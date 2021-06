LIVE Sinner-Mager 6-1 7-5 3-6 6-3, Roland Garros 2021 in DIRETTA: classifica ATP e prossimo avversario

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI JANNIK SINNER

16.02 Grazie a tutti per averci seguito e buon pomeriggio!

16.01 Diamo un’occhiata alle statistiche del derby azzurro! 8 ace e 0 doppi falli per il classe 2001 contro i 5 ace e i 5 doppi falli del connazionale che ha perso il servizio 5 volte pur salvando 6 palle break. Sinner invece ha annullato 2 palle break su 4 e ottenuto il 76% di punti con la prima e il 71% con la seconda. Di contro, Mager ha ottenuto il 66% di punti con la prima e il 53% con la seconda: in totale, Sinner ha vinto 118 punti contro i 96 del ligure.

15.58 Jannik Sinner vince 6-1 7-5 3-6 6-3 Gianluca Mager e si assicura il terzo turno del Roland Garros! L’azzurro conquista il derby italiano e sfiderà Mikael Ymer che ha battuto il padrone di casa Gael Monfils. L’altoatesino raggiunge Matteo Berrettini, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti rimpolpando la troupe azzurra a Parigi. Match faticoso per il classe 2001 che ha dovuto annullare due set point nel secondo set, subito il rientro del ligure nel terzo set e poi sudare per riprendere il break nel quarto e decisivo set. Un applauso al ligure dopo la vittoria di ieri che coincide con il primo successo in uno Slam.

FINE QUARTO SET

6-3 GAME SET AND MATCH JANNIK SINNER! L’azzurro vola al terzo turno del Roland Garros!

40-30 MATCH POINT SINNER! Ace dell’azzurro.

30-30 Lungolinea insidioso di Mager, errore di Sinner in recupero.

30-15 Servizio e diritto dell’azzurro.

15-15 Rovescio sul nastro di Sinner che perde la diagonale di rovescio.

15-0 Lunga la risposta di Mager.

5-3 Mager prolunga il match dandosi la racchetta sul ginocchio: dolori per il ligure.

AD-40 Buona prima del ligure.

40-40 Mager gioca corto e Sinner ne aprofitta con l’accelerazione di diritto diagonale.

40-30 Quinto doppio fallo del ligure.

40-15 Doppio fallo di Mager.

40-0 Diritto largo di Sinner.

30-0 Scappa via la risposta di Sinner.

15-0 Gran prima esterna del ligure.

5-2 Sinner non ha problemi negli ultimi due punti. Mager deve allungare il match.

40-30 Gran diritto diagonale di Sinner dopo il recupero di rovescio di Mager.

30-30 Lunga la risposta di Mager.

15-30 Brutto diritto in uscita dal servizio per l’altoatesino.

15-15 Diritto a sventaglio steccato da Sinner in uscita dal servizio.

15-0 Gran prima di Sinner.

4-2 Servizio e palla corta di Mager che chiude con la volée di rovescio.

40-15 Servizio e diritto a sventaglio vincente del ligure.

30-15 Scappa via la risposta di Sinner.

15-15 Sinner sale in cattedra con la risposta e Mager non riesce a difendersi.

15-0 Servizio e diritto di Mager.

4-1 BREAK CONFERMATO DA SINNER! L’azzurro vince a zero il gioco e piazza il gap nel quarto set.

40-0 Gran prima di Sinner.

30-0 Nono errore nel quarto set per il ligure.

15-0 Scappa via la risposta di Mager.

3-1 BREAK SINNER! L’azzurro rimonta da 40-0 in favore dell’avversario e può scappare via.

40-AD PALLA BREAK SINNER! Gran risposta di rovescio dell’altoatesino.

40-40 GRAN PALLA CORTA DI ROVESCIO DI SINNER!

40-30 Errore in uscita dal servizio per Mager.

40-15 Gran risposta di diritto di Sinner in risposta.

40-0 Altro servizio potente del ligure.

30-0 Scappa via la risposta di Sinner.

15-0 Buona prima di Mager.

