CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.36: Per oggi è tutto, appuntamento a domani alle 19.30 per Italia-Germania che conclude l’avventura azzurra in VNL. Grazie per averci seguito e buonanotte

23.34: Per l’Italia 16 punti di Volkov, 15 di Poletaev, 13 di Kliuka, 12 di Kurkaev. Per gli azzurri 14 punti di Bottolo, 12 di Cortesia, 11 di Recine e 10 di Pinali

23.33: L’Italia è stata superiore in tutto nei numeri rispetto alla Russia. Agli azzurri per vincere è mancato davvero poco, qualcosa nella fase decisiva del match, in particolare del tie break ma gli azzurri escono bene anche da questo incontro

23.32: Continua a piacere questa Italia che strappa un punto e due set ad una Russia discontinua e molto fallosa anche per merito degli azzurri

12-15 Primo tempo di Kurkaev e la Russia resta ancora in corsa per la final four vincendo 3-2 la sfida con un’Italia pimpante e mai doma

12-14 Vincente Pinali da seconda linea

11-14 Vincente Poletaev da seconda linea

11-13 Ace di Volkov

11-12 Muro Russia su Spirito dopo la rigiocata azzurra

11-11 Mano out Pinali da seconda linea!

10-11 Diagonale vincente di Poletaev da zona 2

10-10 Fallo di trattenuta Russia

9-10 Primo tempo Cortesia

8-10 Diagonale vincente di Poletaev da zona 2

8-9 Bottoloooooooooo!!! Miracolo da zona 4 dopo la ricezione sbagliata

7-9 Errore al servizio Italia

7-8 Errore al servizio Russia

6-8 Vincente la pipe di Volkov

6-7 Con il sinistro Vitelli trova il tocco vincente in primo tempo

5-7 Diagonale vincente Kriuka da zona 4

5-6 Pinali vincente da seconda linea

4-6 Primo tempo Kurkaev

4-5 Errore al servizio Russia

3-5 Vincente Volkov da zona 4

3-4 Mano out di Bottolo da zona 4

2-3 La parallela di Volkov da zona 4

2-3 Invasione Italia

2-2 Errore al servizio Italia

2-1 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Pinaliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

1-1 Diagonale stretta di Bottolo

0-1 Invasione Italia

25-19 Michielettoooooooooooooo!!! Vincente la pipe. Che rimonta degli azzurri che hanno piazzato un break micidiale di 14-3 e trascinano i russi al tie break

24-19 Mano out Cavutooooooooooooo da zona 4

23-19 Mano out Cavutoooooooooooo da zona 4

22-19 Mano out Mikhaylov da zona 2

22-18 Errore al servizio Russia

21-18 Diagonale stretta di Mikhaylov da zona 2

21-17 Sulle mani del muro l’attacco di Mikhaylov da zona 4

21-16 Invasione Russia. Break di 10-0 per gli azzurri!

20-16 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Bottolooooooooooooooooooo

19-16 Pinaliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! Mano out da seconda linea

18-16 Pinaliiiiiiiiiiiiii!!! Vincente sulle mani del muro da seconda linea

17-16 Errore di Volkov da zona 4. Sorpasso Italia

16-16 Fallo da seconda linea di Poletaev

15-16 Cavutoooooooooo!!! Mano out da zona 4 con palla che arrivava da dietro

14-16 Vincente il pallonetto di Cavuto da zona 4

13-16 Muroooooooooooo Cortesiaaaaaaaaaaaaaaa

12-16 Vincente Bottolo da zona 4

11-16 Sulle mani del muro l’attacco di Volkov

11-15 Ace Pinali!

10-15 Primo tempo Cortesia

9-15 Poletaev vincente da zona 2

9-14 Errore al servizio Russia

8-14 Out la diagonale stretta di Pinali da zona 2

8-13 Invasione Italia

8-12 Errore al servizio Italia

8-11 Vincente Recine

7-11 Ace Volkov

6-8 Il muro di Kurkaev

6-7 Vincente la pipe di Bottolo

5-7 La diagonale di Poletaev da seconda linea. Sta faticando a prendere le misure l’Italia al russo

5-6 Muro Kurkaev

5-5 Errore al servizio Italia

5-4 Out la pipe di Kliuka

4-4 Errore di Poletaev da seconda linea

3-4 Vincente la parallela di Pinali

2-4 Primo tempo Kurkaev

2-3 Vincente da zona 4 Bottolo

1-3 Fallo di trattenuta di Bottolo

1-2 Volkov in diagonale da zona 4

1-1 Vincente Bottolo da zona 4 a chiudere una lunga azione

17-25 Il muro di Kurkaev. L’Italia ha spento la luce nella fase centrale del set e ora i russi sono avanti 1-2

