Calendario Olimpiadi Tokyo 2021: orari e programma minuto per minuto. Date, tv, streaming

Le Olimpiadi di Tokyo 2021 si disputeranno da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. Dopo il rinvio di un anno a causa dell’emergenza sanitaria, finalmente i Giochi potranno avere luogo nella capitale del Giappone. Ci aspetta una rassegna a cinque cerchi estremamente appassionante e avvincente, anche se l’evento sarà inevitabilmente influenzato dalla pandemia: non si sa ancora se ci potrà essere il pubblico ad assistere alle competizioni sportive, gli eventi di contorno saranno ridimensionati e anche la Cerimonia d’Apertura avrà dei connotati un po’ differenti rispetto a quelle dei giorni migliori.

Saranno protagonisti ben 33 sport (50 discipline), verranno messi in palio ben 339 titoli. Oltre 10000 atleti si fronteggeranno con l’obiettivo di mettersi al collo almeno una delle 1089 medaglie che verranno consegnate in poco più di due settimane di gara (in 72 specialità si assegneranno i doppi bronzi). Ci aspettano 19 giorni di gare, perché già mercoledì 21 e giovedì 22 luglio assisteremo ad alcuni incontri di calcio e softball. Nel Sol Levante ci sarà la prima volta storica per arrampicata sportiva, skateboard, surf, karate e ci sarà il grande ritorno di baseball e softball.

Il programma è particolarmente fitto e ce ne sarà davvero per tutti i gusti, con una serie di eventi ogni giorno che ci terranno compagnia per circa 15 ore. L’atletica leggera si prende la seconda settimana, mentre la prima punta tanto sul nuoto. La ginnastica è spalmata lungo l’intero periodo, la schema è focalizzata in particolar modo nella prima settimana. I tornei degli sport di squadra ci terranno compagnia dall’inizio alla fine, tra fase a gironi e fase a eliminazione diretta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date, gli orari giorno per giorno delle Olimpiadi di Tokyo 2021: una guida preziosa da custodire per seguire i Giochi minuto per minuto, senza perdersi neanche un attimo di quello che accade nella località giapponese. Gli orari sono italiani, in Giappone sono sette ore avanti rispetto a noi.

La rassegna a cinque cerchi sarà trasmessa in diretta tv e in streaming sui canali di Eurosport e di Discovery + in tutta la sua interezza, previste anche alcune ore in chiaro in diretta tv sui canali RAI.

CALENDARIO OLIMPIADI TOKYO 2021: DATE, PROGRAMMA, ORARI DI TUTTE LE GARE

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO:

02.00 SOFTBALL – Fase a gironi: Australia-Giappone, Italia-USA, Messico-Canada

09.30 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Gran Bretagna-Cile (gruppo E)

10.00 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Brasile (gruppo F)

10.30 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Svezia-USA (gruppo G)

12.30 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Canada (gruppo E)

13.00 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Zambia-Olanda (gruppo F)

13.30 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Australia-Nuova Zelanda (gruppo G)

GIOVEDÌ 22 LUGLIO:

02.00 SOFTBALL – Fase a gironi: USA-Canada, Messico-Giappone, Italia-Australia

09.30 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Egitto-Spagna (gruppo C)

10.00 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Messico-Francia (gruppo A)

10.00 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Nuova Zelanda-Corea del Sud (gruppo B)

10.30 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Costa d’Avorio-Arabia Saudita (gruppo D)

12.30 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Argentina-Australia (gruppo C)

13.00 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Sudafrica (gruppo A)

13.00 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Honduras-Romania (gruppo B)

13.30 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Brasile-Germania (gruppo D)

VENERDÌ 23 LUGLIO:

01.30 CANOTTAGGIO – Batterie: singolo maschile, singolo femminile, doppio maschile, doppio femminile, quattro con maschile, quattro con femminile

02.00 TIRO CON L’ARCO – Ranking round femminile

06.00 TIRO CON L’ARCO – Ranking round maschile

13.00 CERIMONIA D’APERTURA

SABATO 24 LUGLIO:

01.30 CANOTTAGGIO – Batterie: due senza femminile, due senza maschile, doppio pesi leggeri femminile, doppio pesi leggeri maschile, quattro senza femminile, quattro con maschile. Ripescaggi: singolo femminile, singolo maschile, doppio femminile, doppio maschile

01.30 TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri femminile, qualificazioni e finali. Pistola 10 metri maschile, qualificazioni e finali

02.00 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi. Singolare femminile, fase a gironi. Doppio maschile, fase a gironi. Doppio femminile, fase a gironi. Doppio misto, fase a gironi

02.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

02.00 PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi: 2 partite

02.00 SCHERMA – Spada femminile: turni preliminari e quarti di finale. Sciabola maschile: turni preliminari e quarti di finale

02.00 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, primo turno. Singolare femminile, primo turno. Doppio misto, primo turno

02.00 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Canada (gruppo A)

02.30 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Australia (girone A)

02.30 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre miste, ottavi di finale

02.50 SOLLEVAMENTO PESI – 49 kg femminile, Gruppo B

03.00 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni maschili, prima suddivisione

03.00 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Nuova Zelanda-India (gruppo A)

03.00 SOFTBALL – Fase a gironi: Australia-Canada, USA-Messico

03.00 TAEKWONDO – 49 kg femminile: turni preliminari e semifinali. 58 kg maschile: turni preliminari e semifinali

03.15 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi (2 partite); torneo femminile, fase a gironi (2 partite)

04.00 BOXE – Primo turno: 57 kg femminile, 69 kg maschile, 81 kg maschile, 91 kg maschile

04.00 CICLISMO SU STRADA – Prova in linea maschile

04.00 JUDO – 48 kg femminile, turni preliminari e quarti di finale. 60 kg maschile, turni preliminari e quarti di finale

04.00 TENNIS – Singolare maschile, primo turno. Singolare femminile, primo turno. Doppio maschile, primo turno. Doppio femminile, primo turno

04.30 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Olanda-Belgio (gruppo B)

04.30 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Brasile-Tunisia (gruppo B)

05.00 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Argentina-Spagna (gruppo B)

06.50 SOLLEVAMENTO PESI – 49 kg femminile, gruppo A

07.00 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi (2 partite); torneo femminile, fase a gironi (2 partite)

07.00 PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-USA (gruppo B)

07.15 PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi: 2 partite

07.15 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre miste: quarti di finale, semifinali, finali

07.15 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, primo turno. Singolare femminile, primo turno

07.20 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Russia-Argentina (gruppo B)

07.30 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni maschili, seconda suddivisione

08.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

08.30 PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: Canada-Australia (gruppo A)

09.30 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Cile-Canada (gruppo E)

10.00 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Zambia (gruppo F)

10.00 BOXE – Primo turno: 57 kg femminile, 69 kg maschile, 81 kg maschile, 91 kg maschile

10.00 EQUITAZIONE – Dressage individuale e a squadre, day 1

10.00 JUDO – 48 kg femminile: ripescaggi, semifinali, finali. 60 kg maschile: ripescaggi, semifinali, finali

10.00 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Venezuela (gruppo A)

10.30 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi (2 partite); torneo femminile, fase a gironi (2 partite)

10.30 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Svezia-Australia (gruppo G9

11.00 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi. Singolare femminile, fase a gironi. Doppio maschile, fase a gironi. Doppio femminile, fase a gironi. Doppio misto, fase a gironi

11.00 SCHERMA – Spada femminile: semifinali e finali. Sciabola maschile: semifinali, finali

11.20 PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: Sudafrica-Spagna (gruppo A)

11.30 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Gran Bretagna-Sudafrica (gruppo B)

12.00 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Canada-Germania (gruppo B)

12.00 NUOTO – Batterie: 400 misti maschili, 100 farfalla femminili, 400 stile libero maschile, 400 misti femminili, 100 rana maschili, 4×100 stile libero femminile

12.00 TAEKWONDO – 49 kg femminile: ripescaggi e finali. 58 kg maschile: ripescaggi e finali

12.30 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Gran Bretagna (gruppo E)

12.30 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni maschili, terza suddivisione

12.30 PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi: 2 partite

12.30 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, primo turno. Singolare femminile, primo turno

12.40 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Polonia-Iran (gruppo A)

12.50 PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Russia (gruppo B)

13.00 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Olanda-Brasile (gruppo F)

13.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

13.00 SOFTBALL – Fase a gironi: Giappone-Italia

13.30 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Nuova Zelanda-USA (gruppo G)

13.30 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Olanda-India (gruppo A)

14.00 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Irlanda-Sudafrica (gruppo A)

14.00 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi (2 partite); torneo femminile, fase a gironi (2 partite)

14.40 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: USA-Francia (gruppo B)

DOMENICA 25 LUGLIO:

00.01 SURF – Gara maschile e gara femminile, primo e secondo round

02.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

02.00 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Russia-Italia (gruppo B)

02.00 CANOTTAGGIO – Batterie: otto maschile, otto femminile. Ripescaggi: doppio maschile, doppio femminile, doppio pesi leggeri maschile, doppio pesi leggeri femminile, quattro con maschile, quattro con femminile.

