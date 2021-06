LIVE Italia-Germania 79-91, Torneo Amburgo basket in DIRETTA: i tedeschi conquistano la VTG Supercup

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.22 Dopo un primo tempo chiuso avanti di 4, l’Italia di Meo Sacchetti cede il passo alla Germania nel secondo tempo (29-12 e 20-21 i parziali) che conquista la VTG Supercup di Amburgo con 3 vittorie su 3. Ora l’Italia tornerà in campo per un amichevole con il Venezuela giovedì a Milano prima di volare a Belgrado dove dal 30 giugno partirà il Torneo Preolimpico.

FINISCE COSI’!

79-91 2/2 Saibou, 34″ sul cronometro.

Saibou va in lunetta dopo il fallo subito da Candi sul cambio di mano.

79-89 Diouf buttandosi indietro.

77-89 SCHIACCIATA di Akele. 1’46” da giocare.

75-89 Correzione a canestro di Voigtmann.

75-87 Piazzato di Spagnolo.

73-87 1/2 Barthel.

Fallo involontario a rimbalzo di Melli, liberi per Barthel.

73-86 Nicolò Melli è l’ultimo a mollare, prima trova i primi punti del suo secondo tempo con un appoggio al tabellone, poi intercetta un pallone e sale a due mani sopra il ferro. Time out Germania.

69-86 Completato il gioco da tre.

69-85 Schiacciata di Bonga con il fallo subito da Akele.

0/2 Melli, 3’56” da giocare.

Intercetto di Melli che vola a schiacciare subendo la stoppata irregolare di Bonga.

69-83 Polonara si appoggia al tabellone.

67-83 Due liberi a bersaglio di Diouf, 4’52” alla sirena finale.

65-83 Piazzato di Obst.

65-81 Layup di Voigtmann.

65-79 Serie di finte di Polonara che realizza in contro-tempo da centro area, 5’59” da giocare.

63-79 Tripla di Bonga. Time out che arriva dalla panchina dell’Italia.

63-76 2/2 Wagner.

Fallo di Melli che manda Wagner in lunetta.

63-74 2/2 per il nuovo giocatore della Vanoli Cremona.

Fallo di Wagner che manda Spagnolo in lunetta.

61-74 TRIPLA di Spagnolo.

58-74 Tripla di Herkenhoff.

INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO!

FINISCE IL TERZO QUARTO!

58-71 Wagner realizza il primo libero, sbaglia il secondo ma arriva il tap-in di Benzing sulla sirena.

Fallo di Diouf che manda Wagner in lunetta.

58-68 Penetrazione di Wagner che si appoggia al vetro.

Resta sul ferro il libero aggiuntivo, 1’00” da giocare nel quarto.

58-66 DIOUF! Il classe 2001 si prende la linea di fondo e realizza con il fallo di Wimberg.

56-66 Wagner riporta la Germania sul +10 con due liberi.

0/2 per il giocatore di Reggio Emilia, 2’19” da giocare nel terzo quarto.

Fallo di Wagner che manda in lunetta Candi.

56-64 Penetrazione di Polonara che si appoggia al vetro lanciando poi un’occhiata agli arbitri invocando un fallo.

54-64 Tripla di Saibou dall’angolo, 3’24” per chiudere un terzo periodo che è stato disastroso per gli azzurri, parziale di 22-8.

54-61 TRIPLA di Candi che prova a scuotere l’Italia.

51-61 Dentro il libero aggiuntivo, massimo vantaggio Germania.

51-60 Voigtmann pesca il taglio di Obst che segna subendo il fallo di Vitali, potenziale gioco da tre.

51-58 Voigtmann realizza dopo il rimbalzo.

51-56 Tripla di Wimberg.

51-53 TRIPLA DI BORTOLANI! In uscita dal time out. 6’31” da giocare nel terzo quarto.

48-53 Voigtmann da tre, parziale di 6-0 in favore dei tedeschi che si portano avanti di 5, time out Sacchetti.

48-50 Tripla di Obst, Germania avanti.

48-47 Piazzato di Melli.

46-47 Layup di Barthel.

46-45 Dentro il libero supplementare.

46-44 Bonga realizza in layup subendo il fallo di Ruzzier.

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

21.20 18-22 e 28-20 i parziali del primo tempo della Edel-optics.de Arena di Amburgo, l’Italia chiude avanti di 4 punti con 17 punti di Nicolò Melli e 8 di Achille Polonara, a tra poco per il secondo tempo su OA Sport.

FINISCE IL PRIMO TEMPO!

46-42 Polonara realizza il libero del tecnico.

Fallo tecnico fischiato a Voigtmann.

45-42 2/3 Diouf, 27″ sul cronometro del primo tempo.

Voigtmann manda in lunetta Diouf.

43-42 Taglio centrale di Wimberg che si appoggia al vetro con una strana traiettoria.

43-40 2/2 Saibou.

Fallo di Diouf che manda Saibou in lunetta.

43-38 TRIPLA DI MELLI!

40-38 Dentro il libero aggiuntivo, 1’30” da giocare.

40-37 Barthel realizza subendo fallo da Melli, potenziale gioco da tre.

40-35 Palleggio, arresto e tiro di Spagnolo.

38-35 Penetrazione di Saibou, time out chiamato da coach Meo Sacchetti.

38-33 Wimberg riporta la Germania sul -5, 3’19” da giocare nel secondo quarto.

38-31 Penetrazione di Melli che batte la marcatura di Barthel.

36-31 VITALI DA TRE!

33-31 Tripla di Barthel.

33-28 Voigtmann segna dopo aver catturato un rimbalzo.

33-26 MELLLIII!!! TRIPLA!

