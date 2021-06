LIVE Moto3, GP Catalogna 2021 in DIRETTA: Stefano Nepa svetta in FP3. Acosta, Migno e Masià fuori dalla Top14. Alle 12.35 la Q1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

9.53 La Q1 di questo pomeriggio sarà oltremodo interessante con qualche pilota che potrebbe non conquistare la Q2.

9.50 La sessione di oggi si è decisa negli ultimi minuti e le soprese non sono mancate. Migno, Acosta e Masià sono fuori e dovranno passare dalla Q1, una sessione che si prospetta oltremodo interessante.

9.47 La classifica della FP3:

9.45 Nepa, Rodrigo, Oncu, Suzuki, Binder, Antonelli, Fenati, Alcoba, Foggia, Sasaki, Salac, Fernandez, Guevara e Toba sono direttamente ammessi in Q2.

9.42 Stefano Nepa guida il gruppo! Ottima prestazione per l’italiano che firma il best lap in 1.47.761.

9.41 Acosta si migliora e saler 12°, mentre Suzuki, Rodrigo e Nepa svettano in classifica. Andrea Migno fuori dalla Q2! Anche Masià ed Acosta dovranno passare dal Q1! Classifica rivoluzionata nell’ultimo passaggio.

9.40 Bandiera a scacchi! Aspettiamo l’ultimo giro cronometrato.

9.38 Tutti in pista per l’ultimo passaggio. I piloti si studiano per la posizione migliore.

9.36 Nessuno scende in pista. Tutti si stanno aspettando per prendere la scia migliore.

9.34 I piloti si studiano per l’ultimo decisivo tentativo che potrebbe rivoluzionare la FP3.

9.32 Pedro Acosta è l’ultimo dei qualificati con il tempo di 1.48.797. Attendiamo l’ultimo tentativo per tutti i protagonisti.

9.30 I piloti tornano ai box per montare le gomme fresche.

9.28 La classifica aggiornata della FP1:

9.26 Iniziano a vedersi i primi crono interessanti con Acosta che si colloca al momento a 14° posto. Davanti a tutti resta Rodrigo.

9.23 Binder è secondo in questo momento. Il sudafricano insegue il primo acuto del 2021, una stagione che lo vedeva favorito alla vigilia della stagione.

9.20 Si entra in questo momento nella seconda metà della sessione ed i tempi dovrebbero abbassarsi.

9.17 La graduatoria aggiornata della FP3:

9.15 Rodrigo guida il gruppo, Salac è l’ultimo dei qualificati per la Q2.

9.13 Nessuno appare in grado di modificare la Top14. Attendiamo nuovi riferimenti.

9.11 Dennis Foggia e Jaume Masià sono al momento out della Top14. I tempi verranno realizzati nella seconda parte della qualifica.

9.10 La classifica della FP3:

9.07 Rodrigo, Binder, Fenati, Guevara, Saaski, Alcoba, Garcia, Migno, Suzuki, Nepa, Antonelli, Rossi, Alcoba e Sasaki sono al momento presenti in Q2.

9.05 Gabriel Rodrigo è al comando della combinata con il tempo di 1.47.950. La classifica potrebbe cambiare con queste condizioni.

9.03 Inizia l’attività a Barcellona. Il sole splende al Montmelò, circuito che presenta un’importante modifica in curva 10, la piega che immette nell’ultimo settore.

9.00 Bandiera verde! Scatta la FP3 del GP di Catalogna!

8.57 I piloti si preparano per scendere in pista. Tra 3 minuti si parte.

8.55 Occhi puntati sui nostri italiani. Andrea Migno (Snipers), Romano Fenati (Max Racing) e Dennis Foggia (Leopard) sono da tenere in considerazione per un buon risultato insieme al nostro Niccolò Antonelli (Esponsorama).

8.52 L’argentino Gabriel Rodrigo ha iniziato nel migliore dei modi il fine settimana. Il portacolori di Gresini è pronto a confermarsi nella Top3 dopo aver conquistato il podio in Italia al Mugello.

8.49 La classifica combinata alla vigilia della FP3. I migliori passano direttamente in qualifica.

1 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 1’47.950 14 15 244.3

2 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing HONDA 1’48.028 14 15 0.078 0.078 243.2

3 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’48.208 13 15 0.258 0.180 238.9

4 28 Izan GUEVARA SPA Solunion GASGAS Aspar Team GASGAS 1’48.408 17 17 0.458 0.200 244.3

5 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’48.442 15 16 0.492 0.034 241.6

6 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 1’48.449 13 13 0.499 0.007 242.6

7 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’48.526 13 15 0.576 0.077 241.0

8 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’48.530 14 16 0.580 0.004 243.2

9 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 1’48.631 15 15 0.681 0.101 242.1

10 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 1’48.646 14 15 0.696 0.015 240.0

11 11 Sergio GARCIA SPA Solunion GASGAS Aspar Team GASGAS 1’48.649 15 16 0.699 0.003 242.6

12 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 1’48.764 13 14 0.814 0.115 240.5

13 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’48.767 13 16 0.817 0.003 240.5

14 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1’48.968 14 16 1.018 0.201 241.0

15 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 1’49.456 16 16 1.506 0.488 244.3

16 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’49.458 15 16 1.508 0.002 239.4

17 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’49.472 4 4 1.522 0.014 238.9

18 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 1’49.675 10 15 1.725 0.203 243.7

19 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’49.771 12 15 1.821 0.096 235.8

20 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’49.884 11 16 1.934 0.113 243.7

21 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing HONDA 1’49.964 9 11 2.014 0.080 243.2

22 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA 1’49.971 14 15 2.021 0.007 238.4

23 32 Takuma MATSUYAMA JPN Honda Team Asia HONDA 1’50.019 13 15 2.069 0.048 241.0

24 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’50.130 9 14 2.180 0.111 244.3

25 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia HONDA 1’50.167 4 5 2.217 0.037 242.1

26 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 1’50.641 12 14 2.691 0.474 239.4

27 22 Elia BARTOLINI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 1’50.664 14 15 2.714 0.023 239.4

28 96 Daniel HOLGADO SPA CIP Green Power KTM 1’50.969 5 5 3.019 0.305 244.8

8.46 I risultati della FP2 di ieri:

8.43 Tutto è pronto da Barcellona per l’ultima sessione di libere prima delle qualifiche ufficiali. I migliori 14 al termine della combinata passeranno direttamente alla Q2 di questo pomeriggio.

8.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP3 del Gran Premio di Catalogna per quanto riguarda la Moto3. Tra pochi minuti si parte.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP3 e delle qualifiche del Gran Premio di Catalogna, settimo atto del Mondiale F1 2021. Lo spettacolo è assicurato a Barcellona dopo le due interessanti sessioni di ieri.

L’argentino Gabriel Rodrigo guida il gruppo dopo la FP2 di ieri pomeriggio. Il portacolori di Gresini è al comando della classifica combinata con 78 millesimi di scarto sul sudafricano Darryn Binder (Sprinta) e 180 sul nostro Romano Fenati (Max Racing).

Ottimi riscontri anche da Andrea Migno (Snipers), Stefano Nepa (BOE) e Niccolò Antonelli (Esponsorama), rispettivamente settimo, nono e decimo. Solo ventesimo Dennis Foggia (Leopard), pilota che ha vinto la prova italiana del Mugello,

Appuntamento alle 9.00 per la Diretta Live della FP3 del Gran Premio di Catalogna, settimo atto del Motomondiale 2021. Buon divertimento!

