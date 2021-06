LIVE Italia-Repubblica Ceca 4-0, amichevole calcio in DIRETTA: pagelle e highlights. Vince e convince la squadra di Mancini!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI ITALIA-REPUBBLICA CECA 4-0

22.50 Ecco le pagelle:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6; Florenzi 6 (86′ Toloi s.v.), Bonucci 6.5, Chiellini 6.5 (64′ Acerbi 6), Spinazzola 6.5 (64′ Emerson Palmieri 6); Barella 7.5, Jorginho 6.5 (64′ Cristante 6.5), Locatelli 6.5; Berardi 8 (78′ Chiesa 6), Immobile 7 (78′ Raspadori 6), Insigne 8. All. Mancini 7.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Pavlenka 5; Coufal 5, Brabec 5.5, Celutska 5 (46′ Zima 6), Boril 5; Kral 6, Darida 5.5 (81′ Sadilek s.v.); Masopust 6 (61′ Sevcik 5), Barak 6 (46′ Soucek 6), Jankto 6 (61′ Vydra 5); Krmencik 5 (46′ Schick 5.5). All. Silhavy 5.

22.45 Bella partita dell’Italia che vince e convince, nel primo tempo la squadra parte lenta ma poi chiude dentro la propria area di rigore la Repubblica Ceca e trova le reti di Immobile e Barella, nel secondo tempo chiudono la partita Insigne e Berardi. Tra una settimana inizia l’Europeo che vedrà di fronte l’Italia contro la Turchia nel match inaugurale.

92′ Fine della partita, Italia-Repubblica Ceca 4-0.

90′ Ci saranno due minuti di recupero.

88′ Partita che si avvia alla sua naturale conclusione.

86′ Fuori Florenzi e dentro Toloi nell’Italia.

84′ Repubblica Ceca che prova a trovare la rete della bandiera.

82′ Fuori Darida e dentro Salidek nella Repubblica Ceca.

80′ Tiro a giro di Chiesa, para il portiere.

78′ Fuori Berardi e Immobile per Raspadori e Chiesa nell’Italia.

76′ Momento di cooling break, i giocatori si rinfrescano.

74′ Italia che dilaga contro una Repubblica Ceca non al massimo delle sue condizioni.

72′ Gooooooooooooooooooool, Berardiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, contropiede dell’Italia con Insigne che trova tutto solo Berardi che con un tocco sotto mette in rete il pallone, Italia-Repubblica Ceca 4-0.

70′ Dominio totale dell’Italia che riesce a chiudere gli avversari dentro la propria area di rigore.

68′ Goooooooooooooooooooooool, Insigneeeeeeeeeeeeeeeeeee, Immobile serve in profondità Insigne che finalmente riesce a trovare la rete con un tiro a giro, Italia-Repubblica Ceca 3-0.

66′ Fuori Jorginho, Spinazzola e Chiellini per Cristante, Emerson Palmieri e Acerbi nell’Italia.

64′ Tiro di Kral che finisce oltre i pali difesi da Donnarumma.

62′ Vydra e Sevcik entrano al posto di Jankto e Masopust nella Repubblica Ceca.

60′ Tiro a giro di Insigne che non trova l’incrocio dei pali.

58′ Possesso palla prolungato per l’Italia.

56′ Insigne al volo non colpisce bene, para il portiere.

54′ Berardi per Florenzi che non riesce a mettere in mezzo da buona posizione.

52′ Berardi su punizione chiama all’intervento Pavlenka.

50′ Spinazzola prova ad entrare dentro l’area di rigore ma non arriva al cross da ottima posizione.

48′ Dentro Soucek, Schick e Zima, fuori Barak, Krmencik e Celutska per la Repubblica Ceca.

46′ Inizia la ripresa!

21.35 Bell’inizio di partita dell’Italia che riesce a prendere campo velocemente e a trovare prima la rete di Immobile e poi il raddoppio nel finale di primo tempo con Barella.

A tra poco per il secondo tempo!

47′ Finisce il primo tempo, Italia-Repubblica Ceca 2-0.

45′ Goooooooooooooooooooool, Barellaaaaaaaaaaaaaaaaaa, tiro da fuori area che trova la deviazione decisiva di un difensore che beffa il portiere, Italia-Repubblica Ceca 2-0.

43′ 60% di possesso palla per l’Italia.

41′ Insigne ci prova da posizione laterale, pallone sull’esterno della rete.

39′ Spinazzola prova il destro da fuori, respinge Darida con il corpo.

37′ Berardi con l’esterno per un soffio non trova Immobile dentro l’area.

35′ Possesso palla prolungato per l’Italia.

33′ Riprende la partita, Italia che vuole il raddoppio.

