Lotta femminile, Europei cadetti 2021: Immacolata Danise in finale per il bronzo

La quarta giornata di gare degli Europei cadetti di lotta sorride in parte alle azzurrine impegnate oggi: a Samokov, in Bulgaria, sono salite sulle materassine le ultime atlete della lotta femminile, con Immacolata Danise che domani si giocherà il bronzo, mentre le altre due rappresentanti dell’Italia sono state eliminate e non hanno avuto accesso ai ripescaggi.

Nei -53 kg Immacolata Danise negli ottavi ha battuto ai punti per 8-0 la finlandese Roberta Luostarinen, poi ai quarti ha vinto ai punti contro la francese Lilya Cohen per 6-5, ma in semifinale ha ceduto il passo alla turca Tuba Demir, che si è imposta ai punti per 11-10.

Eliminata invece nei -61 kg Francesca Lobascio, che negli ottavi ha battuto la greca Ioli Kolitsopoulou ai punti per 6-4, ma nei quarti ha perso contro la serba Masa Perovic ai punti per 6-2. La serba ha perso in semifinale e quindi non ci sarà ripescaggio per l’azzurrina.

Definitivamente fuori nei -69 kg anche Fabiana Dattilo, che negli ottavi ha superato ai punti per 14-5 la turca Sari, ma poi ai quarti è stata superata dalla russa Alina Rybkina, che ha vinto ai punti per 10-1. Anche la russa è uscita in semifinale e per l’italiana non ci sarà ripescaggio.

Domani in casa Italia, oltre ad Immacolata Danise, impegnata nel match per il bronzo, saranno in gara, nella greco-romana, anche Elia Caresia e Riccardo Crimi.

Foto: comunicato stampa FIJLKAM