2-1 CONTOBREAK MAGER! L’azzurro sfrutta la palla corta e Sinner non la raggiunge.

0-40 TRE PALLE BREAK MAGER! Scappa via il diritto dell’altoatesino in uscita dal servizio.

0-30 DIRITTO IN CROSS PAZZESCO DI MAGER! Il ligure continua a pressare in risposta.

0-15 Diritto diagonale in contropiede di Mager.

2-0 BREAK SINNER! Al terzo tentativo l’azzurro ne approfitta dell’errore di Mager.

40-AD ROVESCIO MICIDIALE DI SINNER! Mager non riesce a gestire nell’attacco a rete l’avversario.

40-40 DIRITTO DIAGONALE PAZZESCO DI MAGER IN USCITA DAL SERVIZIO!

40-AD PALLA BREAK SINNER! Risposta profonda dell’azzurro che prova a mettere pressione.

40-40 Scappa via il rovescio dell’azzurro in risposta.

30-40 PALLA BREAK SINNER! L’azzurro sale in cattedra con il rovescio diagonale e chiude a rete.

30-30 Rovescio lungo del classe 2001.

15-30 Aggressivo Sinner in risposta con il diritto: Mager sorpreso dall’azzurro.

15-15 Contropiede vincente di rovescio di Sinner.

15-0 Buona prima di Mager.

1-0 Sinner comincia alla grande nel quarto set.

40′-15 Rovescio lungolinea del ligure in risposta.

40-0 Gran prima dell’italiano.

30-0 Scappa via la risposta di Mager.

15-0 Servizio e diritto di Sinner.

INIZIO QUARTO SET

15.21 Gianluca Mager porta la sfida al quarto set nel momento in cui Lorenzo Musetti ha vinto in tre set su Yoshihito Nishioka. L’azzurro piazza il break nel sesto gioco e sfrutta il game di vantaggio fino alla fine. Calo di Sinner sotto i colpi del ligure.

FINE TERZO SET

3-6 SI VOLA AL QUARTO SET!!! Gianluca Mager chiude a zero il game che gli vale il terzo set.

40-0 TRE SET POINT MAGER!

30-0 Risposta lunga dell’italiano.

15-0 Gran prima di Mager.

3-5 Game a zero di Sinner. Il ligure può chiudere il set.

40-0 Si ferma sul nastro il diritto di Mager.

30-0 Buona prima di Sinner.

15-0 CHE MANO DI SINNER SOTTORETE! Mager chiama a rete l’azzurro che si supera con la volée e para il passante dell’avversario.

2-5 ACE DI MAGER E BREAK CONFERMATO!!!!

40-30 Gran prima del ligure.

30-30 Mager esagera con il passante e scappa via: game fondamentale.

30-15 Scappa via il diritto dal centro del campo dell’azzurro.

15-15 DIAGONALE INCREDIBILE DI SINNER CON IL DIRITTO! Discesa a rete di Mager troppo morbida.

15-0 Si ferma sul nastro il passante di diritto diagonale di Sinner.

2-4 BREAK MAGER!!! DIRITTO ESPLOSIVO DELL’AZZURRO!!!!

30-40 PALLA BREAK MAGER! Si ferma sul nastro il diritto in smorzata di Sinner.

30-30 Risposta profonda di Mager: in difficoltà l’altoatesino in uscita dal servizio.

30-15 Servizio e diritto di Sinner.

15-15 CHE ANGOLO DI MAGER! Diritto diagonale pazzesco del ligure dopo il diagonale di Sinner dal centro del campo.

15-0 Ace di Sinner, il quinto del match.

2-3 Servizio esterno di Mager che chiude con la volée di rovescio.

40-15 Servizio e diritto lungolinea di Mager che chiude con lo smash.

30-15 Gran contro smorzata di rovescio del ligure dopo uno scambio comandato con il diritto.

15-15 Gran demi-volée di rovescio di Mager dopo il serve&volley.

0-15 Servizio e diritto in corridoio dell’azzurro.

