Semplicemente fantastica. Arianna Castiglioni ha completato il suo giorno perfetto e nella serie veloce dei 100 rana donne del Trofeo Settecolli 2021 a Roma ha dimostrato, dopo la medaglia agli Europei di Budapest, il proprio valore.

1’05″67 per la lombarda, quarta prestazione mondiale del 2021 e un’ultima vasca da 34″38 semplicemente volata in una prova dagli alti contenuti tecnici visti i crono di Benedetta Pilato (1’05″84) e di Martina Carraro (1’06″08). Arianna, nuova primatista italiana della distanza, però non sarà alle Olimpiadi di Tokyo nella prova individuale.

Il regolamento parla chiaro e aver ottenuto precedentemente quel crono è premiante. Certo, Castiglioni è stata decisamente sfortunata e la positività al Covid poco prima degli Assoluti primaverili è solo un piccolo esempio. La qualità dell’atleta è indiscutibile e questa prestazione è l’ennesima conferma

Voleva dare un segnale e l’azzurra l’ha fatto. Spetterà ai selezionatori a questo punto trovare una soluzione, che sembrerebbe quella di gareggiare in staffetta. Lo spazio è questo e il DT Cesare Butini non potrà fare altrimenti. Problemi di abbondanza anomali per le nostre tradizioni e ci si augura che poi le altre due ragazze sappiano fare ancora meglio di Castiglioni nelle acque a Cinque Cerchi.

Foto: LaPresse