02.00 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: 2 partite

02.00 SCHERMA – Fioretto femminile: turni preliminari e quarti di finale. Spada maschile: turni preliminari quarti di finale

02.00 SKATEBOARD – Street maschile, batterie e finale

02.00 TIRO A SEGNO – Pistola 10 metri femminile, qualificazioni e finale. Carabina 10 metri maschile, qualificazioni e finale

02.00 TIRO A VOLO – Skeet femminile, qualificazioni (day 1). Skeet maschile, qualificazioni (day 1)

02.30 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Gran Bretagna-Germania (gruppo A)

02.30 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre femminile, ottavi di finale

03.00 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi. Singolare femminile, fase a gironi. Doppio maschile, fase a gironi. Doppio femminile, fase a gironi. Doppio misto, fase a gironi

03.00 BASKET – Torneo maschile, fase a gironi: Iran vs vincitore preolimpico di Victoria (gruppo A)

03.00 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni femminili, prima suddivisione

03.00 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Australia-Spagna (gruppo B)

03.00 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Sudafrica-Italia (gruppo A)

03.00 SOFTBALL – Fase a gironi: Australia-USA, Canada-Giappone

03.00 TAEKWONDO – 57 kg femminile: turni preliminari e semifinali. 68 kg maschile: turni preliminari e semifinali

03.00 TENNISTAVOLO – Doppio misto, quarti di finale

03.15 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi (2 partite); torneo femminile, fase a gironi (2 partite)

03.30 NUOTO – Finali: 400 misti maschile, 400 stile libero maschile, 400 misti femminili, 4×100 stile libero femminile. Semifinali: 100 farfalla femminile, 100 rana maschile

04.00 BOXE – Primo turno: 51 kg femminile, 69 kg femminile, 75 kg maschile +91 kg maschile

04.00 JUDO – 52 kg femminile, turni preliminari e quarti di finale. 66 kg maschile, turni preliminari e quarti di finale

04.00 TENNIS – Singolare maschile, primo turno. Singolare femminile, primo turno. Doppio maschile, primo turno. Doppio femminile, primo turno

04.30 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Cina (gruppo B)

04.30 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Ungheria-Grecia (gruppo A)

04.30 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Argentina (gruppo B)

04.50 SOLLEVAMENTO PESI – 61 kg maschile, gruppo B. 67 kg maschile, gruppo B

05.00 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Nuova Zelanda-Argentina (gruppo B)

05.00 VELA – Regate: RS:X maschile, RS:X femminile, Laser maschile, Laser Radial femminile

06.00 CANOA SLALOM – Batterie: C1 maschile, K1 femminile

06.00 CICLISMO SU STRADA – Prova in linea femminile

06.40 BASKET – Torneo maschile, fase a gironi: vincitore preolimpico di Spalato vs vincitore preolimpico di Belgrado (gruppo B)

06.45 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre femminile: quarti di finale, semifinali, finali

07.00 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi (2 partite); torneo femminile, fase a gironi (2 partite)

07.00 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: USA-Giappone (gruppo A)

07.00 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, secondo turno. Singolare femminile, secondo turno

07.15 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: 2 partite

07.20 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Serbia-Repubblica Dominicana (gruppo A)

08.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

08.00 TUFFI – Sincro 3 metri femminile, finale

08.10 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni femminili, seconda suddivisione

08.30 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Australia-Montenegro (gruppo B)

08.50 SOLLEVAMENTO PESI – 61 kg maschile, gruppo A

09.30 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Egitto-Argentina (gruppo C)

10.00 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Nuova Zelanda-Honduras (gruppo B)

10.00 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Francia-Sudafrica (gruppo A)

10.00 BOXE – Primo turno: 51 kg femminile, 69 kg femminile, 75 kg maschile +91 kg maschile

10.00 EQUITAZIONE – Dressage individuale e a squadre, day 2

10.00 JUDO – 52 kg femminile: ripescaggi, semifinali e finali. 66 kg maschile: ripescaggi, semifinali e finali

10.00 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Turchia (gruppo B)

10.20 BASKET – Torneo maschile, fase a gironi: Australia-Nigeria (gruppo B)

10.30 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi (2 partite); torneo femminile, fase a gironi (2 partite)

10.30 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Brasile-Costa d’Avorio (gruppo A)

11.00 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi. Singolare femminile, fase a gironi. Doppio maschile, fase a gironi. Doppio femminile, fase a gironi. Doppio misto, fase a gironi

11.00 SCHERMA – Fioretto femminile: semifinali e finali. Spada maschile: semifinali e finali

11.20 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Serbia-Spagna (gruppo B)

11.30 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: India-Australia (gruppo A)

12.00 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Argentina (gruppo A)

12.00 NUOTO – Batterie: 100 dorso femminile, 200 stile libero maschile, 100 rana femminile, 100 dorso maschile, 400 stile libero femminile, 4×100 stile libero maschile

12.00 TAEKWONDO – 57 kg femminile: ripescaggi e finali. 68 kg maschile: ripescaggi e finali

12.30 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Australia-Spagna (gruppo C)

12.30 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: 2 partite

12.40 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Kenya (gruppo A)

12.50 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Croazia-Kazakhstan (gruppo A)

12.50 SOLLEVAMENTO PESI – 67 kg maschile, gruppo A

13.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

13.00 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Romania-Corea del Sud (gruppo B)

13.00 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Messico (gruppo A)

13.00 SOFTBALL – Fase a gironi: Italia-Messico

13.00 TENNISTAVOLO – Doppio misto, semifinali

13.20 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni femminili, terza suddivisione

13.30 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Arabia Saudita-Germania (gruppo D)

13.30 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Spagna-Nuova Zelanda (gruppo A)

14.00 BASKET – Torneo maschile, fase a gironi: Francia-USA (gruppo A)

14.00 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi (2 partite); torneo femminile, fase a gironi (2 partite)

14.00 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Sudafrica-Olanda (gruppo B)

14.40 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Brasile-Corea del Sud (gruppo A)

23.30 TRIATHLON – Gara maschile

LUNEDÌ 26 LUGLIO:

00.01 SURF – Gara maschile e gara femminile, terzo round

01.30 CANOTTAGGIO – Semifinali: doppio maschile, doppio femminile. Quarti di finale: singolo maschile, singolo femminile. Ripescaggi: quattro senza femminile, quattro senza maschile

02.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

02.00 PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi (2 partite)

02.00 RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi (6 partite)

02.00 SCHERMA – Sciabola femminile: turni preliminari e quarti di finale. Fioretto maschile: turni preliminari e quarti di finale

02.00 SKATEBOARD – Street femminile: batterie e finale

02.00 TIRO A VOLO – Skeet femminile: qualificazioni (day-2) e finali. Skeet maschile: qualificazioni (day 2) e finali

02.00 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Iran-Venezuela (gruppo A)

02.30 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Belgio

02.30 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre maschile, ottavi di finale

03.00 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi; Singolare femminile, fase a gironi; Doppio maschile, fase a gironi; Doppio femminile, fase a gironi; Doppio misto, fase a gironi

03.00 BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: Corea del Sud-Spagna (gruppo A)

03.00 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Olanda-Irlanda (gruppo A)

03.00 SOFTBALL – Fase a gironi, Giappone-USA e Italia-Canada

03.00 TAEKWONDO – 67 kg femminile, turni preliminari e semifinali. 80 kg maschile, turni preliminari e semifinali

03.00 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, secondo turno. Singolare femminile, secondo turno

03.15 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi (2 partite); torneo femminile, fase a gironi (2 partite)

03.30 NUOTO – Finali: 100 farfalla femminile, 100 rana maschile, 400 stile libero femminile, 4×100 stile libero maschile. Semifinali: 200 stile libero maschile, 100 rana femminile, 100 dorso maschile, 100 dorso femminile

04.00 BOXE – Ottavi di finale: 57 kg femminile. Sedicesimi di finale: 52 kg maschile, 75 kg maschile

04.00 JUDO – 57 kg femminile: turni preliminari e quarti di finale. 73 kg maschile: turni preliminari e quarti di finale

04.00 TENNIS – Singolare maschile, secondo turno. Singolare femminile, secondo turno. Doppio maschile, secondo turno. Doppio femminile, secondo turno

04.05 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: USA-Russia (gruppo B)

04.15 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Gran Bretagna-Canada (gruppo B)

04.45 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Australia-Cina (gruppo B)

05.00 VELA – Regate: RS:X maschile, RS:X femminile, Laser maschile, Laser Radial femminile

06.40 BASKET – Torneo maschile, fase a gironi: Argentina-Vincitrice pre-olimpico di Kaunas (gruppo C)

06.45 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre maschile: quarti di finale, semifinali, finali

06.50 SOLLEVAMENTO PESI – 55 kg femminile, gruppo B

07.00 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi (2 partite); torneo femminile, fase a gironi (2 partite)

07.00 CANOA SLALOM – C1 maschile, semifinale e finale

07.00 PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Cina (gruppo B)

07.15 PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi (2 partite)

07.20 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Polonia-Italia (gruppo A)

07.30 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, terzo turno. Singolare femminile, terzo turno