Brutta scivolata, probabilmente su una chiazza di sudore, di Marco Spissu che cade in spaccata, staff medico dell’Italia in campo per soccorrere il play della Dinamo Sassari.

30-26 Ruzzier realizza portando l’Italia sul +4 con 5’57” da giocare prima dell’intervallo.

28-26 TRIPLA DI POLONARA! L’Italia torna avanti con un parziale di 5-0.

25-26 Piazzato di Melli.

23-26 Schiacciata di Wagner dopo la penetrazione centrale indisturbata, Sacchetti va al time out.

23-24 Dentro il libero aggiuntivo.

22-24 SPISSU! Penetrazione con fallo subito da Obst, potenziale gioco da tre.

20-24 Polonara si appoggia al tabellone, primo time out della partita che arriva dalla panchina della Germania.

18-24 2/2 Benzing.

Fallo di Ruzzier che manda Benzing in lunetta.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

18-22 Tripla di Saibou.

18-19 Polonara cattura un rimbalzo e si appoggia al vetro.

16-19 Layup di Wagner.

16-17 Dentro il libero aggiuntivo, la Germania rimette la testa avanti.

16-16 Palleggio, arresto e tiro di Benzing che subisce anche il fallo di Ruzzier.

16-14 1/2 Diouf.

Bella partenza di Diouf che sfiora il potenziale gioco da tre, il classe 2001 della Reggiana andrà in lunetta con due liberi.

15-14 Tripla di Saibou.

Passi di Diouf, 3’04” sul cronometro.

0/2 Wimberg, 3’50” da giocare nel primo quarto, Germania in bonus, l’Italia lo ha esaurito.

Fallo di Candi su Wimberg, liberi.

15-11 1/2 Spissu.

Fallo di Saibous che manda in lunetta Spissu.

14-11 ANCORA MELLI! Jumper a bersaglio, massimo vantaggio Italia, 4’12” da giocare.

12-11 TRIPLA di Melli!

9-11 La difesa azzurra si lascia sorprendere dopo i liberi, passaggio lungo e schiacciata di Obst.

9-9 2/2 Vitali.

Fallo di Barthel su Vitali, Germania già in bonus dopo 5 minuti del quarto, liberi.

7-9 Barthel riceve in post basso e realizza in semi-gancio.

7-7 Layup di Bonga.

7-5 NICOLO’ MELLLI! Prima stoppa Obst poi va a schiacciare a due mani dall’altra parte.

5-5 Piazzato di Candi.

Fallo in attacco commesso da Bonga che sgomita contro Vitali, 8’27” da giocare nel primo quarto, possesso Italia.

3-5 Penetrazione di Barthel.

3-3 VITALI! Il giocatore di Bamberg risponde subito dall’altra parte.

0-3 Tripla immediata di Obst.

SI PARTE! PALLA A DUE ALLA EDELOPTICS.DE ARENA DI AMBURGO!

20.28 QUINTETTI; GERMANIA: Bonga, Barthel, Obst, Voigtmann, Wimberg; ITALIA: Candi, Melli, Polonara, Spissu, Vitali.

20.27 Inno nazionale tedesco, tre minuti alla palla a due!

20.26 Saranno dunque fuori per rotazione Niccolò Mannion e Stefano Tonut tra le fila degli azzurri, inno di Mameli ad Amburgo!

20.25 Così invece la Germania: Barthel, Bonga, Obst, Voigtmann, Wimberg, Benzing, Herkenhoff, Saibou, Stanic, Van Slooten, Wagner, Wank. Coach: Henrik Rödl.

20.20 Questo il roster dell’Italia: Candi, Melli, Polonara, Spissu, Vitali, Akele, Bortolani, Caruso, Diouf, Ruzzier, Spagnolo, Zanotti. Coach: Meo Sacchetti.

20.15 In Serbia l’Italia se la vedrà con Senegal e Portorico nel gironcino, per poi affrontare in un’ipotetica finale i temibili padroni di casa.

20.10 Quella di stasera sarà la penultima uscita dell’Italia di coach Meo Sacchetti prima del Torneo Preolimpico di Belgrado dove gli azzurri si giocheranno un posto a Tokyo.

20.05 Buonasera da parte di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Germania, match che assegnerà la VTB Supercup di Amburgo.

Italia-Germania, la presentazione della sfida

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Germania, terza e ultima giornata della VTG Supercup di Amburgo. Dopo le vittorie contro Tunisia e Repubblica Ceca gli azzurri di Meo Sacchetti si giocano la vittoria della competizione.

L’Italbasket di coach Meo Sacchetti si presenta alla penultima uscita ufficiale prima dell’amichevole con il Venezuela a Milano e del torneo preolimpico di Belgrado, dove gli azzurri se la vedranno con Senegal e Portorico ai gironi e in caso con i padroni di casa della Serbia in finale. In questo torneo amichevole in terra teutonica l’Italia ha già superato Tunisia venerdì (82-56) e Repubblica Ceca ieri (83-71), con 16 punti di Achille Polonara e Stefano Tonut e 14 di Niccolò Mannion.

Alla pari degli azzurri anche la Germania del coach Henrik Rödl ha vinto entrambe le partite disputate ad Amburgo sino a qui. 95-62 con la Repubblica Ceca e 102-75 con la Tunisia. Quella tra Italia e Germania sarà dunque una sorta di finale che assegnerà il trofeo. Anche i tedeschi saranno impegnati nel Torneo preolimpico, e saranno di scena a Spalato in casa della Croazia, dove prima dovranno superare Russia e Messico nel girone prima dell’eventuale finale per un posto a Tokyo con la nazionale balcanica.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Germania, match che assegnerà la VTG Supercup di Amburgo. Palla a due prevista per le ore 20.30 alla Edel-optics.de Arena di Amburgo, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle ore 20.00.

Credit: Ciamillo