul podio. A seguire, in conclusione dell’articolo, troverete la previsioni del medagliere delle Olimpiadi di Tokyo 2021: lo specchietto con tutte le medaglie, divise ovviamente per il colore del metallo, Paese per Paese, dagli USA fino alle Nazioni che secondo noi torneranno a casa con un solo bronzo. Naturalmente le previsioni possono mutare nel tempo, mancano ancora un paio di mesi ai Giochi e ci sono ancora tanti eventi che ci aspettano: vi terremo aggiornati e nelle prossime settimane pubblicheremo anche i singoli podi di tutte le specialità.

PREVISIONI MEDAGLIA ITALIA ALLE OLIMPIADI 2021 SECONDO OA SPORT

ORO (9):

Italia, quattro di coppia maschile (canottaggio)

Filippo Ganna, cronometro maschile (ciclismo su strada)

Luigi Busà, 75 kg maschile (karate)

Gregorio Paltrinieri, 10 km in acque libere (nuoto di fondo)

Manuel Lombardo, 66 kg maschile (judo)

Simone Alessio, -80 kg (taekwondo)

Italia, fioretto maschile a squadre (scherma)

Chiara Cainero, skeet femminile (tiro a volo)

Frank Chamizo, -74 kg (lotta)

ARGENTO (15):

Gianmarco Tamberi, salto in alto (atletica)

Italia, inseguimento a squadre maschile (ciclismo su pista)

Elisa Balsamo o Letizia Paternoster, omnium femminile (ciclismo su pista)

Italia, fioretto femminile a squadre (scherma)

Gabriele Detti, 400 stile libero (nuoto)

Simona Quadarella, 1500 stile libero (nuoto)

Federica Pellegrini, 200 stile libero (nuoto)

Matteo Lodo/Giuseppe Vicino, due senza maschile (canottaggio)

Italia, volley femminile (pallavolo)

Italia, sciabola femminile a squadre (scherma)

Italia, sciabola maschile a squadre (scherma)

Daniele Garozzo, fioretto maschile (scherma)

Italia, gara a coppie miste (tiro con l’arco)

Mattia Camboni, RS:X maschile (vela)

Benedetta Pilato, 100 rana (nuoto)

BRONZO (12):

Antonino Pizzolato, 81 kg (sollevamento pesi)

Stefano Oppo/Pietro Ruta, doppio pesi leggeri maschile (canottaggio)

Elisa Longo Borghini, prova in linea femminile (ciclismo su strada)

Odette Giuffrida, 52 kg femminile (judo)

Gregorio Paltrinieri, 1500 stile libero (nuoto)

Alessio Foconi, fioretto maschile (scherma)

Italia, madison femminile (ciclismo su pista)

Viviana Bottaro, kata femminile (karate)

Nicolò Martinenghi, 100 rana (nuoto)

Simona Quadarella, 800 stile libero (nuoto)

Gregorio Paltrinieri, 800 stile libero (nuoto)

Italia, spada maschile a squadre (scherma)

PREVISIONI MEDAGLIERE OLIMPIADI 2021 SECONDO OA SPORT

# NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. USA 49 45 27 121 2. Cina 28 22 31 81 3. Giappone 24 21 20 65 4. Russia 24 20 33 77 5. Germania 17 11 14 42 6. Olanda 17 9 10 36 7. Gran Bretagna 15 16 25 56 8. Francia 14 12 16 42 9. Corea del Sud 12 6 7 25 10. Australia 10 15 17 42 11. Italia 9 15 12 36 12. Ungheria 8 5 9 22 13. India 6 6 8 20 14. Kenya 6 6 4 16 15. Ucraina 6 5 5 16 16. Spagna 5 12 7 24 17. Brasile 5 7 6 18 28. Turchia 5 5 9 19 19. Nuova Zelanda 5 5 4 14 20. Canada 5 4 10 19 21. Cuba 4 3 3 10 22. Norvegia 4 1 2 7 23. Danimarca 4 1 0 5 24. Cina Taipei 3 4 2 9 25. Polonia 3 3 6 12 26. Croazia 3 2 6 11 27. Georgia 3 2 2 7 28. Slovacchia 3 1 0 4 29. Belgio 2 6 4 12 30. Giamaica 2 5 3 10 31. Serbia 2 4 2 8 32. Irlanda 2 4 1 7 33. Svezia 2 3 6 11 34. Uzbekistan 2 3 4 9 35. Iran 2 2 6 10 36. Romania 2 2 2 6 37. Lituania 2 1 2 5 37. Venezuela 2 1 2 5 39. Grecia 2 1 0 3 40. Bielorussia 2 0 6 8 41. Egitto 2 0 3 5 42. Repubblica Ceca 1 4 3 8 43. Armenia 1 4 1 6 44. Etiopia 1 3 5 9 45. Bahamas 1 2 0 3 46. Azerbaijan 1 1 5 7 47. Slovenia 1 1 3 5 48. Qatar 1 1 2 4 49. Filippine 1 1 1 3 50. Portogallo 1 0 2 3 50. Indonesia 1 0 2 3 52. Bahrain 1 0 0 1 52. Burundi 1 0 0 1 52. Kirghizistan 1 0 0 1 52. Porto Rico 1 0 0 1 52. Uganda 1 0 0 1 57. Svizzera 0 4 3 7 58. Kazakhstan 0 3 5 8 59. Bulgaria 0 2 4 6 59. Hong Kong 0 2 4 6 61. Vietnam 0 2 0 2 61. Repubblica Dominicana 0 2 0 2 62. Austria 0 1 5 6 64. Colombia 0 1 3 4 64. Malesia 0 1 3 4 64. Messico 0 1 3 4 67. Ecuador 0 1 2 3 67. Kosovo 0 1 2 3 67. Nigeria 0 1 2 3 70. Costa d’Avorio 0 1 1 2 70. Israele 0 1 1 2 70. Sudafrica 0 1 1 2 73. Argentina 0 0 2 2 73. Estonia 0 0 2 2 75. Algeria 0 0 1 1 75. Grenada 0 0 1 1 75. Moldavia 0 0 1 1 75. Mongolia 0 0 1 1 75. Niger 0 0 1 1 75. Siria 0 0 1 1 75. Thailandia 0 0 1 1 TOTALE 338 338 410 1086

*Assente il doppio misto di tennis, non si conoscono ancora le coppie e l’evento è impronosticabile.

Foto: Lapresse