08.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

08.00 CICLISMO MOUNTAIN BIKE – Cross-country maschile

08.00 TUFFI – 10 m syncro maschile, finale

08.30 PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: Russia-Ungheria (gruppo B)

09.25 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Francia-Tunisia (gruppo B)

09.30 RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi (6 partite)

10.00 BOXE – Ottavi di finale: 57 kg femminile. Sedicesimi di finale: 52 kg maschile, 75 kg maschile

10.00 JUDO – 57 kg femminile: ripescaggi, semifinali e finali. 73 kg maschile: ripescaggi, semifinali e finali

10.20 BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: Serbia-Canada (gruppo A)

10.30 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi (2 partite); torneo femminile, fase a gironi (2 partite)

11.00 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi; Singolare femminile, fase a gironi; Doppio maschile, fase a gironi; Doppio femminile, fase a gironi; Doppio misto, fase a gironi

11.00 SCHERMA – Sciabola femminile: semifinali e finali. Fioretto maschile: semifinali e finali

11.20 PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: Australia-Olanda (gruppo A)

11.30 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Sudafrica-Gran Bretagna (gruppo A)

12.00 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Argentina-Spagna (gruppo B)

12.00 GINNASTICA ARTISTICA – Gara a squadre maschile, finale

12.00 NUOTO – Batterie – 200 stile libero femminile, 200 farfalla maschile, 200 misti femminile, 1500 stile libero femminile

12.00 TAEKWONDO – 67 kg femminile, ripescaggi e finali. 80 kg maschile, ripescaggi e finali

12.30 PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi (2 partite)

12.40 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Canada (gruppo A)

12.50 PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: Spagna-Canada (gruppo A)

12.50 SOLLEVAMENTO PESI – 55 kg femminile, gruppo A

13.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

13.00 SOFTBALL – Fase a gironi, Messico-Australia

13.00 TENNISTAVOLO – Doppio misto, finale per il bronzo e finale per l’oro

13.15 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Nuova Zelanda (gruppo B)

13.45 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Germania-India (gruppo A)

14.00 BASKET – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Spagna (gruppo C)

14.00 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi (2 partite); torneo femminile, fase a gironi (2 partite)

14.45 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Brasile-Argentina (gruppo B)

23.30 TRIATHLON – Gara femminile

MARTEDÌ 27 LUGLIO:

00.01 SURF – Gara maschile e gara femminile, quarti di finale e semifinali

01.30 CANOTTAGGIO – Finali: quattro di coppia femminile, quattro di coppia maschile. Semifinali: due senza femminile, due senza maschile, doppio pesi leggeri femminile, doppio pesi leggeri maschile

02.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (4 partite)

02.00 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi (2 partite)

02.00 RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi (6 partite)

02.00 TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri mista, qualificazioni e finale. Pistola 10 metri mista, qualificazioni e finale

02.00 VOLLEY – Torno femminile, fase a gironi: Russia- Argentina (gruppo B)

02.30 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Argentina-Australia (gruppo A)

02.30 TIRO CON L’ARCO – Individuale maschile: primo e secondo turno. Individuale femminile: primo e secondo turno

03.00 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi. Singolare femminile, fase a gironi. Doppio maschile, fase a gironi. Doppio femminile, fase a gironi

03.00 BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Francia (gruppo B)

03.00 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: India-Spagna (gruppo A)

03.00 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Sudafrica-USA (gruppo A)

03.00 SCHERMA – Spada a squadre femminile: ottavi, quarti e semifinali

03.00 TAEKWONDO – +67 femminile, turni preliminari e semifinali. +80 kg maschile, turni preliminari e semifinali

03.00 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, terzo turno. Singolare femminile, terzo turno

03.30 NUOTO – Finali: 200 stile libero maschile, 100 dorso femminile, 100 dorso maschile, 100 rana femminile. Semifinali: 200 stile libero femminile, 200 farfalla maschile, 200 misti femminile

04.00 BOXE – Ottavi di finale: 69 kg maschile, 91 kg maschile, 69 kg femminile. Primo turno: 60 kg femminile

04.00 JUDO – 63 kg femminile: turni preliminari e quarti di finale. 81 kg maschile: turni preliminari e quarti di finale

04.00 TENNIS – Singolare maschile, secondo turno. Singolare femminile, terzo turno. Doppio maschile, quarti di finale. Doppio femminile, quarti di finale

04.05 VOLLEY – Torno femminile, fase a gironi: Cina-USA (gruppo B)

04.15 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Nuova Zelanda (gruppo A)

04.30 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Montenegro-Spagna (gruppo B)

04.45 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Gran Bretagna (gruppo B)

04.50 SOLLEVAMENTO PESI – 59 kg femminile (gruppo B). 64 kg femminile (gruppo B)

05.00 VELA – Regate: Laser maschile, Laser Radial femminile, Finn maschile, 49er maschile, 49er FX femminile

06.00 SOFTBALL – Finale per il bronzo

06.30 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi (2 partite); torneo femminile, fase a gironi (2 partite)

06.40 BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: Nigeria-USA (gruppo B)

07.00 CANOA SLALOM – K1 femminile, semifinale e finale

07.00 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Kazakhstan-Serbia (gruppo B)

07.15 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi (2 partite)

07.20 VOLLEY – Torno femminile, fase a gironi: Giappone-Serbia (gruppo A)

07.30 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, terzo turno e ottavi di finale. Singolare femminile, terzo turno e ottavi di finale

08.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

08.00 CICLISMO MOUNTAI BIKE – Cross-country femminile

08.00 TUFFI – 10 m syncro femminile, finale

08.30 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Grecia (gruppo A)

08.50 SOLLEVAMENTO PESI – 59 kg femminile (gruppo A)

09.00 TIRO CON L’ARCO – Individuale maschile: primo e secondo turno. Individuale femminile: primo e secondo turno

09.25 VOLLEY – Torno femminile, fase a gironi: Italia-Turchia (gruppo B)

09.30 RUGBY A 7 – Torneo maschile, quarti di finale (4 partite)

10.00 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi (2 partite); torneo femminile, fase a gironi (2 partite)

10.00 BOXE – Ottavi di finale: 69 kg maschile, 91 kg maschile, 69 kg femminile. Primo turno: 60 kg femminile

10.00 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Nuova Zelanda-Svezia (gruppo G)

10.00 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Australia (gruppo G)

10.00 EQUITAZIONE – Dressage a squadre, finale

10.00 JUD0 – 63 kg femminile: ripescaggi, semifinali e finali. 81 kg maschile: ripescaggi, semifinali e finali

10.20 BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: Australia-Belgio (gruppo C)

11.00 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi. Singolare femminile, fase a gironi. Doppio maschile, fase a gironi. Doppio femminile, fase a gironi

11.20 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Ungheria (gruppo A)

11.30 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Belgio-Sudafrica (gruppo B)

11.30 SCHERMA – Spada a squadre femminile: finale per il bronzo e finale per l’oro

12.00 NUOTO – Batterie: 100 stile libero maschile, 200 farfalla femminile, 200 rana maschile, 4×200 stile libero maschile, 800 stile libero maschile

12.00 TAEKWONDO – +67 kg femminile, ripescaggi e finali. +80 kg maschile, ripescaggi e finali

12.40 VOLLEY – Torno femminile, fase a gironi: Brasile-Repubblica Dominicana (gruppo A)

12.50 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Australia-Croazia (gruppo B)

12.30 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi (2 partite)

12.30 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, ottavi di finale. Singolare femminile, ottavi di finale

12.45 GINNASTICA ARTISTICA – Gara a squadre femminile, finale

12.50 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Australia-Croazia (gruppo B)

12.50 SOLLEVAMENTO PESI – 64 kg femminile (gruppo A)

13.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

13.00 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Cile-Giappone (gruppo E)

13.00 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Canada-Gran Bretagna (gruppo E)

13.00 SOFTBALL – Finale per l’oro

13.15 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Olanda-Canada (gruppo B)

13.30 BASKET 3X3 – Torneo maschile, quarti di finale (2 partite). Torneo femminile, quarti di finale (2 partite)

13.30 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Brasile-Zambia (gruppo F)

13.30 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Olanda-Cina (gruppo F)

14.00 BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: Porto Rico-Cina (gruppo C)

14.45 VOLLEY – Torno femminile, fase a gironi: Corea del Sud-Kenya (gruppo A)



MERCOLEDÌ 28 LUGLIO:

01.00 SURF – Gara maschile e gara femminile, finali

01.30 CANOTTAGGIO – Finali: doppio femminile, doppio maschile, quattro senza femminile, quattro senza maschile. Semifinali: singolo femminile, singolo maschile. Ripescaggi: otto femminile, otto maschile

02.00 BADMINTON – Singolare femminile, fase a gironi. Doppio misto, quarti di finale

02.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

02.00 PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi (2 partite)

02.00 RUGBY A 7 – Torneo maschili, semifinali

02.00 TIRO A VOLO – Trap femminile, qualificazioni (day-1). Trap maschile, qualificazioni (day-1)

02.00 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Canada-Iran (gruppo A)

02.30 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Olanda-Sudafrica (gruppo A)