2-2 DI POCO A LATO IL DIRITTO DI MAGER! L’italiano a campo aperto sbaglia il passante.

40-30 Aggressivo in risposta Mager con il diritto: scappa via la difesa.

40-15 Diritto sul nastro del classe 2001 in uscita dal servizio.

40-0 Risposta lunga di Mager.

30-0 Ottima prima esterna di Sinner.

15-0 Scappa via il diritto di Mager nel tentativo di smorzata.

1-2 Si salva il ligure con il servizio annullando anche una palla break.

AD-40 Risposta lunga di Sinner.

40-40 Gran prima centrale di Mager.

30-40 CHE DIRITTO DIAGONALE DI SINNER!!!! Risposta in allungo pazzesca dell’italiano.

30-30 Servizio e diritto del #87 al mondo.

15-30 Palla corta di rovescio comoda del ligure: diritto lungolinea vincente di Sinner.

15-15 Resistenza prolungata di Mager in difesa dopo due diritti micidiali di Sinner che poi trova la rete con il diritto lungolinea.

0-15 ROVESCIO PAZZESCO DIAGONALE DI SINNER! Gran colpo del classe 2001 quasi da terra.

1-1 Mager prova a muovere l’avversario ma il rovescio è lungo.

40-15 Ace centrale di Sinner.

30-15 Cross di rovescio di Sinner, Mager arriva male sulla palla.

15-15 Scappa via la risposta dell’azzurro. Intanto fuori dai giochi Camila Giorgi sul campo 10.

0-15 Gran risposta di diritto di Mager.

0-1 Il ligure comincia bene il terzo set.

40-15 Servizio e palla corta del ligure.

30-15 Servizio e smash a rimbalzo di Mager.

15-15 Si ferma sul nastro il rovescio incrociato del classe 2001.

0-15 Gran risposta di diritto di Sinner.

INIZIO TERZO SET

14.47 Jannik Sinner sopravvive a un parziale ben giocato da Gianluca Mager e soprattutto al decimo gioco quando aveva concesso due palle break che potevano consegnare il set al ligure. L’altoatesino però ha cambiato ritmo, strappato il servizio nell’undicesimo gioco e conquistato anche il secondo set.

FINE SECONDO SET

7-5 SECONDO SET SINNER! L’azzurro conferma il break e a zero chiude il turno decisivo.

40-0 Sul nastro la risposta di Mager.

30-0 Prima potente di Sinner.

15-0 Scappa via la risposta di Mager.

6-5 BREAK SINNER! Arriva lo strappo decisivo dell’azzurro.

40-AD PASSANTE IN CORSA DI SINNER! Gran diritto dell’azzurro dopo la palla corta di Mager.

40-40 Si salva Mager con il servizio.

40-AD PALLA BREAK SINNER! Brutto diritto dell’azzurro in uscita dal servizio.

40-40 Scambio durissimo vinto dall’altoatesino che ha comandato con il diritto e portato l’avversario all’errore di rovescio.

AD-40 Gran prima esterna del ligure.

40-40 Bravissimo Mager al servizio ad annullare la chance.

30-40 PALLA BREAK SINNER! Risposta impressionante di diritto dell’azzurro.

30-30 Gran risposta lungolinea di Sinner che continua a martellare con il diritto.

30-15 Servizio e diritto diagonale di Mager che chiude nei pressi della rete con una demi-volée.

15-15 Lungo il rovescio diagonale dell’azzurro.

0-15 Gran diritto diagonale di Sinner in avanzamento.

5-5 SI SALVA SINNER! Game chiave del parziale con due palle break annullate dall’azzurro.

AD-40 Stecca Mager nel tentativo di trovare profondità.

40-40 Si ferma sul nastro il diritto di Sinner dopo il rovescio profondo di Mager.

AD-40 Servizio al corpo del classe 2001.

40-40 Prima pazzesca al centro di Sinner.

30-40 Scappa via la risposta del #87 al mondo.

15-40 DUE SET POINT MAGER! Prime due palle break dopo un altro gran diritto in uscita dalla risposta e la chiusura nei pressi della rete.

