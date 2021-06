LIVE Spagna-Svezia 0-0, Europei calcio 2021 in DIRETTA: le Furie Rosse si infrangono su un super Olsen

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI SPAGNA-SVEZIA 0-0

23.07 Chiudiamo qui la nostra Diretta Live. Grazie per averci seguito e buona serata!

23.05 Di seguito le PAGELLE:

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon 6; M. Llorente 6.5, Laporte 5.5, P. Torres 5.5, J. Alba 6.5; Koke 6 (dal 87′ Fabian Ruiz sv), Rodri 5.5 (dal 66′ T. Alcantara 5.5), Pedri 6; F. Torres 5.5 (dal 74′ Oyarzabal 6), Morata 5 (dal 66′ Sarabia 6), D. Olmo 6.5 (dal 74′ Moreno 6).

SVEZIA (4-4-2): Olsen 7.5; Lustig 6 (dal 75′ Krafth 6), Lindelof 6.5, Danielson 6, Augustinsson 6; Larsson 6.5, Olsson 6.5 (dal 84′ Cajuste sv), Ekdal 6, Forsberg 5.5 (dal 84′ Bengtsson sv); Berg 5 (dal 69′ Quaison 6), Isak 6.5 (dal 69′ Claesson 6).

22.59 Finisce a reti inviolate il match tra Spagna e Svezia. Le Furie Rosse non sono riuscite a concretizzare la mole di gioco anche per colpa di un Olsen in formato super, mentre gli scandinavi hanno esibito la consueta compattezza difensiva e hanno avuto anche due chance clamorose con Isak e Berg.

FINISCE QUI! Spagna-Svezia 0-0

90’+6 Ci ha provato di testa Gerard Moreno, ma la palla termina larga senza dare troppi grattacapi a Olsen.

90’+5 Oyarzabal punta l’uomo e si conquista un corner. Ultime speranze per la Spagna.

90’+3 Occasione Spagna! Altro scatto sulla sinistra di Jordi Alba, il cross colpisce Sarabia e Olsen può bloccare comodamente!

90’+2 Continuano gli assalti gli spagnoli ma il fortino svedese regge.

Sei minuti di recupero. C’è ancora speranza per le Furie Rosse.

90′ ANCORA OLSEN PROTAGONISTA! Cross dalla destra di Sarabia, Moreno colpisce di testa a botta sicura ma l’ex portiere di Roma e Cagliari è fenomenale con la respinta di piede!

89′ Pedri scodella per Jordi Alba che mette in mezzo ma è in posizione di fuorigioco.

88′ Jordi Alba chiede l’uno-due a Oyarzabal, ma è ancora attentissimo il capitano Larsson.

87′ Ultima sostituzione anche per la Spagna: entra il “napoletano” Fabian Ruiz, esce Koke.

87′ Pedri tenta l’inbucata ma la difesa svedese chiude e Larsson si prende un bel calcio di punizione.

86′ La Svezia ora sta difendendo con le unghie un punto che sarebbe preziosissimo per la classifica.

84′ Ultimi due cambi per la Svezia: dentro Cajuste e Bengtsson, fuori Olsson e Forsberg.

83′ Ancora a terra Olsson. Ora gli svedesi giocano anche un po’ col cronometro.

82′ Bell’affondo sulla sinistra per la Spagna, ma il cross basso di Moreno non trova una deviazione di un compagno.

80′ Gioco fermo: è rimasto a terra Olsson.

79′ Bel cross di Sarabia dalla trequarti, Olsen risponde ancora presente e respinge coi pugni.

77′ Si alza l’urlo de la Cartuja di Siviglia. Il pubblico prova a sostenere le Furie Rosse per lo sforzo finale.

75′ Sostituzione forzata nella Svezia: esce il 34enne Lustig, entra il “bolognese” Krafth.

74′ Mentre Lustig è fermo a terra, arrivano altri due cambi per la Spagna: campo per Moreno e Oyarzabal, escono i due esterni Dani Olmo e Ferran Torres.

73′ Chance per Dani Olmo! L’ala del Lipsia riceve un cross dalla destra, controlla e calcia rapidamente ma Lustig si immola e respinge.

71′ Ottimo lavoro di Ekdal che ferma Dani Olmo e subisce fallo. C’è da dire che nella ripresa la Svezia sta soffrendo meno rispetto al primo tempo.

69′ Doppio cambio anche nella Svezia: entrano Quaison e Claesson, escono Berg e Isak. Andersson rivoluziona dunque la coppia d’attacco.

68′ La palla si alza, Dani Olmo prova la conclusione al volo dal limite dell’area: fuori di un bel po’.

66′ Luis Enrique opera ora una doppia sostituzione: entrano Thiago Alcantara e Sarabia, fuori Rodri e Morata.

63′ Da sottolineare comunque l’estrema pericolosità degli svedesi: due azioni in questa prima ora di gara, ma entrambe davvero eclatanti.