02.30 TIRO CON L’ARCO – Individuale maschile, sedicesimi e ottavi di finale

03.00 BASKET – Torneo maschile, fase a gironi: Nigeria-Vincitrice pre-olimpico di Spalato (gruppo B)

03.00 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Gran Bretagna-India (gruppo A)

03.00 SCHERMA – Sciabola a squadre maschile: turni preliminari e semifinali

03.00 TENNISTAVOLO – Singolare femminile, quarti di finale. Singolare maschile, quarti di finale

03.30 NUOTO – Finali: 200 stile libero femminile, 200 farfalla maschile, 200 misti femminile, 1500 stile libero femminile, 4×200 stile libero maschile. Semifinali: 100 stile libero maschile, 200 farfalla femminile, 200 rana maschile

04.00 BOXE – Quarti di finale: 57 kg femminile. Ottavi di finale: 75 kg femminile, 57 kg maschile, 81 kg maschile

04.00 JUDO – Turni preliminari e quarti di finale: 70 kg femminile, 90 kg maschile

04.00 TENNIS – Singolare maschile, terzo turno. Singolare femminile, quarti di finale. Doppio maschile, semifinali. Doppio femminile, quarti di finale. Doppio misto, primo turno

04.05 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: USA-Tunisia (gruppo B)

04.30 CICLISMO SU STRADA – Cronometro femminile. Cronometro maschile

04.45 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Nuova Zelanda-Spagna (gruppo B)

05.00 BASEBALL – Opening round

05.00 VELA – Regate: RS:X maschile, RS:X femminile, Finn maschile, 470 maschile, 470 femminile, 49er maschile, 49er FX femminile, Nacra 17 misto

05.15 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Germania-Irlanda (gruppo A)

06.00 CANOA SLALOM – Batterie: C1 femminile, K1 maschile

06.40 BASKET – Torneo maschile, fase a gironi: USA-Iran (gruppo A)

06.50 SOLLEVAMENTO PESI – 73 kg maschile (gruppo B)

07.00 PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: Ungheria-USA (gruppo B)

07.15 PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi (2 partite)

07.20 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Argentina-Francia (gruppo B)

08.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

08.00 TENNISTAVOLO – Singolare femminile, quarti di finale. Singolare maschile, quarti di finale

08.00 TUFFI – 3 m sincro maschile, finale

08.30 PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: Canada-Sudafrica (gruppo A)

09.00 TIRO CON L’ARCO – Individuale maschile, sedicesimi e ottavi di finale

09.25 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Polonia-Venezuela (gruppo A)

09.30 RUGBY A 7 – Torneo maschile, semifinali

10.00 BASKET 3X3 – Torneo maschile, semifinali. Torneo femminile, semifinali

10.00 BOXE – Quarti di finale: 57 kg femminile. Ottavi di finale: 75 kg femminile, 57 kg maschile, 81 kg maschile

10.00 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Costa d’Avorio (gruppo D)

10.00 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Arabia Saudita – Brasile (gruppo D)

10.00 JUDO – Ripescaggi, semifinali, finali: 70 kg femminile, 90 kg maschile

10.20 BASKET – Torneo maschile, fase a gironi: Vincitrice pre-olimpico di Belgrado-Australia

10.30 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Romania-Nuova Zelanda (gruppo B)

10.30 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Corea del Sud-Honduras (gruppo B)

10.30 EQUITAZIONE – Dressage individuale, finale

11.00 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi

11.20 PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Giappone (gruppo A)

11.30 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Australia (gruppo B)

11.30 SCHERMA – Sciabola a squadre maschile, finali

12.00 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Argentina-Cina (gruppo B)

12.00 NUOTO – Batterie: 100 stile libero femminile, 200 dorso maschile, 200 rana femminile, 200 misti maschile, 4×200 stile libero femminile

12.15 GINNASTICA ARTISTICA – All-around maschile, finale

12.30 PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi (2 partite)

12.30 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Australia-Egitto (gruppo C)

12.30 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Spagna-Argentina (gruppo C)

12.40 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Italia (gruppo A)

12.50 PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: Olanda-Spagna (gruppo A)

12.50 SOLLEVAMENTO PESI – 73 kg maschile (gruppo A)

13.00 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Sudafrica-Messico (gruppo A)

13.00 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Francia-Giappone (gruppo A)

13.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

13.00 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, quarti di finale

13.15 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Spagna (gruppo A)

13.45 BASKET 3X3 – Torneo maschile, finali. Torneo femminile, finali

13.45 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Australia-Nuova Zelanda (gruppo B)

14.00 BASKET – Torneo maschile, fase a gironi: Vincitrice pre-olimpico di Victoria-Francia

14.45 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Brasile-Russia (gruppo B)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO:

* SURF – Eventuali recuperi

00.30 GOLF – Torneo maschile, primo giro

01.30 CANOTTAGGIO – Finali: due senza femminile, due senza maschile, doppio pesi leggeri femminile, doppio pesi leggeri maschile

02.00 BADMINTON – Doppio maschile, quarti di finale. Doppio misto, semifinali. Singolare femminile, ottavi di finale

02.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

02.00 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi (2 partite)

02.00 RUGBY A 7 – Torneo femminile, fase a gironi (6 partite)

02.00 SCHERMA – Fioretto a squadre femminile: ottavi di finale, quarti di finale, semifinali

02.00 TIRO A SEGNO – Carabina 25 metri femminile, precision stage

02.00 TIRO A VOLO – Trap maschile, qualificazioni (day-2) e finali. Trap femminile, qualificazioni (day-2) e finali

02.00 VOLLEY – Torno femminile, fase a gironi: Italia- Argentina (gruppo B)

02.30 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: India-Argentina (gruppo A)

02.30 TIRO CON L’ARCO – Individuale maschile, primo e secondo turno. Individuale femminile, primo e secondo turno

03.00 BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: Canada-Cora del Sud (gruppo A)

03.00 CICLISMO BMX – Racing maschile e femminile, quarti di finale

03.00 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Belgio-Canada (gruppo B)

03.00 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Ungheria-Sudafrica (gruppo A)

03.30 NUOTO – Finali: 800 stile libero maschile, 200 rana maschile, 200 farfalla femminile, 100 stile libero maschile, 4×200 stile libero femminile. Semifinali: 100 stile libero femminile, 200 dorso maschile, 200 rana femminile, 200 misti maschile

04.00 BOXE – Ottavi di finale: 51 kg femminile, 57 kg maschile, 75 kg maschile

04.00 JUDO – Turni preliminari e quarti di finale: 78 kg femminile, 100 kg maschile

04.00 TENNIS – Singolare maschile, quarti di finale. Singolare femminile, quarti di finale. Doppio femminile, semifinali. Doppio misto, quarti di finale

04.00 TENNISTAVOLO – Singolare femminile, semifinali

04.05 VOLLEY – Torno femminile, fase a gironi: Corea del Sud-Repubblica Dominicana (gruppo A)

04.15 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Sudafrica-Germania (gruppo B)

04.30 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Spagna-Kazakhstan (gruppo B)

04.45 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Olanda-Gran Bretagna (gruppo B)

05.00 VELA – Regate: RS:X maschile, RS:X femminile, Laser maschile, Laser Radial femminile, Finn maschile, 470 maschile, 470 femminile, Nacra 17 misto

06.40 BASKET – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Vincitrice torneo pre-olimpico di Kaunas (gruppo C)

07.00 CANOA SLALOM – C1 femminile, semifinale e finale

07.00 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: USA-Italia (gruppo A)

07.15 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi (2 partite)

07.20 VOLLEY – Torno femminile, fase a gironi: Serbia-Kenya (gruppo A)

08.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

08.00 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, semifinali

08.30 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Croazia-Montenegro (gruppo B)

09.00 TIRO CON L’ARCO – Individuale maschile, primo e secondo turno. Individuale femminile, primo e secondo turno

09.25 VOLLEY – Torno femminile, fase a gironi: -Cina-Russia (gruppo B)

09.30 RUGBY A 7 – Torneo femminile, fase a gironi (6 partite)

10.00 BADMINTON – Singolare maschile, ottavi di finale. Doppio femminile, quarti di finale

10.00 BOXE – Ottavi di finale: 51 kg femminile, 57 kg maschile, 75 kg maschile

10.00 JUDO – Ripescaggi, semifinali e finali: 78 kg femminile, 100 kg maschile

10.20 BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: Spagna-Serbia (gruppo A)

11.20 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Grecia-Giappone (gruppo A)

11.30 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Spagna-Cina (gruppo B)

11.30 SCHERMA – Fioretto a squadre femminile: finali

12.00 BASEBALL – Opening round

12.00 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Gran Bretagna-Olanda (gruppo A)

12.20 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Serbia-Australia (gruppo B)

12.30 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi (2 partite)

12.40 VOLLEY – Torno femminile, fase a gironi: Giappone-Brasile (gruppo A)

12.50 GINNASTICA ARTISTICA – All-around femminile, finale

13.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

13.00 TENNISTAVOLO – Singolare femminile, finale per il bronzo e finale per l’oro

13.15 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Argentina (gruppo B)