15-30 Gran diritto del ligure che varia da fondocampo.

15-15 Spinge con il diritto Mager da fondocampo: in ritardo il classe 2001.

15-0 Servizio e diritto di Sinner.

4-5 Bravissimo Mager a gestire un game fondamentale e resta avanti nel parziale.

40-30 Ace del ligure.

30-0 Diritto profondo di Sinner: Mager non riesce a difendersi.

30-15 Scappa via il rovescio di Sinner nel tentativo di imbastire lo scambio.

15-15 Gran diritto in cross incrociato di Mager.

0-15 Diritto in rete di Mager in uscita dal servizio.

4-4 Servizio a zero di Sinner dopo il diritto diagonale.

40-0 Prima centrale del classe 2001.

30-0 Lunga la risposta di Mager.

15-0 Terzo ace di Sinner.

3-4 Mager tiene il servizio e conduce il secondo set.

40-15 Accelerazione vincente di Sinner che recupera la palla corta di Mager.

40-0 Risposta lunga dell’azzurro.

30-0 Sul nastro il rovescio nei pressi della rete di Sinner.

15-0 Buona prima di Mager.

3-3 Sinner resiste al servizio sfruttando gli errori di Mager.

40-30 Scappa via il lungolinea di rovescio del ligure.

30-30 Si carica Mager con un’altra risposta profonda di rovescio.

30-15 In rete la risposta di Mager.

15-15 Prende coraggio Mager in risposta: gran diritto diagonale.

15-0 Servizio e diritto dell’altoatesino.

2-3 Sinner perde la diagonale di rovescio e Mager conduce il secondo set.

40-15 Lungo il diritto in uscita dal servizio di Mager.

40-0 Risposta in corridoio di Sinner.

30-0 Prima al corpo e diritto lungolinea dell’azzurro.

15-0 Servizio e rovescio diagonale di Mager.

2-2 Game rapidi in questo secondo parziale.

40-0 Risposta lunga del ligure.

30-0 Scappa via il rovescio di Mager.

15-0 Gran prima di Sinner.

1-2 Servizio a zero anche per Mager che conduce il secondo set.

40-0 Altro ace del #87 al mondo.

30-0 Ace di Mager.

15-0 Buona prima esterna del ligure.

1-1 Servizio a zero per Sinner che non cala in termini di ritmo di gioco.

40-0 Servizio e rovescio diagonale perfetto del classe 2001.

30-0 Scappa via il rovescio di Mager in risposta.

15-0 Servizio e diritto di Sinner.

0-1 Si salva Mager sulla discesa a rete e il rovescio di Sinner portato via dal nastro.

AD-40 Ace del ligure.

40-40 Servizio e diritto di Mager.

30-40 PALLA BREAK SINNER! Rovescio vincente in recupero dell’azzurro sulla discesa a rete di Mager.

30-30 Diritto in cross di Sinner che poi chiude con il diagonale.

30-15 Ottima prima dell’azzurro.

15-15 Si ferma sul nastro la stop volley di Sinner.

0-15 Doppio fallo di Mager.

INIZIO SECONDO SET

14.00 Dominio di Jannik Sinner nel primo parziale vinto per 6 giochi a 1 grazie a due break collezionati nel quarto e sesto gioco. Troppo gap tecnico tra i due sin qui.

FINE PRIMO SET

6-1 PRIMO SET SINNER!!!! L’azzurro ammattisce l’avversario e il suo recupero finisce in rete.

40-30 In corridoio il diritto di Sinner in uscita dal servizio.

40-15 Servizio e altra palla corta dell’italiano.

30-15 Servizio e smorzata di rovescio vincente di Sinner.

15-15 Mager risponde profondamente con il diritto: scappa via il diritto diagonale di Sinner.

15-0 Gran prima di Sinner.

5-1 IMPRESSIONANTE SINNER! Altro break dell’azzurro che gioca in maniera incredibile da fondocampo su cui Mager non può nulla.

40-AD PALLA BREAK SINNER! Diritto pazzesco lungolinea dell’azzurro.

