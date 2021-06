LIVE Russia-Danimarca, Europei 2021 in DIRETTA: spareggio decisivo per la qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport, e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Russia-Danimarca, match valido per la terza e ultima giornata del gruppo B degli Europei 2020 di calcio, spareggio decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale quello del Parken di Copenaghen.

La Danimarca del ct Kasper Hjulmand si presenta all’ultimo match della sua fase a gironi ancora ferma a quota 0. Dopo la sconfitta all’esordio con la Finlandia (0-1) in cui i danesi sono stati inevitabilmente influenzati dal caso Christian Eriksen, per Simon Kjaer e compagni è arrivata anche la seconda sconfitta con il più quotato Belgio (1-2). La Danimarca dovrà dunque vincere per poi sperare in qualche incastro favorevole per passare come miglior terza o addirittura seconda del girone nel caso di vittoria con almeno due goal di scarto del Belgio sulla Finlandia.

La Russia di Stanislav Salamovič Čerčesov ha invece raccolto 3 punti nelle prime due partite giocate a Euro 2020. Dopo la netta sconfitta della prima giornata patita per mano del Belgio, “Gli Orsi” hanno superato 1-0 la Finlandia con goal vittoria realizzato dall’atalantino Aleksey Miranchuk in chiusura del primo tempo. La classifica del gruppo B prima degli ultimi 90′ vede dunque il Belgio davanti a punteggio pieno, Russia e Finlandia a 3 e Danimarca a 0. Con un punto i russi sarebbero dunque quasi certi della qualificazione agli ottavi di finale.

PROBABILI FORMAZIONI

RUSSIA (3-5-1-1): Shunin; Barinov, Diveev, Dzhikiya; Karavaev, Ozdoev, Zobnin, Golovin, Kuzyaev; Al. Miranchuck; Dzyuba. Ct: Čerčesov.

DANIMARCA (3-4-2-1): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Wass, Højbjerg, Delaney, Maehle; Braithwaite, Damsgaard; Poulsen. Ct: Hjulmand.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Russia-Danimarca, ultima giornata del gruppo B di Euro 2020. Calcio d’inizio previsto alle ore 21.00 al “Parken” di Copenaghen, in contemporanea con Belgio-Finlandia, altro match del girone, buon divertimento.

