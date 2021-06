LIVE Virtus Bologna-Brindisi 0-0, Serie A basket in DIRETTA: emiliani e pugliesi pronti a un match decisivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.57 Presentazioni delle formazioni per quella parte di pubblico che è nel palazzetto.

18.55 Cinque minuti al via: inizia la procedura d’ingresso in campo delle due squadre.

18.50 Inizia a salire la tensione del match.

18.45 Squadre sul parquet per il riscaldamento.

18.40 Venti minuti alla palla a due.

18.35 La situazione vede gli emiliani comandare a la serie per 2-0: basta una vittoria quindi ai felsinei per staccare il pass verso la finalissima, dove troverebbero la vincente della serie fra Milano e Venezia (2-0 per i lombardi).

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE di gara 3 delle semifinali playoff 2021 di Serie A basket tra la Virtus Bologna e l’Happy Casa Brindisi. Il pass per le finali in casa emiliana o la possibilità di allungare la serie per i pugliesi?

A rispondere sarà come al solito il campo, unico giudice supremo, in una sfida che per ora ha visto le “V Nere” dominare anche e soprattutto grazie al al duo composto da Milos Teodosic e Marco Belinelli.

Come possono i brindisini cercare di arginare lo strapotere avversario? Tanta difesa e le versioni offensive migliori di Derek Willis, D’Angelo Harrison e Nick Perkins.

OA Sport vi dà quindi il benvenuto alla DIRETTA LIVE di gara 3 delle semifinali playoff 2021 di Serie A basket tra la Virtus Bologna e l’Happy Casa Brindisi: palla a due alle ore 19.00.



