MotoGP e F1 TV8: orari gare di oggi, programma in chiaro, streaming 20 giugno

Oggi, domenica 20 giugno, termineranno i fine settimana del GP di Germania del Motomondiale 2021 con i warm up e le gare che si disputeranno al Sachsenring, nell’ambito dell’ottava tappa del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3, e del GP di Francia del Mondiale 2021 di F1 con la gara che si disputerà a Le Castellet nell’ambito della settima tappa del calendario iridato.

Di seguito il programma completo della domenica del GP di Germania del Motomondiale e del GP di Francia di F1 con le differite proposte in tv in chiaro. Per il Motomondiale l’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su SkyGo, NowTV e DAZN, ed in diretta live testuale su OA Sport, mentre per il Mondiale di F1 l’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, in diretta streaming su SkyGo, NowTV, ed in diretta live testuale su OA Sport.

Diretta delle gare del Motomondiale su TV8 e tv8.it, differita integrale della gara di F1 alle ore 21.30 su TV8 e tv8.it.

PROGRAMMA F1 E MOTOMONDIALE 20 GIUGNO

08.40-09.00 Moto3, warm-up – Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (canale 201), Sky Go, NowTV e DAZN

09.10-09.30 Moto2, warm-up – Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (canale 201), Sky Go, NowTV e DAZN

09.40-10.00 MotoGP, warm-up – Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (canale 201), Sky Go, NowTV e DAZN

11.00 Moto3, Gara – TV8, Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (canale 201), tv8.it, Sky Go, NowTV e DAZN

11.40-12.20 F3, Gara 3 – Sky Sport F1 (207 Sky), SkyGo e NowTV

12.20 Moto2, Gara – TV8, Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (canale 201), tv8.it, Sky Go, NowTV e DAZN

14.00 MotoGP, Gara – TV8, Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (canale 201), tv8.it, Sky Go, NowTV e DAZN

15.00-17.00 F1, Gara – Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport Uno (201 Sky), SkyGo e NowTV

PROGRAMMA TV8 20 GIUGNO

21.30 F1, Gara – Differita TV8 (8 digitale terrestre o 121 Sky), tv8.it

