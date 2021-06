L’Italia si ferma a un passo dal successo nella sfida di Nations League contro la Russia. Gli azzurri cedono al tie-break col punteggio di 25-21 16-25 25-17 19-25 15-12. Si tratta dell’ottava sconfitta per la squadra guidata da Valentini. Top scorer di serata è Velkov autore di 16 punti. In casa Italia il migliore è Bottolo con 14 punti a referto.

La Russia parte fortissimo e grazie a due errori in attacco di Bottolo e al diagonale vincente da seconda linea di Mikhaylov si porta sul 3-8. Gli azzurri provano ad imbrigliare gli avversari ma senza troppo successo tanto che il primo tempo di Kurkaev vale il 12-16. I russi nel finale gestiscono alla grande la fase di cambio palla e con il mani out di Kliuka chiudono 21-25.

Nel secondo set è l’Italia a prendere in mano il pallino del gioco e grazie all’ace di Bottolo e al muro di Cortesia si porta sul 10-5. Nella fase centrale gli azzurri tengono a distanza gli avversari, questa volta è Mosca a trovare il monster block giusto (16-8). Nel finale la squadra di Valentini è lucida nelle scelte e nelle giocate offensive tanto che il parziale si chiude 25-16 anche grazie a uno scatenato Recine.

Il terzo set inizia come quello precedente, ovvero con l’Italia in grande spinta (7-5). La reazione della Nazionale russa questa volta arriva veemente con Volkov che si prende la scena mettendo giù un gran muro e un vincente da zona 4 che fissa il parziale sul 12-17. I ragazzi di Sammelvuo non alzano il piede dall’acceleratore e continuano a spingere, dall’altro lato gli azzurri non trovano il modo di arginare gli attacchi avversari, la diretta conseguenza è il 17-25 finale.

La Russia parte bene nel quarto parziale con la diagonale di Poletaev da seconda linea che fissa il punteggio sul 5-7. I russi allungano ulteriormente sfruttando l’incapacità degli azzurri di penetrare la difesa avversaria (9-16). D’improvviso, però, la squadra di Valentini alza le percentuali in difesa e piazza il parziale di 10-0 con un muro di Cavuto e tre punti di uno scatenato Pinali che ribaltano la situazione (21-16). Fatale per i russi il black out nella fase centrale, con il parziale che si chiude 25-20 per gli azzurri.

Nel tie-break è la Russia a tentare immediatamente la fuga col vincente di Volkov da zona 4 (3-5). Gli azzurri non mollano e restano a lungo in scia fino al mani out in ricostruzione da seconda linea di Pinali che vale la parità (11-11). I russi, però, sono più scattanti in ripartenza e grazie al primo tempo di Kurkaev si impongono 15-12.

Foto FIVB