40-40 Sinner continua a giocare profondo da fondocampo: Mager non riesce a gestire lo scambio.

40-30 Risposta profonda e angolata di Sinner con il diritto che poi chiude con la smorzata.

40-15 Ottima prima del ligure.

30-15 Doppio fallo di Mager.

30-0 Risposta lunga del classe 2001.

15-0 Servizio e diritto di Mager.

4-1 Break confermato e altro servizio a zero dell’azzurro.

40-0 Ace di Sinner.

30-0 Rovescio profondo in uscita dal servizio per Sinner.

15-0 Scappa via il rovescio di Mager che non riesce a scambiare.

3-1 BREAK SINNER! Contropiede vincente dell’altoatesino.

15-40 Due palle break Sinner! Errore di Mager in uscita dal servizio.

15-30 Prima centrale del ligure.

0-30 Servizio e diritto lungo di Mager.

0-15 PASSANTE DI ROVESCIO DI SINNER! Servizio e rovescio diagonale di Mager e passante dell’azzurro.

2-1 Servizio a zero per Sinner che chiude con il diritto.

40-0 Ace di Sinner.

30-0 Rovescio lungo in risposta del ligure.

15-0 In corridoio il diritto di Mager.

1-1 Buona prima di Mager.

40-30 Servizio e palla corta di Mager e diritto vincente di Sinner.

40-15 Servizio esterno e rovescio vincente di Mager.

30-15 Diritto lungo di Sinner in risposta.

15-15 Si ferma sul nastro il rovescio del ligure.

15-0 Gran diritto incrociato di Mager.

1-0 Altra prima potente di Sinner che comincia bene il match.

40-15 Scappa via la risposta di Mager.

30-15 Cambio di ritmo di diritto di Sinner: scappa via il colpo difensivo di Mager.

15-15 Scappa via il rovescio diagonale del ligure.

0-15 Risposta profonda di Mager con il diritto.

0-0 Si comincia a Parigi! Batte Sinner.

INIZIO PRIMO SET

13.34 Nono confronto tra due italiani in Francia nell’Era Open. Primo incontro dal primo turno del 2019 quando si incontrarono Fabio Fognini e Andreas Seppi con il ligure uscito vincitore.

13.32 Intanto black-out per Camila Giorgi: l’azzurra ha perso il primo set per 7-5 contro Varvara Graceva dopo essere stata avanti per 5-2.

13.30 Comincia il riscaldamento.

13.29 Nella Race verso Milano per quanto concerne le Next Gen Finals, Jannik Sinner conduce la classifica con 1375 punti. Al quarto posto invece c’è Lorenzo Musetti.

13.27 Giocatori in campo sul Court Simonne-Mathieu!

13.25 L’azzurro è #60 nella Race verso Torino e in caso di vittoria oggi si avvicinerebbe ai primi 50. Tanti italiani dunque in lotta per le posizioni mondiali.

13.23 Tra poco entreranno in campo i due giocatori per conquistare un posto nel terzo turno parigino!

13.21 Gianluca Mager ha guadagnato invece sette posizioni e virtualmente è #80 al mondo: in caso di vittoria rientrerebbe alla posizione #75 migliorando il best ranking dello scorso anno.

13.19 L’azzurro è 11° nella Race verso Torino e deve inseguire Casper Ruud al momento al decimo posto. Positivo per Berrettini e l’altoatesino l’eliminazione di Hubert Hurkacz.

13.17 Jannik Sinner deve vincere per continuare a inseguire i quarti di finale raggiunti lo scorso anno contro Rafael Nadal. L’azzurro è virtualmente #23 al mondo dopo essere partito come #19 al mondo e come testa di serie #18 nello Slam parigino.

13.15 Gianluca Mager invece ha battuto il teutonico Peter Gojowczyk per 6-2 3-6 6-4 7-5 con il tedesco subentrato come lucky loser al posto di John Millman

13.13 Jannik Sinner e Gianluca Mager tornano in campo dopo due giorni di riposo. Il classe 2001 ha vinto il primo turno al quinto set contro Pierre-Hugues Herbert per 6-1 4-6 (4)6-7 7-5 6-4 annullando anche un match point.