13.45 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Nuova Zelanda-Australia (gruppo B)

14.00 BASKET – Torneo maschile: Spagna vs Argentina (gruppo C)

14.45 VOLLEY – Torno femminile, fase a gironi: USA-Turchia (gruppo B)

VENERDÌ 30 LUGLIO:

* SURF – Eventuali recuperi

00.30 GOLF – Torneo maschile, secondo giro

01.30 EQUITAZIONE – Completo individuale e a squadre, dressage (sessione 1)

01.45 CANOTTAGGIO – Finali: singolo femminile, singolo maschile, otto femminile, otto maschile

02.00 ATLETICA – Batterie e qualificazioni: 3000 siepi maschile, salto in alto maschile, lancio del disco maschile, 800 metri femminile, 400 metri ostacoli maschile, 100 metri femminile

02.00 BADMINTON – Singolare femminile, quarti di finale. Doppio misto, finale per il bronzo

02.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

02.00 PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi (2 partite)

02.00 RUGBY A 7 – Torneo femminile, fase a gironi (6 partite)

02.00 TIRO A SEGNO – Pistola 25 metri femminile, qualificazioni e finale

02.00 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Canada-Venezuela (gruppo A)

02.30 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Sudafrica-Germania (gruppo A)

02.30 TIRO CON L’ARCO – Individuale femminile, ottavi di finale

03.00 BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: Belgio-Porto Rico (gruppo C)

03.00 CICLISMO BMX – Racing maschile e femminile, semifinali e finale

03.00 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Australia-Spagna (gruppo A)

03.00 SCHERMA – Spada a squadre maschile: ottavi di finale, quarti di finale, semifinali

03.30 NUOTO – Finali: 200 rana femminile, 200 dorso maschile, 100 stile libero femminile, 200 misti maschile. Semifinali: 100 farfalla maschile, 200 dorso femminile

04.00 BOXE – Quarti di finale: 69 kg femminile, 69 kg maschile, 81 kg maschile, 91 kg maschile. Ottavi di finale: 60 kg femminile

04.00 JUDO – Turni preliminari e quarti di finale: +78 kg femminile, +100 kg maschile

04.05 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Brasile-USA (gruppo B)

04.15 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Irlanda-India (gruppo A)

04.45 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Canada-Sudafrica (gruppo B)

05.00 BASEBALL – Opening round

05.00 TENNIS – Singolare maschile, semifinali. Doppio maschile, finale per il bronzo e finale per l’oro. Doppio misto, semifinali

05.00 VELA – Regate: Laser maschile, Laser Radial femminile, 470 maschile, 470 femminile, 49er maschile, 49er FX femminile

06.00 TRAMPOLINO ELASTICO – Individuale femminile, qualificazioni e finale

06.40 BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Giappone (gruppo B)

07.00 CANOA SLALOM – K1 maschile, semifinale e finale

07.00 PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: Sudafrica-Olanda (gruppo A)

07.15 PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi (2 partite)

07.20 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Polonia (gruppo A)

07.45 TIRO CON L’ARCO – Individuale femminile: quarti di finale, semifinali, finali

08.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

08.00 PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Russia (gruppo B)

08.00 TUFFI – 3 m femminile, preliminari

08.30 BADMINTON – Doppio misto, finale per l’oro. Doppio maschile, semifinali. Singolare femminile, quarti di finale

09.25 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Argentina-Tunisia (gruppo B)

09.30 RUGBY A 7 – Torneo femminile, quarti di finale (4 partite)

10.00 BOXE – Quarti di finale: 69 kg femminile, 69 kg maschile, 81 kg maschile, 91 kg maschile. Ottavi di finale: 60 kg femminile

10.00 CALCIO – Torneo femminile, quarti di finale 1

10.00 JUDO – Ripescaggi, semifinali, finali: +78 kg femminile, +100 kg maschile

10.30 EQUITAZIONE – Completo individuale e a squadre, dressage (sessione 2)

11.00 CALCIO – Torneo femminile, quarti di finale 2

11.20 PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Ungheria (gruppo B)

11.30 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-India (gruppo A)

11.30 SCHERMA – Spada a squadre maschile, finali

12.00 ATLETICA – Finali: 10000 metri maschile. Batterie e qualificazioni: 5000 metri femminile, salto triplo femminile, getto del peso femminile, 4×400 mista

12.00 BASEBALL – Opening round

12.00 CALCIO – Torneo femminile, quarti di finale 3

12.00 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Argentina-Nuova Zelanda (gruppo A)

12.00 NUOTO – Batterie: 50 stile libero maschile, 50 stile libero femminile, 1500 stile libero maschile, 4×100 misti femminile, 4×100 misti maschile

12.20 BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: Francia-Nigeria (gruppo B)

12.30 PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi (2 partite)

12.40 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Iran (gruppo A)

12.50 PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: Spagna-Australia (gruppo A)

13.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

13.00 CALCIO – Torneo femminile, quarti di finale 4

13.00 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, finale per il bronzo e finale per l’oro

13.15 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Olanda (gruppo B)

13.45 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Belgio-Gran Bretagna (gruppo B)

14.00 BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Australia (gruppo C)

14.45 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Russia-Francia (gruppo B)



SABATO 31 LUGLIO:

* SURF – Eventuali recuperi

00.30 GOLF – Torneo maschile, terzo giro

00.30 TRIATHLON – Staffetta mista

01.30 EQUITAZIONE – Completo individuale e a squadre, dressage (terza sessione)

02.00 ATLETICA – Batterie e qualificazioni: 400 metri ostacoli femminile, lancio del disco femminile, salto con l’asta maschile, 800 metri maschile, 100 ostacoli. Preliminari: 100 metri maschile

02.00 BADMINTON – Singolare maschile, quarti di finale. Doppio femminile, semifinali

02.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

02.00 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi (2 partite)

02.00 RUGBY A 7 – Torneo femminile, semifinali

02.00 TIRO A VOLO – Trap a squadre miste, qualificazioni e finale

02.00 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Repubblica Dominicana-Kenya (gruppo A)

02.30 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Nuova Zelanda (gruppo B)

02.30 TIRO CON L’ARCO – Individuale maschile, ottavi di finale

03.00 BASKET – Torneo maschile, fase a gironi: Iran-Francia (gruppo A)

03.00 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Spagna (gruppo B)

03.00 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Montenegro-Kazakhstan (gruppo B)

03.00 SCHERMA – Sciabola a squadre femminile: ottavi di finale, quarti di finale, semifinali

03.10 CICLISMO BMX – Freestyle Park maschile/femminile, seeding

03.30 NUOTO – Finali: 100 farfalla maschile, 200 rana femminile, 800 stile libero femminile, 4×100 mista mista. Semifinali: 50 stile libero maschile, 50 stile libero femminile

04.00 BOXE – Semifinali: 57 kg femminile. Quarti di finale: 75 kg femminile. Ottavi di finale: 52 kg maschile, 63 kg maschile

04.00 JUDO – Gare a squadre mista: turno preliminari, quarti, ripescaggi, semifinali

04.00 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Australia-Spagna (gruppo B)

04.05 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Russia (gruppo B)

04.15 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Argentina-Australia (gruppo B)

04.45 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: India-Sudafrica (gruppo A)

04.50 SOLLEVAMENTO PESI – 81 kg maschile (gruppo B) e 96 kg maschile (gruppo B)

05.00 BASEBALL – Opening round

05.00 TENNIS – Singolare maschile, finale per il bronzo. Singolare femminile, finale per il bronzo e finale per l’oro. Doppio femminile, finale per il bronzo. Doppio misto, finale per il bronzo

05.00 TIRO A SEGNO – Carabina 3 posizioni femminile, qualificazioni e finale

05.00 VELA – Medal Race: RS:X femminile, RS:X maschile. Regate: Finn maschile, 49er maschile, 49er FX femminile, Nacra 17 misto

06.00 TRAMPOLINO ELASTICO – Individuale maschile, qualificazione e finale

06.40 BASKET – Torneo maschile, fase a gironi: Nigeria-Vincitrice torneo pre-olimpico di Belgrado (gruppo B)

07.00 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: USA-Ungheria (gruppo A)

07.15 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi (2 partite)

07.20 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Argentina-Turchia (gruppo B)

07.45 TIRO CON L’ARCO – Individuale maschile: quarti di finale, semifinali, finali

08.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (2 partite). Lucky Loser match (1 partita)

08.00 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Croazia-Serbia (gruppo B)

08.00 TUFFI – 3 m femminile, semifinali

08.50 SOLLEVAMENTO PESI – 81 kg maschile (gruppo A)

09.25 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Serbia-Brasile (gruppo A)

09.30 RUGBY A 7 – Torneo femminile, finale per il bronzo e finale per l’oro

10.00 BOXE – Semifinali: 57 kg femminile. Quarti di finale: 75 kg femminile. Ottavi di finale: 52 kg maschile, 63 kg maschile