17-24 Primo tempo Volvich

17-23 Primo tempo Cortesia

16-23 La pipe di Volkov

16-22 Diagonale vincente di Pinali da seconda linea

15-22 Diagonale vincente di Poletaev da seconda linea

15-21 Errore al servizio Russia

14-21 La free ball di Volvich

14-20 Parallela di Kliuka da zona 4

14-19 Mano out Recine da zona 4

13-19 Errore al servizio Italia

13-18 La pipe di Michieletto

12-18 Non si ferma la Russia. Ace Poletaev

12-17 Vincente l’attacco di Volkov da zona 4. Break di 6-0 Russia

12-16 Invasione aerea Italia

12-15 Tocco vincente di Volkov da zona 4

12-14 Muro Pankov

12-13 La diagonale di Poletaev da seconda linea

12-12 Vincente Poletaev da zona 2

12-11 Murooooooooooooo Spiritoooooooooooooo

11-11 Mano out Cortesia in primo tempo

10-11 Errore al servizio Italia

10-10 Errore al servizio Russia

9-10 Invasione Italia

9-9 Vincente Poletaev da zona 4

8-9 Errore al servizio Russia

8-8 Pallonetto vincente Kliuka da zona 4

8-7 Errore al servizio Russia

7-7 Ace Kurkaev

7-6 Diagonale vincente di Poletaev da seconda linea

7-5 Primo tempo Mosca

6-5 Errore al servizio Italia

6-4 Aceeeeeeeeeeeeeee Spiritooooooooooooooooo

5-4 Primo tempo di Mosca

4-4 Vincente Poletaev da seconda linea

4-3 Diagonale stretta vincente di Volkov

4-2 Mano out la pipe di Bottolo

3-2 Vncente Nelli da zona 2

2-2 Muro Volkov

2-1 Errore al servizio Italia

2-0 Muroooooooooooooo Moscaaaaaaaaaaaaa

1-0 Aceeeeeeeeeeeeeeee Bottoloooooooooooooo

25-16 Si completa il Recine-show! Muro sul primo tempo russo e l’Italia pareggia il conto. Che set degli azzurri! 1-1

24-16 Fallo di seconda linea di Poletaev

23-16 Palla staccata da rete, muro a tre altissimo ma Recine passa ugualmente da zona 4

22-16 Primo tempo Volvich

22-15 Ancora un mano out di Recine da zona 4

21-15 Recine sulle mani del muro da zona 4

20-15 La diagonale di Poletaev da zona 2

20-14 La pipe di Recine

19-14 Primo tempo Kurkaev

19-13 Muroooooooooooooooo Nelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

18-13 Diagonale vincente di Poletaev da seconda linea

18-12 Mano out di Nelli da zona 2

17-12 La free ball di Kurkaev

17-11 Mano out Volkov da zona 4

17-10 Errore al servizio Russia

16-10 Errore di Recine da zona 2

16-9 Primo tempo Volvich sulle mani del muro

16-8 Muroooooooooooooooo Moscaaaaaaaaaaaaaa

15-8 Mano out di Recine da zona 4

14-8 Kliuka vincente da zona 4

14-7 Mano out Recine da zona 4

13-7 Out la pipe di Bottolo

13-6 Errore al servizio Italia

13-5 In rete la pipe di Volkov

12-5 Aceeeeeeeeeeeeeeee Bottoloooooooooooooooooooo

11-5 La free ball di Mosca sulle mani del muro avversario

10-5 Mano out di Recine da zona 4. Bella Italia in questo momento

9-5 Out la parallela di Kliuka da zona 4

8-5 Muroooooooooooooo Cortesiaaaaaaaaaaaaaaa

7-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Bottoloooooooooooooooo

6-5 Errore al servizio Russia

5-5 Errore al servizio Italia

4-5 Mano out di Volkov da zona 4

4-4 Vincente Volkov da zona 4

3-4 Errore di Kurkaev in primo tempo

3-3 Primo tempo Mosca

21-25 Lo chiude giustamente Kliuka il primo set con un mano out da zona 4. Russi avanti 1-0

21-24 Mano out Vitelli nel primo tempo dietro

20-24 Fallo di trattenuta della Russia

19-24 Primo tempo Kurkaev

19-23 Errore al servizio Russia

18-23 Il pallonetto di Mikhaylov da zona 2

18-22 Ci provano tutti a superare il muro russo. Ci riesce Michieletto in pipe

17-22 Errore al servizio Italia

17-21 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Nelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

16-21 Vincente Cavuto da zona 4

15-21 Ace Kliuka, migliore in campo al momento

15-20 Out l’attacco di Bottolo

15-19 Mano out di Nelli dopo che Kliuka era andato in tribuna per recuperare un pallone

