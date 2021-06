Roland Garros 2021: Jannik Sinner elimina un bravo Gianluca Mager in quattro set e va al terzo turno

Jannik Sinner porta a termine con successo il derby di secondo turno contro Gianluca Mager. Il numero 2 d’Italia supera il sanremese con il punteggio di 6-1 7-5 3-6 6-3 e si appresta ora a sfidare lo svedese Mikael Ymer, che ha eliminato non senza sorpresa uno dei beniamini di casa, Gael Monfils, che rischia involontariamente di essere simbolo della ben poco lusinghiera (eufemismo) spedizione francese in casa propria. Continua dunque la corsa a un potenziale ottavo contro Rafael Nadal per il diciannovenne azzurro.

Nel primo set di fatto la storia non c’è quasi mai, perché Sinner, superati un paio di game interlocutori, dilaga senza lasciar scampo a Mager. Un break, poi un altro, tutti caratterizzati da una maggior spinta dell’altoatesino da fondo. In questa fase non sembrano esserci particolari soluzioni a disposizione del sanremese, dominato in ogni parte del campo: il 6-1 si spiega anche così.

Mager, però, riesce a riprendersi molto bene nel secondo parziale: soluzioni semplici, come quelle basate su servizio e dritto, ma efficaci. Sul 4-5 è lui il primo a guadagnare due set point, sul servizio di Sinner, ma di cedere l’altoatesino non vuole saperne, giocando benissimo proprio con gli schemi migliori fino a questo momento migliori del suo avversario. L’undicesimo game va in lotta e lo vince ancora il numero 2 d’Italia, che serve per il set e lo chiude senza troppe difficoltà.

Il sanremese non si scoraggia, ed è lui ad avere una chance nel terzo parziale salendo sul 30-40 e con Sinner in difficoltà, a tratti, di fronte all’incisività del suo avversario. Uno splendido dritto incrociato regala a Mager il break, che riesce a conservare con grande autorità fino alla conclusione per allungare il parziale. E dire che l’altoatesino avrebbe potuto mettere una seria ipoteca sul confronto se avesse trasformato la palla break capitata nel terzo game.

Il quarto set prende avvio con i due servizi che iniziano a traballare, e per tre volte i due si scambiano favori in questo senso. Dal 3-1 in proprio favore (conquistato con recupero da 40-0), però, Sinner non si volta più, anche perché Mager inizia a essere un pochino più in difficoltà relativamente ai colpi da fondo. L’altoatesino va a due punti dal match già sul 5-2, ma è sul 5-3 che conclude la propria fatica in due ore e 19 minuti.

Da rimarcare il rapporto vincenti-gratuiti del numero 2 d’Italia (38-22), anche se Mager male non si comporta (33-38), considerando il tentativo di prendere più rischi possibili, dal secondo set in poi. Meglio Sinner anche con punti vinti su prima e seconda (76%-66% e 71%-53%).