61′ CLAMOROSA OCCASIONE DIVORATA DA BERG! Bell’azione di ripartenza degli scandinavi, Isak fa una giocata straordinaria per liberarsi di due difensori e offre un cioccolatino a Berg che però cicca malamente e spedisce fuori!

60′ Jordi Alba prova a penetrare sulla sinistra ma incontra l’ottima copertura di due giocatori svedesi.

57′ Koke cerca Morata il quale prova la sponda rasoterra ma senza esito. In panchina scalpita Gerard Moreno, centravanti del Villareal con 23 reti in stagione.

55′ Ecco il primo ammonito della partita: si tratta di Lustig, sanzionato per proteste.

53′ La Svezia si guadagna un fallo laterale in zona offensiva. Lindelof pronto con la lunga gittata.

50′ Ci prova Morata, ma il suo destro termina a lato. Non un bel momento per lui, avrebbe disperatamente bisogno di un gol per sbloccarsi.

49′ Ottima chance potenziale per la Svezia! Sulla punizione di Larsson la linea difensiva spagnola rimane ferma, ma Lustig incespica e non riesce a rimettere in mezzo una palla che poteva essere molto invitante.

48′ Isak mostra uno scorcio del suo talento difendendo bene palla e conquistandosi un prezioso calcio di punizione.

46′ Dani Olmo tenta il suggerimento verso Morata ma la punta juventina viene anticipata e commette anche fallo.

INIZIO SECONDO TEMPO

21.52 Ci prendiamo qualche minuto di pausa per l’intervallo. Rimanete su OA Sport per la ripresa!

21.50 Termina a reti inviolate il primo tempo a Siviglia. La Spagna ha di fatto dominato sul piano del gioco ma non è riuscita a concretizzare un paio di grandissime occasioni con Dani Olmo e Morata. Sul finale la Svezia ha avuto però un acuto improvviso colpendo il palo con Isak.

FINE PRIMO TEMPO: Spagna-Svezia 0-0

Il tempo muore con il possesso spagnolo.

Un minuto di recupero.

45′ Dani Olmo vicino al gol! Conclusione dai 25 metri, Olsen respinge in qualche modo!

44′ Rodri tenta la conclusione dalla distanza, una deviazione fa terminare la palla in corner.

41′ IMPROVVISO PALO DELLA SVEZIA! Isak si ritrova in area di rigore e calcia a botta sicura, la deviazione di Laporte fa carambolare la palla sul legno esterno della porta difesa di Simon.

39′ Ci prova Ferran Torres che rientra e tira: parata comoda per Olsen.

38′ INCREDIBILE CHANCE SPRECATA DA MORATA! Jordi Alba alza la palla, Danielson stavolta buca clamorosamente l’intervento ma l’attaccante della Juventus, solo contro Olsen, non riesce a trovare lo specchio della porta.

37′ Confusione in area spagnola sugli sviluppi del corner, Vincic fischia un calcio di punizione a favore degli iberici.

36′ Cross dalla destra di Larsson, Unai Simon smanaccia in corner.

35′ Berg lotta e riesce a vincere il duello fisico guadagnandosi una rimessa laterale in zona offensiva.

33′ Si inserisce nello spazio Marcos Llorente che riesce a saltare Danielson ma si allunga la palla e favorisce l’uscita bassa di Olsen.

31′ Altra manovra avvolgente della Spagna, ma dopo una carambola la palla termina oltre la linea di fondo.

29′ Altra chance per Koke! Cross basso di Dani Olmo dalla sinistra, il capitano spagnolo si inserisce coi tempi giusti ma la sua conclusione è abbondantemente alta sulla traversa.

28′ Non cambia di una virgola il copione tattico del match. La Spagna cerca pazientemente dei varchi nella difesa svedese che però finora tiene bene. Emblematico il dato del possesso palla: 80% Spagna, 20% Svezia.

26′ Fallo di Morata su Lustig. La Svezia può respirare un po’ e alzare il baricentro.

25′ Insiste la Spagna, ma il cross basso di Marcos Llorente viene respinto in corner dall’ottima copertura di Olsson.

23′ Buona occasione per Koke! Il centrocampista dell’Atletico Madrid va al tiro d’esterno destro dopo un tentativo di scambio con Jordi Alba, ma la palla finisce di poco a lato.

22′ Per la prima volta gli svedesi si avvicinano alla porta iberica con una rimessa battuta lunga e una conclusione di Forsberg che termina lontanissima dal bersaglio.

20′ Ancora possesso palla spagnolo, la Svezia fa una fatica tremenda a superare la metà campo.

17′ Altra buona chance per le Furie Rosse, ma il cross dalla sinistra di Dani Olmo non trova un compagno pronto a ribadire in rete.

16′ OCCASIONISSIMA PER LA SPAGNA! Cross dalla destra, Dani Olmo colpisce di testa a botta sicura ma Olsen si supera con un intervento miracoloso!

15′ Continua il fraseggio della Spagna per aprire varchi nella serrata difesa svedese. Si gioca in una sola metà campo.