14-19 Errore al servizio Italia

14-18 Errore al servizio Russia

13-18 Strano primo tempo di Kliuka, ruolo schiacciatore…

13-17 mano out di Kliuka da zona 4

13-16 Diagonale vincente da zona 4 di Recine

12-16 Primo tempo Kurkaev

12-15 Mano out Recine da zona 4

11-15 Errore al servizio Italia

11-14 Muroooooooooooooooooo Cortesiaaaaaaaaaaaaaaaaa

10-14 Vincente Nelli da seconda linea

9-14 Errore al servizio Italia

9-13 Errore al servizio Russia

8-13 Diagonale violentissima di Mikhaylov da zona 2

8-12 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Cortesiaaaaaaaaaaaaaa

7-12 Errore al servizio Russia

6-12 Errore al servizio Italia

5-10 Errore al servizio Russia

4-10 Primo tempo Kurkaev

4-9 Errore al servizio Russia

3-9 Muro di Volkov su Nelli

3-8 La diagonale di Mikhaylov da seconda linea

3-7 In rete la rigiocata di Bottolo staccata da rete dopo due grandi difese di Balaso

3-6 Mano out di Bottolo da zona 4

2-6 Errore di Bottolo da zona 4. Non concentratissimi gli azzurri in questo avvio

2-4 Muro Volvich

2-3 Tocco vincente di Spirito da zona 4

1-3 Primo tempo Volvich

1-2 Errore al servizio Russia

0-2 In rete la pipe di Recine

0-1 Vincente Kliuka da zona 4

20.59: Spirito-Nelli, Cortesia-Mosca, Recina-Bottolo, Balaso libero per l’Italia

20.58: In casa Russia manca all’appello Muserskyi che è tornato a casa per infortunio e rischia di non esserci a Tokyo

20.57: Le squadre stanno ultimando il riscaldamento, possibile che si inizi con qualche minuto di ritardo

20.55: Questa la classifica provvisoria quando si deve ancora completare la penultima giornata: Polonia 36 punti, Brasile (che sta battendo 2-0 la Germania) 35 punti, Slovenia 31 punti (11 vittorie), Francia 32 punti (10 vittorie), Russia 29 punti (9 vittorie). Per la Russia è una sfida dentro o fuori

20.53: Nel pomeriggio la Polonia ha superato 3-0 l’Iran, la Slovenia ha battuto 3-0 il Giappone, la Francia ha battuto 3-0 l’Argentina.

20.51: Questa mattina il Canada ha sconfitto l’Australia 3-0, la Serbia ha battuto 3-2 l’Olanda e gli Usa hanno superato 3-0 la Bulgaria

20.49: Dall’altra parte della rete ci saranno i bombardieri russi: squadra forte ma che qualche appiglio lo può lasciare ad un avversario di buon livello come l’Italia.

20.46: Gli azzurri hanno disputato un ottimo match contro il Brasile, confermando i progressi già mostrati nelle ultime giornate. Serve però un successo che possa lasciare il segno e che aggiunga fiducia a questo gruppo

20.43: Gli azzurri cercano un’impresa contro la forte formazione russa per impreziosire l’ultima fase della competizione dopo aver sfiorato il colpaccio ieri contro il Brasile.

20.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live di Italia-Russia, sfida valida per la quattordicesima giornata della VNL maschile in programma a Rimini

Programma, Orari, Tv e streaming di Italia-Russia – Il calendario delle partite dell’Italia nella VNL – La cronaca di Italia-Brasile

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, sfida valida per la quattordicesima giornata della VNL maschile in programma a Rimini. Gli azzurri cercano un’impresa contro la forte formazione russa per impreziosire l’ultima fase della competizione dopo aver sfiorato il colpaccio ieri contro il Brasile.

Gli azzurri hanno disputato un ottimo match contro il Brasile, confermando i progressi già mostrati nelle ultime giornate. Serve però un successo che possa lasciare il segno e che aggiunga fiducia a questo gruppo che ha fatto enormi passi avanti in termini di qualità di gioco rispetto alle prime uscite. Dall’altra parte della rete ci saranno i bombardieri russi: squadra forte ma che qualche appiglio lo può lasciare ad un avversario di buon livello come l’Italia.

La squadra guidata dal finlandese Sammelvuo ha diverse frecce al proprio arco, a partire dall’opposto Mikhaylov, vero e proprio cecchino di questa fase di qualificazione, ma attenzione anche alle bande Volkov e Kliuka e al centrale Karaev, giocatori di grande spessore che stanno disputando una VNL di ottimo livello.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Russia, sfida valida per la quattordicesima giornata della VNL maschile in programma a Rimini, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 21.00.

Foto: FIVB