LIVE Pro Recco-Barceloneta 0-0, Champions League 2021 in DIRETTA: a breve inizia la sfida

17.58 Entrano in acqua le compagini.

17.55 Squadre che sono sul piano vasca, a breve si comincia.

17.53 Ultimi precedenti tra le due compagini risalenti al 2019, entrambi favorevoli agli italiani.

17.49 Da segnalare la presenza di ex di lusso da entrambi i lati. Sulla panchina del Recco troviamo Gabi Hernandez, nativo di Barcellona, che ha iniziato la sua carriera proprio nel club che oggi affronterà da rivale. Come centroboa degli iberici invece l’italo francese Michael Bodegas, protagonista nelle passate stagioni in Liguria.

17.46 La reazione c’è stata anche da parte dei recchelini che nei quarti di finale si sono imposti per 16-9 contro i teutonici dell’Hannover.

17.43 Non sarà sicuramente una sfida facile quella con gli iberici: ieri si sono sbarazzati dell’Olympiacos per 22-9, dando una dimostrazione di forza impressionante.

17.40 I liguri vanno a caccia dell’ultimo atto, per riscattare una stagione assolutamente deludente vista la sconfitta subita dall’AN Brescia in campionato.

17.37 Scendono in acqua alle 18.00 in un incontro sicuramente ricco di emozioni Pro Recco e Barceloneta.

17.35 Buonasera e benvenuti alla Diretta Live della prima delle due semifinali per la Final Eight di Champions League di pallanuoto maschile in quel di Belgrado.

Ieri i liguri hanno iniziato al meglio il proprio cammino a livello continentale imponendosi nettamente, per 16-9 contro i teutonici dell’Hannover. In serata è arrivata però la pronta risposta degli iberici che si sono sbarazzati dell’Olympiacos per 22-9, dando una dimostrazione di forza impressionante.

La banda guidata proprio dallo spagnolo Gabi Hernandez partirà leggermente favorita sulla carta, se non altro per l’esperienza accumulata dai giocatori, a partire da capitan Ivovic, in match di questo calibro, ma la rosa degli avversari (in squadra anche l’azzurro Michael Bodegas) fa paura.

Appuntamento alle 18.00 per la diretta live dell’incontro per non perdervi davvero nulla.

Photo LiveMedia/Luigi Mariani