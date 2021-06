Giocheranno domani il primo (e si spera non unico) derby italiano in quest’edizione del Roland Garros Jannik Sinner e Gianluca Mager, attesi da un secondo turno dalle prospettive ben diverse per i due: favorito l’altoatesino, nel più classico dei ruoli di uomo senza nulla da perdere il sanremese.

Com’è noto, i due scenderanno in campo domani perché, pur avendo giocato lunedì, la questione sta nella programmazione particolare dello Slam parigino, che parte di domenica, spalma i primi turni su tre giorni e poi normalizza il tutto dal secondo turno in poi. Nella fattispecie, il mercoledì, parlando solo del tabellone maschile, è dedicato alla parte bassa del tabellone, quella in cui si trova Fabio Fognini, mentre il giovedì (in questo caso il 3 giugno) gioca la parte alta, quella in cui ben sei italiani sono impegnati, oltre al trio Nadal-Djokovic-Federer.

Ma c’è anche un altro potenziale pericolo, quello rappresentato dalla pioggia, che nella metà di questa settimana potrebbe dare gli unici problemi al torneo in tutta la sua durata. In particolare, domani è prevista discesa dell’acqua nel pomeriggio: potrebbe essere un problema se Sinner e Mager venissero programmati nella seconda parte della giornata.

Un problema simile potrebbe correrlo, se dovesse andare oggi per le lunghe (o se dovesse farlo il match precedente Siniakova-Kudermetova) Fabio Fognini, opposto all’ungherese Marton Fucsovics. Il giorno peggiore in realtà sarebbe venerdì, in cui la pioggia potrebbe occupare tutto il pomeriggio.

Foto: LiveMedia/DPPI/Jean Catuffe – LivePhotoSport.it