10.00 CALCIO – Torneo maschile, quarti di finale 1

10.00 JUDO – Gara a squadre mista: finali

11.00 BADMINTON – Singolare femminile, semifinali. Doppio maschile, finale per il bronzo e finale per l’oro

11.00 CALCIO – Torneo maschile, quarti di finale 2

11.20 BASKET – Torneo maschile, fase a gironi: Australia-Vincitrice torneo pre-olimpico di Spalato (gruppo B)

11.20 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Giappone (gruppo A)

11.30 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Germania-Olanda (gruppo A)

11.30 SCHERMA – Sciabola a squadre femminile: finali

12.00 ATLETICA – Finali: lancio del disco maschile, 4×400 mista, 100 metri femminile. Semifinali: 100 metri femminile, 800 metri femminile. Batterie e qualificazioni: salto in lungo maschile, 100 metri maschile

12.00 BASEBALL – Opening Round

12.00 CALCIO – Torneo maschile, quarti di finale 3

12.20 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Sudafrica-Grecia (gruppo A)

12.30 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi (2 partite)

12.40 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Corea del Sud (gruppo A)

12.50 SOLLEVAMENTO PESI – 96 kg maschile (gruppo A)

13.00 BEACH VOLLEY – Lucky Loser match maschile/femminile (3 partite)

13.00 CALCIO – Torneo maschile, quarti di finale 4

11.30 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Irlanda-Gran Bretagna (gruppo A)

14.00 BASKET – Torneo maschile, fase a gironi: USA-Vincitrice torneo pre-olimpico di Victoria (gruppo A)

14.45 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Italia (gruppo B)



DOMENICA 1° AGOSTO:

* SURF – Eventuali recuperi

00.30 GOLF – Torneo maschile, quarto giro

00.30 PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi (2 partite)

00.45 EQUITAZIONE – Completo individuale e a squadre, cross country

01.30 TIRO A SEGNO – Pistola 25 m maschile, qualificazioni

02.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile e femminile (2 partite)

02.00 SCHERMA – Fioretto a squadre maschile: ottavi di finale, quarti di finale, semifinali

02.00 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Polonia-Canada (gruppo A)

02.10 ATLETICA – Finali: getto del peso femminile. Batterie e qualificazioni: lancio del martello femminile, 3000 siepi femminile, salto in lungo femminile, 400 metri maschile

02.30 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, quarti di finale (2 partite)

03.00 BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: Canada-Spagna (gruppo A)

03.00 TENNISTAVOLO – Gara a squadre maschile e femminile, ottavi di finale

03.10 CICLISMO BMX – Freestyle Park maschile e femminile, finali

03.30 NUOTO – Finali: 50 stile libero maschile, 50 stile libero femminile, 1500 stile libero maschile, 4×100 misti femminile, 4×100 misti maschile

04.00 BOXE – Semifinali: 69 kg maschile, 81 kg maschile. Quarti di finale: 51 kg femminile, 57 kg maschile, 75 kg maschile, +91 kg maschile

04.00 LOTTA – Ottavi e quarti di finale: 60 kg greco-romana, 76 kg femminile, 130 kg greco-romana

04.05 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Brasile-Francia (gruppo B)

05.00 BASEBALL – Knockout stage

05.00 TENNIS – Singolare maschile, finale per l’oro. Doppio femminile, finale per l’oro. Doppio misto, finale per l’oro

05.00 VELA – Medal Race: Laser maschile, Laser Radial femminile. Regate: Finn maschile, 470 maschile, 470 femminile

06.00 BADMINTON – Individuale maschile, semifinali

06.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile e femminile (2 partite)

06.40 BASKET – Torneo maschile, fase a gironi: Argentina-Giappone (gruppo C)

06.50 SOLLEVAMENTO PESI – 76 kg femminile (gruppo B)

07.00 PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: Ungheria-Cina (gruppo B)

07.15 PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi (2 partite)

07.20 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Russia-Tunisia (gruppo B)

07.30 TENNISTAVOLO – Gara a squadre maschile e femminile, ottavi di finale

08.00 PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: Olanda-Canada (gruppo A)

08.00 TUFFI – 3 m femminile, finale

09.25 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Venezuela (gruppo A)

10.00 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di Specialità: corpo libero maschile, volteggio femminile, cavallo con maniglie, parallele asimmetriche

10.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile e femminile (2 partite)

10.00 BOXE – Semifinali: 69 kg maschile, 81 kg maschile. Quarti di finale: 51 kg femminile, 57 kg maschile, 75 kg maschile, +91 kg maschile

10.20 BASKET – Torneo maschile, fase a gironi: Spagna-Vincitrice torneo pre-olimpico di Kaunas (gruppo C)

11.15 LOTTA – Semifinali: 60 kg greco-romana, 130 kg greco-romana, 76 kg femminile

11.20 PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: Russia-Giappone (gruppo B)

11.30 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, quarti di finale (2 partite)

11.30 SCHERMA – Fioretto a squadre maschile: finale per il bronzo e finale per l’oro

12.00 ATLETICA – Finali: salto in alto maschile, salto triplo femminile, 100 metri maschile. Semifinali: 100 metri maschile, 100 metri ostacoli, 800 metri maschile, 400 metri ostacoli maschile

12.00 BASEBALL – Knockout stage

12.30 PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi (2 partite)

12.30 TENNISTAVOLO – Gara a squadre maschile e femminile, ottavi di finale

12.40 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Iran (gruppo A)

12.50 PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: Australia-Sudafrica (gruppo A)

13.30 BADMINTON – Singolare femminile, finale per il bronzo e finale per l’oro

13.50 SOLLEVAMENTO PESI – 76 kg femminile (gruppo A)

14.00 BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: Corea del Sud-Serbia (gruppo A)

14.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile e femminile (2 partite)

14.45 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: USA-Argentina (gruppo B)



LUNEDÌ 2 AGOSTO:

01.30 TIRO A SEGNO – Pistola 25 m maschile, qualificazioni e finale. Carabina 3 posizioni maschile, qualificazioni e finale

02.00 ATLETICA – Finali: salto in lungo maschile, 100 metri ostacoli. Batterie e qualificazioni: lancio del martello maschile, 1500 metri femminile, 200 metri femminile

02.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile e femminile (2 partite)

02.00 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi (2 partite)

02.00 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Serbia-Corea del Sud (gruppo A)

02.30 CANOA SPRINT – Batterie e quarti di finale: K1 200 metri femminile, C2 1000 metri maschile, K1 1000 metri maschile, K2 500 metri femminile

02.30 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, quarti di finale (2 partite)

03.00 BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: Nigeria-Giappone (gruppo B)

03.00 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Ungheria-Italia (gruppo A)

03.00 TENNISTAVOLO – Gara a squadre maschile e femminile, ottavi di finale

04.00 LOTTA – Ripescaggi: 60 kg greco-romana, 76 kg femminile, 130 kg greco-romana. Ottavi e quarti di finale: 77 kg greco-romana, 68 kg femminile, 97 kg greco-romana

04.05 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Italia (gruppo B)

04.30 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Grecia-USA (gruppo A)

04.50 SOLLEVAMENTO PESI – 87 kg femminile (gruppo B) e +87 kg femminile (gruppo B)

05.00 BASEBALL – Knockout stage

05.00 VELA – Medal Race: 49er FX femminile, 49er FX maschile. Regate: 470 maschile, 470 femminile

06.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile e femminile (2 partite)

06.00 BADMINTON – Doppio maschile, finale per il bronzo e finale per l’oro

06.40 BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: Francia-USA (gruppo B)

07.00 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Serbia-Montenegro (gruppo B)

07.15 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi (2 partite)

07.20 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Russia-Turchia (gruppo B)

07.30 TENNISTAVOLO – Gara a squadre maschile e femminile, quarti di finale

08.00 TUFFI – 3 m maschile, preliminari

08.30 CICLISMO SU PISTA – Finali: Sprint a squadre femminile. Qualificazioni: inseguimento a squadre femminile, inseguimento a squadre maschile, sprint a squadre femminile

08.30 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Spagna-Croazia (gruppo B)

08.50 SOLLEVAMENTO PESI – 87 kg femminile (gruppo A)

09.25 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Argentina (gruppo B)

10.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile e femminile (2 partite)

10.00 CALCIO – Torneo femminile, semifinale 1

10.00 EQUITAZIONE – Completo individuale e a squadre, salto a ostacoli

10.00 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di Specialità: anelli, corpo libero femminile, volteggio maschile

10.20 BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Belgio (gruppo C)

11.15 LOTTA – Finali: 60 kg greco-romana, 130 kg greco-romana, 76 kg femminile. Semifinali: 77 kg greco-romana, 97 kg greco-romana, 68 kg femminile

11.20 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Sudafrica (gruppo A)

11.30 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, quarti di finale (2 partite)

12.00 ATLETICA – Finali: lancio del disco femminile, 3000 siepi maschile, 5000 metri femminile. Semifinali: 400 metri maschile, 400 metri ostacoli femminile. Batterie e qualificazioni: salto in alto femminile, 200 metri femminile

12.00 BADMINTON – Singolare maschile, finale per il bronzo e finale per l’oro

12.00 BASEBALL – Knockout stage

12.30 NUOTO ARTISTICO – Coppie, free routine (preliminari)

12.30 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi (2 partite)

