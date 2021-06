LIVE Venezia-Olimpia Milano, Serie A basket in DIRETTA: gara-3, i lombardi possono chiudere i giochi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma di gara-3 di Venezia-Olimpia Milano

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Umana Reyer Venezia-AX Armani Exchange Olimpia Milano, gara-3 della serie di semifinale playoff 2020-2021 del campionato LBA Serie A. Dopo le Final Four di Eurolega la squadra di Ettore Messina vuole conquistare il pass per la finale scudetto al “Taliercio” di Venezia Mestre.

Dopo aver conquistato le prime due gare della serie e aver chiuso al terzo posto in Eurolega, l’Olimpia Milano si presenta al “Taliercio” con tutti i favori del pronostico. In caso di successo i biancorossi chiuderebbero la serie e si qualificherebbero per la finale, dove con molte probabilità la compagine meneghina si troverà di fronte la Virtus Bologna di Sasha Djordjevic (anch’essa sul 2-0 dopo le prime due gara dell’altra serie di semifinale con avversario l’Happy Casa Brindisi di coach Francesco Vitucci).

La Reyer Venezia di coach Walter De Raffaele proverà ad allungare la serie per difendere quel tricolore che ancora le appartiene in virtù della mancata conclusione dei campionati nella scorsa stagione per un motivo che è superfluo ricordare. 81-79 e 99-65 i risultati di gara-1 e gara-2 con gli orogranata che hanno tenuto testa alla corazzata Armani Exchange nei primi 40′ della serie salvo poi alzare bandiera bianca in una seconda sfida praticamente mai in discussione e chiusasi addirittura con un +34 in favore delle scarpette rosse.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Reyer Venezia-Olimpia Milano, gara-3 della semifinale scudetto 2020-2021. Palla a due prevista alle ore 21.00 al Palasport “Giuseppe Taliercio” di Venezia Mestre, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle 20.30.

