LIVE Italia-Germania, Nations League volley in DIRETTA: azzurri per chiudere con una vittoria

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, match valido per la quindicesima ed ultima giornata della fase preliminare della VNL 2021, torneo che andrà in scena a Rimini fino al 27 giugno. Siamo giunti al termine del round robin, i giochi sono ormai fatti, prima dell’ultima giornata il Brasile e la Polonia sono già certi della semifinale, gli altri due posti se li giocheranno invece oggi Slovenia, Francia, Serbia e Russia.

Gli azzurri non sono riusciti a strappare il pass per le semifinali, ma obiettivamente era un risultato davvero irraggiungibile al netto dei roster delle altre squadre e dell’inesperienza della nostra giovane nazionale. Sbertoli e compagni si sono comunque comportati egregiamente durante tutto il torneo, forse sono andati anche oltre le aspettative, l’augurio è quello che i ragazzi di coach Valentini possano concludere con una vittoria, che gli permetterebbe di rientrare tra le prime 10 posizioni della classifica. La Germania di Giani, nostra avversaria di questa sera, ha invece un po’ faticato, come testimonia il tredicesimo posto, in particolare l’umore non è alle stelle, visto che Fromm e compagni vengono da cinque sconfitte consecutive.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Germania, match valido per la quindicesima giornata della VNL 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 19:30, ma noi vi terremo compagnia già a partire dalle 19:00!

Foto: Fivb