12.30 TENNISTAVOLO – Gara a squadre maschile e femminile, quarti di finale

12.40 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Repubblica Dominicana (gruppo A)

12.50 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Australia-Kazakhstan (gruppo B)

12.50 SOLLEVAMENTO PESI – +87 kg femminile (gruppo A)

13.00 CALCIO – Torneo femminile, semifinale 2

14.00 BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: Australia-Porto Rico (gruppo C)

14.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile e femminile (2 partite)

14.45 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Brasile-Kenya (gruppo A)

MARTEDÌ 3 AGOSTO:

02.00 ATLETICA – Finali: salto in lungo femminile, 400 metri ostacoli maschile. Qualificazioni e batterie: salto triplo maschile, 1500 metri maschile, 400 metri femminile, 200 metri maschile

02.00 BEACH VOLLEY – Quarti di finale femminile (2 partite)

02.00 VOLLEY – Torneo maschile, quarti di finale 1

02.30 CANOA SPRINT – Semifinali e finali: K1 200 metri femminile, C2 1000 metri maschile, K1 1000 metri maschile, K2 500 metri femminile

02.30 PALLAMANO – Torneo maschile, quarti di finale 1

03.00 BASKET – Torneo maschile, quarti di finale 1

03.00 TENNISTAVOLO – Gara a squadre maschile e femminile, quarti di finale

03.00 TUFFI – 3 m maschile, semifinale

03.30 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, semifinale 1

04.00 BOXE – Finali: 57 kg femminile. Semifinali: 57 kg maschile, 91 kg maschile. Quarti di finale: 52 kg maschile, 63 kg maschile, 60 kg femminile

04.00 LOTTA – Ripescaggi: 77 kg greco-romana, 68 kg femminile, 97 kg greco-romana. Ottavi e quarti di finale: 67 kg greco-romana, 62 kg femminile, 87 kg greco-romana

06.00 VOLLEY – Torneo maschile, quarti di finale 2

06.15 PALLAMANO – Torneo maschile, quarti di finale 2

06.40 BASKET – Torneo maschile, quarti di finale 2

06.50 SOLLEVAMENTO PESI – 109 kg maschile (gruppo B)

07.00 PALLANUOTO – Torneo femminile, quarti di finale (2 partite)

07.30 TENNISTAVOLO – Gara a squadre maschile e femminile, quarti di finale

07.30 VELA – Medal Race: Finn maschile Nacra 17 misto

08.00 TUFFI – 3 m maschile, finale

08.30 CICLISMO SU PISTA – Primo turno e finali: Inseguimento a squadre femminile, Sprint a squadre maschile. Primo turno: Inseguimento a squadre maschile

10.00 ARRAMPICATA SPORTIVA – Combinata maschile, qualificazioni

10.00 BOXE – Finali: 69 kg maschile. Semifinali: 57 kg maschile, 91 kg maschile. Quarti di finale: 60 kg femminile, 52 kg maschile, 63 kg maschile

10.00 CALCIO – Torneo maschile, semifinale 1

10.00 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di Specialità: parallele pari, trave, sbarra

10.00 PALLAMANO – Torneo maschile, quarti di finale 3

10.00 VOLLEY – Torneo maschile, quarti di finale 3

10.20 BASKET – Torneo maschile, quarti di finale 3

11.15 LOTTA – Finali: 77 kg greco-romana, 97 kg greco-romana, 68 kg femminile. Semifinali: 67 kg greco-romana, 87 kg greco-romana, 62 kg femminile

11.20 PALLANUOTO – Torneo femminile, quarti di finale (2 partite)

12.00 ATLETICA – Finali: salto con l’asta maschile, lancio del martello femminile, 800 metri femminile, 200 metri femminile. Semifinali: 200 metri maschile. Qualifiche e batterie: 110 metri ostacoli, getto del peso maschile, 5000 metri maschile

12.00 BASEBALL – Knockout stage

12.00 EQUITAZIONE – Salto a ostacoli individuale, qualificazioni

12.00 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, semifinale 2

12.30 NUOTO ARTISTICO – Coppie, technical routine

12.30 TENNISTAVOLO – Gara a squadre femminile, semifinali

12.50 SOLLEVAMENTO PESI – 109 kg maschile (gruppo A)

13.00 CALCIO – Torneo maschile, semifinale 2

13.45 PALLAMANO – Torneo maschile, quarti di finale 4

14.00 BASKET – Torneo maschile, quarti di finale 4

14.00 BEACH VOLLEY – Quarti di finale femminile (2 partite)

14.30 VOLLEY – Torneo maschile, quarti di finale 4

23.30 NUOTO DI FONDO – 10 km femminile

MERCOLEDÌ 4 AGOSTO:

00.30 GOLF – Torneo femminile, primo giro

02.00 ATLETICA – Finali: 400 metri ostacoli femminile. Semifinali: 110 metri ostacoli. Decathlon: 100 metri, salto in lungo, getto del peso. Eptathlon: 100 metri ostacoli, salto in alto. Qualificazioni: tiro del giavellotto maschile

02.00 BEACH VOLLEY – Quarti di finale maschili (2 partite)

02.00 SKATEBOARD – Park femminile, qualificazioni e finale

02.00 VOLLEY – Torneo femminile, quarti di finale 1

02.30 CANOA SPRINT – Batterie e quarti di finale: K1 200 metri maschile, C2 200 metri femminile, K1 500 metri femminile, K2 1000 metri maschile

02.30 PALLAMANO – Torneo femminile, quarti di finale 1

03.00 BASKET – Torneo femminile, quarti di finale 1

03.00 TENNISTAVOLO – Gara a squadre femminile, semifinali

03.30 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, semifinale 1

04.00 LOTTA – Ripescaggi: 67 kg greco-romana, 62 kg femminile, 87 kg greco-romana. Ottavi e quarti di finale: 57 kg maschile, 57 kg femminile, 86 kg maschile

05.00 BASEBALL – Knockout stage

06.00 VOLLEY – Torneo femminile, quarti di finale 2

06.15 PALLAMANO – Torneo femminile, quarti di finale 2

06.40 BASKET – Torneo femminile, quarti di finale 2

06.50 SOLLEVAMENTO PESI – +109 maschile (gruppo B)

07.00 BOXE – Finali: 81 kg maschile. Semifinali: 51 kg femminile, 69 kg femminile, +91 kg maschile

07.00 PALLANUOTO – Torneo maschile, quarti di finale (2 partite)

07.30 TENNISTAVOLO – Gara a squadre maschile, semifinali

07.30 VELA – Medal Race: 470 maschile, 470 femminile

08.00 TUFFI – 10 m femminile, preliminari

08.30 CICLISMO SU PISTA – Finali: inseguimento a squadre maschile. Turni eliminatori: Sprint maschile. Primo turno e ripescaggi: Keirin femminile

10.00 ARRAMPICATA SPORTIVA – Combinata femminile, qualificazioni

10.00 PALLAMANO – Torneo femminile, quarti di finale 3

10.00 VOLLEY – Torneo femminile, quarti di finale 3

10.20 BASKET – Torneo femminile, quarti di finale 3

11.15 LOTTA – Finali: 67 kg greco-romana, 87 kg greco-romana, 62 kg femminile. Semifinali: 57 kg maschile, 86 kg maschile, 57 kg femminile

11.20 PALLANUOTO – Torneo maschile, quarti di finale (2 partite)

11.30 ATLETICA – Finali: 3000 siepi femminile, lancio del martello maschile, 800 metri maschile, 200 metri maschile. Semifinali: 1500 metri femminile, 400 metri femminile. Decathlon: salto in alto, 400 metri. Eptathlon: getto del peso, 200 metri

12.00 BASEBALL – Semifinale 1

12.00 EQUITAZIONE – Salto a ostacoli individuale, finale

12.00 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, semifinale 2

12.30 NUOTO ARTISTICO – Coppie, free routine

12.30 TENNISTAVOLO – Gara a squadre maschile, semifinali

12.50 SOLLEVAMENTO PESI – +109 maschile (gruppo A)

13.45 PALLAMANO – Torneo femminile, quarti di finale 4

14.00 BASKET – Torneo femminile, quarti di finale 4

14.00 BEACH VOLLEY – Quarti di finale maschili (2 partite)

14.30 VOLLEY – Torneo femminile, quarti di finale 4

23.30 NUOTO DI FONDO – 10 km maschile

GIOVEDÌ 5 AGOSTO:

00.30 GOLF – Torneo femminile, secondo giro

02.00 ATLETICA – Finali: salto triplo maschile, getto del peso maschile, 110 metri ostacoli. Batterie e qualificazioni: salto in alto femminile, 4×100 femminile, 4×100 maschile. Decathlon: 110 ostacoli, lancio del disco, salto con l’asta. Eptathlon: salto in lungo, tiro del giavellotto.

