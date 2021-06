Olimpiadi Tokyo 2021, quanti soldi guadagnano gli italiani vincendo le medaglie? Premi aumentati per oro, argento e bronzo

L’Italia sarà presente alle Olimpiadi di Tokyo 2021 con una delegazione di circa 350 atleti (sono ancora in corso di svolgimento alcune qualificazioni, il numero esatto del contingente sarà chiaro attorno al 10 luglio). La nostra Nazionale ha grandissime ambizioni per i Giochi, in programma nella capitale del Giappone da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto, e si può giocare concrete chance di medaglia: le occasioni per salire sul podio a cinque cerchi e per puntare al titolo più ambito non mancheranno di certo ai nostri portacolori.

La competizione sportiva più importante e prestigiosa al mondo giunge dopo ben cinque anni dall’ultima edizione di Rio 2016, a causa del rinvio di un anno dovuto alla pandemia che ha colpito l’intero pianeta. Dunque è ormai trascorso un lustro dall’avventura in Brasile e tante cose sono cambiate nella nostra quotidianità e nell’universo sportivo. L’intera popolazione ha dovuto fare dei sacrifici a causa dell’emergenza sanitaria e anche gli sportivi si sono vistri stravolgere la propria vita, vedendosi rimandato l’appuntamento sognato da sempre.

Proprio per premiare l’arduo lavoro e l’impegno degli azzurri, il Coni ha deciso di aumentare i premi in denaro assicurati ai nostri portacolori in caso di conquista di medaglie nel Sol Levante. A parlarne è stato Giovanni Malagò, Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in una dichiarazione rilasciata all’Ansa: “Su idea di Carlo Mornati, che ho volentieri recepito, la Giunta ha deliberato che, dopo quattro Olimpiadi in cui sono rimasti inalterati, aumenteremo i premi del 20% lordo, da 50mila a 60mila euro per il bronzo, da 75mila a 90mila per l’argento, da 150mila a 180mila per l’oro. Un atto dovuto verso gli atleti che in questo anno hanno fatto tanti sacrifici“.

Gli azzurri che riusciranno a laurearsi Campioni Olimpici riceveranno un buon assegno di 180.000 euro. Cifre interessanti anche per chi riuscirà a salire sul podio, visto che sono garantiti 90.000 euro per il secondo posto e 60.000 euro per la terza piazza. Va precisato che si tratta di premi lordi, dunque su di essi si devono pagare tutte le tasse previste dall’ordinamento vigente nel nostro Paese. Di seguito lo specchietto dettagliato su quanto valgono le medaglie e quanti soldi guadagnano gli italiani che conquisteranno medaglie alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

QUANTI SOLDI GUADAGNANO GLI ITALIANI ALLE OLIMPIADI 2021? PREMI PER LE MEDAGLIE

MEDAGLIA D’ORO: 180.000 euro. Premio aumentato del 20% rispetto ai 150.000 euro di Rio 2016.

MEDAGLIA D’ARGENTO: 90.000 euro. Premio aumentato del 20% rispetto ai 75.000 euro di Rio 2016.

MEDAGLIA DI BRONZO: 60.000 euro. Premio aumentato del 20% rispetto ai 50.000 euro di Rio 2016.

Foto: Lapresse