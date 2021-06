Moto3, risultati FP1 GP Catalogna 2021: Sergio Garcia parte forte al Montmelò, 6° Fenati, 7° Foggia, 9° Antonelli

Con il ricordo di Jason Dupasquier e la sua morte ancora ben nitida negli occhi e nel cuore di tutti i protagonisti, la Moto3 prova a ripartire. Anche nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna, settimo appuntamento del Motomondiale 2021, era ancora pesante il lascito di quanto avvenuto al Mugello sabato scorso ma, come spesso capita nel Circus delle due ruote, “The show must go on” ed i piloti sono tornati in pista, provando a pensare solamente al weekend di gara.

Sul tracciato del Montmelò (baciato dal sole e temperature di 24° per quanto riguarda l’atmosfera, e 29° sull’asfalto) la FP1 ha visto il miglior tempo del padrone di casa Sergio Garcia (Gas Gas Aspar) in 1:48.426 con 231 millesimi sul suo connazionale e compagno di scuderia Izan Guevara in 1:48.698. Terzo tempo per il ceco Filip Salac (Honda Snipers) in 1:48.840 a 373 millesimi, quarto il britannico John McPhee (Honda Petronas) in 1:48.999 a 532, mentre è quinto l’argentino Gabriel Rodrigo (Honda Gresini) in 1:49.041 a 574.

Sesto crono per il primo degli italiani, Romano Fenati (Husqvarna Max Racing), in 1:49.062 a 595 millesimi, settimo per Dennis Foggia (Honda Leopard) in 1:49.160 a 693 dopo la vittoria del Mugello, quindi ottavo lo spagnolo Jaume Masià (Red Bull KTM Ajo) a 776, nono Niccolò Antonelli (KTM Avintia Esponsorama) a 798 e decimo Stefano Nepa (KTM BOE) a 828.

Si classifica in tredicesima posizione Riccardo Rossi (KTM BOE) a 959 millesimi dalla vetta, quindicesimo Andrea Migno (Honda Snipers) scivolato fuori dalla top14 (dopo una sessione condotta sempre ai piani alti) a 1.130 da Garcia, mentre è solamente ventesimo il leader della classifica generale Pedro Acosta. Il rookie del team Red Bull KTM Ajo, come suo solito, è partito senza forzare in maniera eccessiva, e si è classificato a 1.602 dalla vetta. Si ferma in ventottesima ed ultima posizione, invece, Elia Bartolini (KTM Avintia) a 5.839.

A questo punto la classe più leggera si concentra sulla seconda sessione di prove libere che prenderà il via alle ore 13.15 e ci aiuterà in maniera più accurata a capire quali sono i reali valori in pista al Montmelò, con i piloti a caccia della qualificazione all’interno della top14, per evitare la Q1 delle qualifiche di domani.