02.00 BEACH VOLLEY – Semifinali maschile/femminile (2 partite)

02.00 SKATEBOARD – Park maschile, qualificazioni e finale

02.30 CANOA SPRINT – Semifinali e finali: K1 200 metri maschile, C1 200 metri femminile, K1 500 metri femminile, K2 1000 metri maschile

03.00 KARATE – Turni preliminari e ranking round: kata femminile. Turni preliminari: 67 kg maschile

03.00 TUFFI – 10 m femminile, semifinale

03.30 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, finale per il bronzo

04.00 LOTTA – Ripescaggi: 57 kg maschile, 57 kg femminile, 86 kg maschile. Ottavi e quarti di finale: 74 kg maschile, 53 kg femminile, 125 kg maschile

04.00 TENNISTAVOLO – Gara a squadre femminile, finale per il bronzo

06.00 VOLLEY – Torneo maschile, semifinale 1

06.15 BASKET – Torneo maschile, semifinale 1

07.00 BOXE – Finali: 57 kg maschile. Semifinali: 60 kg femminile, 52 kg maschile, 75 kg maschile

07.00 PALLANUOTO – Torneo femminile, semifinale 1

07.00 PENTATHLON – Ranking round di scherma maschile e femminile

08.00 TUFFI – 10 m femminile, finale

08.30 CICLISMO SU PISTA – Finali: Omnium maschile, Keirin femminile. Ottavi e quarti di finale: Sprint maschile

09.30 ATLETICA – 20 km di marcia maschile

10.00 CALCIO – Torneo femminile, finale per il bronzo

10.00 KARATE – Semifinali e finali: kata femminile, 67 kg maschile. Turni preliminari, semifinali e finali: 55 kg femminile

10.00 PALLAMANO – Torneo maschile, semifinale 1

10.30 ARRAMPICATA SPORTIVA – Combinata maschile, finale

11.15 LOTTA – Finali: 57 kg maschile, 86 kg maschile, 57 kg femminile. Semifinali: 74 kg maschile, 125 kg maschile, 53 kg femminile

11.20 PALLANUOTO – Torneo femminile, semifinale 2

12.00 ATLETICA – Finali: salto con l’asta femminile, 400 metri maschile. Decathlon: tiro del giavellotto, 1500 metri. Eptathlon: 800 metri. Semifinali: 1500 metri maschile. Batterie: 4×400 femminile

12.00 BASEBALL – Semifinale 2

12.00 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, finale per l’oro

12.30 TENNISTAVOLO – Gara a squadre femminile, finale per l’oro

13.00 BASKET – Torneo maschile, semifinale 2

14.00 BEACH VOLLEY – Semifinali maschile/femminile (2 partite)

14.00 PALLAMANO – Torneo maschile, semifinale 2

14.00 VOLLEY – Torneo maschile, semifinale 2

22.30 ATLETICA – 50 km di marcia maschile

VENERDÌ 6 AGOSTO:

00.30 GOLF – Torneo femminile, terzo giro

02.30 CANOA SPRINT – Batterie e quarti di finale: C2 500 metri femminile, C1 1000 metri maschile. Batterie: K4 500 metri femminile, K4 500 metri maschile

03.00 BEACH VOLLEY – Finale per il bronzo e finale per l’oro femminile

03.00 KARATE – Turni preliminari e ranking round: kata maschile. Turni preliminari: 61 kg femminile

03.20 GINNASTICA RITMICA – All-around individuale, qualificazioni (prima suddivisione)

03.30 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, finale per il bronzo

04.00 CALCIO – Torneo femminile, finale per l’oro

04.00 LOTTA – Ripescaggi: 74 kg maschile, 53 kg femminile, 125 kg maschile. Ottavi e quarti di finale: 65 kg maschile, 50 kg femminile, 97 kg maschile

04.00 TENNISTAVOLO – Gara a squadre maschile, finale per il bronzo

06.00 VOLLEY – Torneo femminile, semifinale 1

06.40 BASKET – Torneo femminile, semifinale 1

07.00 BOXE – Finali: 91 kg maschile. Semifinali: 75 kg femminili, 63 kg maschili

07.00 PALLANUOTO – Torneo maschile, semifinale 1

07.30 PENTATHLON – Gara femminile individuale

07.50 GINNASTICA RITMICA – All-around individuale, qualificazioni (seconda suddivisione)

08.00 TUFFI – 10 m maschile, qualificazioni

08.30 CICLISMO SU PISTA – Finali: Madison femminile, Sprint maschile. Qualifiche e turni eliminatori: Sprint femminile

09.30 ATLETICA – 20 km di marcia femminile

10.00 KARATE – Turni preliminari, semifinali e finali: 75 kg maschile. Semifinali e finali: 61 kg femminile. Finale: kata maschile

10.00 PALLAMANO – Torneo femminile, semifinale 1

10.30 ARRAMPICATA SPORTIVA – Combinata femminile, finale

11.15 LOTTA – Finali: 74 kg maschile, 125 kg maschile, 53 kg femminile. Semifinali: 65 kg maschile, 97 kg maschile, 50 kg femminile

11.20 PALLANUOTO – Torneo maschile, semifinale 2

12.00 EQUITAZIONE –Salto ostacoli a squadre, qualificazioni

12.00 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, finale per l’oro

12.30 NUOTO A SQUADRE – Gruppi, technical routine

12.30 TENNISTAVOLO – Gara a squadre maschile, finale per l’oro

12.50 ATLETICA – Finali: tiro del giavellotto femminile, 5000 metri maschili, 400 metri femminili, 1500 metri femminile, 4×100 maschile, 4×100 femminile. Batterie: 4×400 maschile

13.00 BASKET – Torneo femminile, semifinale 2

13.00 CALCIO – Torneo maschile, finale per il bronzo

14.00 PALLAMANO – Torneo femminile, semifinale 2

14.00 VOLLEY – Torneo femminile, semifinale 2

SABATO 7 AGOSTO:

00.00 ATLETICA – Maratona femminile

00.30 GOLF – Torneo femminile, ultimo giro

02.30 CANOA SPRINT – Semifinali e finali: C2 500 metri femminile, C1 1000 metri maschile, K4 500 metri femminile, K4 500 metri maschile

03.00 BEACH VOLLEY – Finale per il bronzo e finale per l’oro maschile

03.00 GINNASTICA RITMICA – All-around a squadre, qualificazione

03.00 TUFFI – 10 m maschile, semifinale

04.30 BASKET – Torneo maschile, finale per l’oro

05.00 BASEBALL – Finale per il bronzo

06.30 VOLLEY – Torneo maschile, finale per il bronzo

06.40 PALLANUOTO – Torneo femminile, finale per il bronzo

07.00 BOXE – Finali: 52 kg e 75 kg maschili; 51 kg e 69 kg femminili

07.00 KARATE – Turni preliminari, semifinali, finale: +75 kg maschile e +61 kg femminile

07.30 PENTATHLON – Gara maschile individuale

08.00 TUFFI – 10 m maschile, finale

08.20 GINNASTICA RITMICA – All-around individuale, finale

08.30 CICLISMO SU PISTA – Finali: Madison maschile. Primo turno, ripescaggi, quarti di finale: Sprint femminile. Primo turno e ripescaggi: Keirin maschile

09.00 BASKET – Torneo femminile, finale per il bronzo

09.30 PALLANUOTO – Torneo maschile, finale per l’oro

10.00 PALLAMANO – Torneo maschile, finale per il bronzo

11.45 LOTTA – Ripescaggi e finali: 65 kg e 97 kg maschile, 50 kg femminile

12.00 ATLETICA – Finali: salto in alto femminile, 10.000 metri femminile, tiro del giavellotto maschile, 1500 metri maschile, 4×400 femminile, 4×400 maschile

12.00 BASEBALL – Finale per l’oro

12.00 EQUITAZIONE –Salto ostacoli a squadre, finale

12.30 NUOTO ARTISTICO – Gruppi, free routine

13.00 BASKET – Torneo maschile, finale per il bronzo

13.30 CALCIO – Torneo maschile, finale per l’oro

14.00 PALLAMANO – Torneo maschile, finale per l’oro

14.15 VOLLEY – Torneo maschile, finale per l’oro

DOMENICA 8 AGOSTO:

00.00 ATLETICA – Maratona maschile

02.00 VOLLEY – Torneo femminile, finale per il bronzo

03.00 CICLISMO SU PISTA – Omnium femminile, Sprint femminile (semifinali e finali), Keirin maschile (quarti, semifinali, finale)

04.00 GINNASTICA RITMICA – All-around a squadre, finale

04.00 PALLAMANO – Torneo femminile, finale per il bronzo

04.30 BASKET – Torneo femminile, finale per l’oro

06.30 VOLLEY – Torneo femminile, finale per l’oro

06.40 PALLANUOTO – Torneo maschile, finale per il bronzo

07.00 BOXE – Finali: 60 kg e 75 kg femminile; 63 kg e +91 kg maschile

08.00 PALLAMANO – Torneo femminile, finale per l’oro

09.30 PALLANUOTO – Torneo maschile, finale per l’oro

13.00 CERIMONIA DI CHIUSURA

OLIMPIADI TOKYO 2021: COME SEGUIRLE IN TV E STREAMING

La rassegna a cinque cerchi sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Eurosport e di Discovery + in tutta la sua interezza, previste anche alcune ore in chiaro in diretta tv sui canali Rai.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