13′ Ottima copertura di Danielson che impedisce a Morata di ricevere il suggerimento dalla fascia destra.

12′ Pestone di Olsson su Pedri, nessuna sanzione per lui.

11′ Calcio di punizione conquistato dalla Spagna in una zona utile per un cross dalla sinistra.

9′ Morata si muove in profondità ma dopo aver stoppato la palla di petto viene fermato dai rocciosi difensori ospiti.

7′ Sugli sviluppi del calcio d’angolo Dani Olmo prova la conclusione dal limite dell’area, ma la palla termina alta.

6′ Altro affondo spagnolo sulla corsia mancina: il cross di Jordi Alba viene spedito in corner dalla difesa svedese.

5′ Subito forcing degli iberici alla ricerca del vantaggio, la Svezia è racchiusa tutta nella propria trequarti.

3′ Il cross di Ferran Torres dalla destra viene deviato oltre la linea di fondo. Primo calcio d’angolo per le Furie Rosse.

1′ Avvio di match abbastanza prevedibile con la Spagna a gestire il possesso palla e la Svezia attenta alla fase difensiva.

SI COMINCIA! FISCHIO D’INIZIO!

20.58 L’arbitro è lo sloveno Slavko Vincic.

20.56 Ora è il momento della Marcia Real, inno nazionale spagnolo.

20.55 Tutto pronto per gli inni nazionali: si comincia da quello svedese.

20.50 Si gioca allo stadio de la Cartuja di Siviglia, in Andalusia. La temperatura percepita è di 30 gradi.

20.45 Anche per gli scandinavi l’avvicinamento a Euro2020 non è stato dei migliori, viste le positività di Kulusevski e Svanberg. Inoltre, a causa di un infortunio non è stato convocato Zlatan Ibrahimovic, colui che doveva essere il leader tecnico e carismatico di questa Nazionale.

20.40 La Svezia, dal canto suo, si è qualificata alla massima rassegna continentale con il secondo posto nel proprio girone alle spalle della Spagna: il bilancio per la squadra di Janne Andersson è stato di 6 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta.

20.35 Non è stato un avvicinamento facile per gli iberici, che hanno registrato le positività di Busquets e Diego Llorente e si sono riaggregati solo qualche giorno fa senza poter svolgere amichevoli nel frattempo.

20.30 La Spagna si è qualificata agevolmente per questi Europei dominando il girone di qualificazione che comprendeva la stessa Svezia, Norvegia, Romania, Far Oer e Malta: 8 vittorie e 2 pareggi per le Furie Rosse.

20.25 Nell’altra partita di giornata, per il gruppo D, a Glasgow la Repubblica Ceca ha sconfitto la Scozia per 2-0 con doppietta di Patrick Schick.

20.20 Nel pomeriggio si è disputato a San Pietroburgo l’incontro che ha aperto il gruppo E di questi Europei: a sorpresa la Slovacchia ha steso la Polonia per 2-1 con l’autogol di Szczesny e la rete decisiva di Skriniar a fronte del momentaneo pareggio di Linetty.

20.10 Ecco le formazioni ufficiali.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; M. Llorente, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Rodri, Pedri; Dani Olmo, Morata, Ferran Torres. CT: Luis Enrique.

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Isak. CT: Janne Andersson.

20.05 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Spagna-Svezia, partita valevole per la prima giornata della fase a gironi degli Europei di calcio 2021.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Spagna-Svezia, partita valevole per la prima giornata della fase a gironi degli Europei di calcio 2021. Si gioca allo stadio de la Cartuja di Siviglia, una delle due sedi del gruppo E, all’interno del quale figurano anche Polonia e Slovacchia.

Le due squadre non arrivano al meglio a questo campionato continentale per via dei casi di Covid-19 che si sono registrati tra le loro fila nei giorni immediatamente precedenti allo start: per la Spagna ci sono state le positività di Sergi Busquets e Diego Llorente, mentre nella Svezia i malcapitati sono stati lo juventino Dejan Kulusevski e il bolognese Mattias Svanberg. Più che per le assenze di questi ultimi, a pesare è l’impossibilità di avere un avvicinamento agli Europei così come nei piani della vigilia: la Roja ha potuto disputare una sola amichevole (0-0 contro il Portogallo), mentre gli scandinavi hanno effettuato due test (2-0 contro la Finlandia a fine maggio e 3-1 contro l’Armenia il 5 giugno). I favori del pronostico sono dalla parte degli iberici che, sotto la guida tecnica di Luis Enrique, punteranno su una squadra totalmente rinnovata rispetto alle ultime manifestazioni (fa impressione l’assenza di calciatori del Real Madrid tra i convocati). Nella Svezia di Andersson non ci sarà la stella Zlatan Ibrahimovic, fermato da un infortunio, ma la compattezza e la solidità sono armi importanti per poter disputare un buon Europeo.

Il calcio d’inizio del match è fissato per le ore 21.00. OA Sport ve ne offrirà la Diretta Live testuale, garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto. Buon divertimento!

Foto: LaPresse