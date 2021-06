LIVE Inghilterra-Germania, Europei 2021 in DIRETTA: la grande classica, i britannici sfateranno la maledizione teutonica?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inghilterra-Germania, partita valevole per gli ottavi di finale degli Europei di calcio 2021. Si tratta probabilmente della sfida più affascinante di questa fase della massima competizione continentale: si gioca a Wembley, in palio un posto tra le migliori otto d’Europa.

Inghilterra e Germania sono due realtà calcistiche che non si sono mai amate, per usare un eufemismo: quello odierno sarà l’ennesimo capitolo di una rivalità storica che ultimamente ha premiato prevalentemente i tedeschi, i quali si sono imposti negli ultimi tre precedenti tra Mondiali ed Europei (l’ultimo nel 2010 in Sudafrica terminò con il risultato di 4-1). La squadra allenata da Gareth Southgate si è qualificata agli ottavi di finale come prima forza del girone D, nel quale ha ottenuto 7 punti grazie ai successi di misura contro Croazia e Repubblica Ceca (in entrambi i casi firmati Sterling) e al deludente pareggio a reti inviolate nel derby britannico contro la Scozia. Harry Kane, capocannoniere della Premier League e dell’ultima edizione dei Mondiali, è ancora a secco e andrà alla caccia del primo gol nella competizione. La Germania, invece, ha ottenuto il secondo posto nel girone F: 4 i punti conquistati dalla formazione allenata da Joachim Low che ha perso all’esordio contro la Francia (0-1), per poi giocare benissimo contro il Portogallo (vittoria per 4-2) e rischiare addirittura l’eliminazione nell’ultimo match contro l’Ungheria (pareggio per 2-2 grazie alla rete di Goretzka nel finale).

Il calcio d’inizio del match è fissato per le ore 18.00. OA Sport ve ne offrirà la Diretta Live testuale, garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto. Buon divertimento!

Foto: LaPresse