13.11 In campo al momento altri due italiani oltre ad Andreas Seppi. Lorenzo Musetti sta giocando sul Campo 12 contro Yoshihito Nishioka con il giapponese avanti 1-0 e Camila Giorgi contro Varvara Graceva. L’azzurra è avanti 5-2 nel primo set.

13.09 Tra poco dunque scenderanno in campo Jannik Sinner e Gianluca Mager. Primo confronto di sempre tra i due: in palio il terzo turno contro uno tra Mikael Ymer e Gael Monfils. Lo svedese è avanti al momento 3-0.

13.07 Matteo Berrettini vola al terzo turno del Roland Garros! L’azzurro batte 6-3 6-3 6-2 Federico Coria e aspetta uno tra Andreas Seppi e Kwon Soon-woo: il coreano è in vantaggio per 6-4 7-5 1-0.

12.40 Restate con noi dunque! Tra un’oretta circa dovrebbe cominciare la sfida tra Jannik Sinner e Gianluca Mager.

12.39 Andreas Seppi invece rincorre Kwon Soon-woo dopo aver perso il primo set per 6 giochi a 4. L’altoatesino adesso è avanti per 5 giochi a 4. A breve scenderà in campo anche Camila Giorgi contro Varvara Gračëva.

12.38 Altro set durissimo vinto da Matteo Berrettini che piazza un altro 6-3 nel secondo parziale contro Federico Coria! L’azzurro vede il terzo turno.

11.45 Restate con noi in attesa dell’inizio del derby italiano.

11.44 Il romano sta giocando il primo match di giornata, cominciato alle 11, sul Court Simonne-Mathieu. A seguire il derby azzurro tra Jannik Sinner e Gianluca Mager! In campo al momento anche Andreas Seppi: in giornata giocheranno anche Lorenzo Musetti, Jasmine Paolini e Camila Giorgi.

11.43 Grande giornata di tennis italiano nel secondo Slam dell’anno! Matteo Berrettini ha vinto il primo set per 6 giochi a 3 grazie ai break ottenuti nel primo e nono gioco del parziale contro Federico Coria.

11.42 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Gianluca Mager, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare maschile del Roland Garros 2021.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Gianluca Mager, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare maschile del Roland Garros 2021. Primo confronto di sempre tra i due azzurri: chi vince il derby italiano approda al terzo turno contro uno tra lo svedese Mikael Ymer che ha battuto Roberto Carballes Baena al primo turno e il padrone di casa Gael Monfils che ha vinto contro Alberto Ramos Vinolas.

L’azzurro torna a giocare dopo i due giorni di riposo ottenuti dopo la vittoria in cinque set sul francese Pierre-Hugues Herbert. Jannik Sinner ha battuto il padrone di casa in un match molto equilibrato per 6-1 4-6 (4)6-7 7-5 6-4 dopo aver annullato anche un match point dimostrando una gran forza mentale. L’altoatesino è virtualmente numero 22 al mondo e deve fare più strada possibile considerando i quarti di finale dello scorso anno persi contro Rafael Nadal.

Il numero 87 al mondo torna in campo dopo la vittoria contro il tedesco Peter Gojowczyk per 6-2 3-6 6-4 7-5 con il tedesco subentrato come lucky loser al posto di John Millman. L’azzurro ha piazzato il miglior risultato in uno Slam e vuole continuare a migliorarsi, anche in termini di classifica. Ha già guadagnato virtualmente sette posizioni e in caso di vittoria contro il connazionale più giovane potrebbe rientrare in top70 migliorando il suo best ranking alla posizione numero 77 dello scorso anno.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Gianluca Mager, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare maschile del Roland Garros 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come seconda partita giornaliera alle 11.00 sul Court Simonne-Mathieu di Parigi presso lo Stade Roland Garros. La sfida sarà disponibile in tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2 e in streaming su Eurosport Player e discovery+ oltre che DAZN e Sky Go. Buon divertimento!

