L’Italia lotta ma non può nulla dinnanzi alla superiorità del Brasile che si impone 25-19 32-30 23-25 25-20 nella tredicesima sfida della Nations League di volley maschile. Migliori in campo Leal e Lucarelli autori rispettivamente di 21 e 20 punti. In casa azzurra molto bene Michieletto capace di mettere a referto 20 punti.

Primo set che inizia sui binari dell’equilibrio con Mosca che risponde splendidamente al diagonale vincente di Lucarelli (6-6). Gli azzurri accennano la fuga grazie al fantastico muro di Sbertoli sul Leal che vale il 12-9. La reazione dei Vedeoro non si fa attendere con Leal che si prende la scena mettendo a segno due pipe consecutive (14-18). Nel finale i sudamericani gestiscono bene la fase di cambio palla e il fallo di trattenuta chiamato a Cortesia fissa il punteggio sul 19-25.

Il secondo parziale si apre come il precedente con gli azzurri molto determinati 3 con l’attacco vincente dal centro di Micheletto si portano sul 6-5. Anche in questa circostanza, però, il Brasile rinviene molto forte e con la formidabile diagonale da posto 5 di Lucarelli si porta avanti (11-14). Quando Lucas mette giù un buon attacco dal centro il set sembra ormai compromesso (17-20). L’Italia trova il modo di imbrigliare l’attacco Vedeoro e con il mani out di Recine si riporta in parità (23-23). Il finale è vibrante con ben 7 set point annullati al brasiliani prima che il solito Lucarelli metta a segno l’ace del 30-32. Un vero peccato per gli azzurri che hanno lottato con grande determinazione.

Gli azzurri iniziano bene il terzo set con la pipe di Micheletto che vale il 5-4. L’Italia trova le giuste chiavi offensive per allungare e anche grazie all’ace di Pinali si porta sul 15-12. Nonostante il tentativo di reazione dei sudamericani i ragazzi di Antonio Valentini gestiscono bene la situazione e con il diagonale strettissimo di Recine tengono a distanza gli avversari (21-18). Nel finale torna protagonista Micheletto che mette giù un pallonetto a due mani che è il preludio al 25-22 che chiude il parziale.

II Brasile parte forte nel quarto set e in men che non si dica, anche grazie al bolide di Leal, allunga fino al 5-10. La reazione degli azzurri tarda ad arrivare con i sudamericani che scavano un solco ancora più profondo (9-15). Questa volta i ragazzi di Valentini non trovano le contromisure giuste per arginare gli avversari e alzano bandiera bianca (20-25).

Foto: FIVB