31′ Momento di cooling break, si rinfrescano i giocatori.

29′ Grande giocata di Insigne che supera due uomini e va al tiro, pallone respinto dalla difesa.

27′ Immobile prova il passaggio filtrante per Insigne, sbaglia il tocco che viene intercettato da un difensore avversario.

25′ Gooooooooooooooooooooool, Immobileeeeeeeeeeeeeeeeeeee, contropiede dell’Italia che trova Immobile che stoppa il pallone e tira sul primo palo freddando il portiere, Italia-Repubblica Ceca 1-0.

23′ Bonucci vuole rientrare in campo, prova a restare sul terreno di gioco.

21′ Acerbi pronto all’ingresso in campo.

19′ Problemi fisici per Bonucci, distorsione per il centrale bianconero.

17′ Berardi per Barella che però non riesce a mettere in mezzo da buona posizione.

15′ Tiro di Locatelli da fuori, pallone che finisce fuori dai pali.

13′ Punizione di Jankto, Donnarumma con i pugni respinge il pallone.

11′ Insigne per Immobile che prova il tiro con l’esterno, pallone fuori.

9′ Berardi per Insigne che non riesce a girarsi per tirare in porta.

7′ Diagonale di Florenzi che evita una possibile azione da gol per la Repubblica Ceca.

5′ Cross di Jankto che non trova Barak dentro l’area di rigore.

3′ Italia che prova a partire aggressiva, subito baricentro alto per gli azzurri.

1′ Inizia la partita!

20.43 Entrano in campo le due nazionali, inni nazionali in corso!

20.39 L’Italia è imbattuta da 23 partite interne (13 vittorie, 10 pareggi): gli Azzurri non restano senza sconfitta per più gare consecutive in casa dalle 39 registrate tra il 1971 e il 1980.

20.36 L’Italia ha ottenuto il successo nelle ultime quattro amichevoli con un punteggio complessivo di 18-0 e non tiene la porta inviolata per più incontri di fila di questo tipo dal 1991 (otto nella gestione Azeglio Vicini).

20.33 Roberto Mancini ha vinto 22 partite sulla panchina della Nazionale: con un successo in questo match eguaglierebbe Cesare Prandelli a 23 vittorie, ma con 24 partite in meno (56 contro 32).

20.29 Tra i giocatori attualmente a disposizione di Roberto Mancini, Jorginho è l’unico ad aver trovato il gol con la Nazionale a Bologna: per lui una rete su calcio di rigore nel 2018, contro la Polonia in Nations League.

20.26 Con il gol contro San Marino, Andrea Belotti è diventato il primo giocatore dell’Italia ad aver preso parte a 10 reti nella gestione Mancini: otto gol e due assist per lui.

20.23 L’unico giocatore dell’attuale rosa dell’Italia ad aver trovato il gol contro la Repubblica Ceca è Giorgio Chiellini. Il difensore della Juventus ha segnato con gli Azzurri sotto cinque allenatori differenti ed è ancora a secco con Roberto Mancini: nella storia della Nazionale solamente Adolfo Baloncieri (tra il 1920 e il 1930) ha trovato la rete con sei Ct differenti.

20.20 Ecco le formazioni ufficiali:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Pavlenka; Coufal, Brabec, Celutska, Boril; Kral, Darida; Masopust, Barak, Jankto; Krmencik. All. Silhavy

20.15 Buonasera e benvenuti alla diretta live di Italia-Repubblica Ceca, ultima amichevole prima di Euro2020.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Repubblica Ceca match amichevole in preparazione di Euro2020, ultima partita amichevole per la Nazionale in vista degli Europei.

Ultima amichevole per la nazionale di Roberto Mancini, che dovrebbe schierare per quest’ultimo match la formazione che probabilmente scenderà in campo contro la Turchia. In porta ci sarà Donnarumma, in difesa a destra Florenzi e a sinistra Emerson Palmieri, al centro la solita coppia bianconera Bonucci–Chiellini. A centrocampo non verranno rischiati Pellegrini e Verratti, reduci da infortuni. In cabina di regia ci sarà Jorginho con ai suoi lati Barella e Locatelli. In attacco la punta dovrebbe essere Immobile con sulle fasce Insigne a sinistra e Chiesa a destra, resta comunque il ballottaggio per un posto davanti per Berardi.

Jaroslav Silhavy potrebbe disegnare la sua squadra con un 4-2-3-1 nel quale Coufal e Boril dovrebbero essere chiamati ad occupare il posto sugli esterni. Kral e Soucek dovrebbero comporre la cerniera della mediana, mentre in attacco potrebbe esserci Schick come unica punta. Presenti anche Jankto e Darida a centrocampo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Repubblica Ceca match amichevole in preparazione di Euro2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

